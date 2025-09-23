Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra abejoja, kad buvusių politikų skyrimas Konstitucinio Teismo teisėjais kenks teismo darbui

2025-09-23 08:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 08:22

Seimo pirmininkui į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus pasiūlius parlamentarą Julių Sabatauską, prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis nesiima spėlioti, ar dar vieno buvusio politiko paskyrimas į šią instituciją trukdytų teismo darbui. Pasak jo, tai priklausys nuo to, kaip organizuojama KT veikla. 

Konstitucinis teismas (nuotr. Fotodiena.lt)

Seimo pirmininkui į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus pasiūlius parlamentarą Julių Sabatauską, prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis nesiima spėlioti, ar dar vieno buvusio politiko paskyrimas į šią instituciją trukdytų teismo darbui. Pasak jo, tai priklausys nuo to, kaip organizuojama KT veikla. 

REKLAMA
1

„Jeigu dar vienas (buvęs politikas – ELTA) bus teisme, ar tai sužlugdys teismo darbą? Sunku pasakyti, greičiausiai, ne. Viskas priklausys nuo paties darbo organizavimo“, – „Žinių radijui“ teigė A. Kabišaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus pasiūlė socialdemokratas Juozas Olekas. 

REKLAMA
REKLAMA

J. Sabatauskas yra ilgametis Lietuvos socialdemokratų partijos narys, į Seimą renkamas nuo 2000 m.

REKLAMA

Paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama J. Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą.

Sako, kad Seimas turi įvertinti, ar kartoti S. Šedbaro precedentą 

Tiesa, apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis TTK vadovas Stasys Šedbaras. Savo ruožtu A. Kabišaitis sako, kad Seimas turės apsispręsti, ar kartoti šį precedentą ir į KT teisėjus skirti J. Sabautauską. 

REKLAMA
REKLAMA

„Čia būtų klausimas Seimui. Seimas yra tas skiriantis subjektas, kuris balsuoja slaptu balsavimu. Seimo nariai balsuodami išsprendžia tą klausimą, ar jie tame mato kažkokias problemas, ar ne“, – dėstė patarėjas. 

ELTA primena, kad į KT teisėjus teikiami Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkas, socialdemokratas J. Sabatauskas, Vilniaus universiteto profesorius Haroldas Šinkūnas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Artūras Driukas.

KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.

Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų