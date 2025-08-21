Teisėjo gyvenimo ir kūrybos palikimas ne tik pakeitė požiūrį į teisingumą, bet ir įkvėpė milijonus žmonių visame pasaulyje, rašoma BBC.com.
F. Caprio buvo vadinamas „maloniausiu teisėju pasaulyje“. Jo sukurti vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose tapo virusiniais, o pats teisėjas tapo tikru interneto fenomenu. Šiandien jį prisimena šeima, kolegos ir milijonai gerbėjų.
Oficialus pranešimas apie mirtį
Apie teisėjo mirtį paskelbta jo oficialioje „Instagram“ paskyroje, kur jis buvo prisimintas dėl savo „šilumos“ ir „nesvyruojančio tikėjimo žmonių gerumu“.
„Jo šiluma, humoras ir gerumas paliko neišdildomą pėdsaką visiems, kurie jį pažinojo“, – rašoma pranešime 3,4 mln. sekėjų auditorijai.
Jo sūnus Davidas Caprio padėkojo gerbėjams už meilę ir palaikymą bei paragino žmones „skleisti šiek tiek gerumo“ tėvo atminimui.
Teisėjo fenomenas: nuo teismo salės iki milijardų peržiūrų
Mylimas už užuojautą ir humorą teismo salėje, teisėjas F. Caprio išgarsėjo per televizijos laidą „Caught in Providence“. Jo bylas stebėjo ne tik vietos bendruomenė, bet ir visas pasaulis – laidos įrašai „YouTube“, „TikTok“ bei kitose platformose buvo peržiūrėti milijardus kartų.
Įsimintiniausi jo karjeros momentai – nuo kvietimų vaikams sėdėti šalia teisėjo nagrinėjant bylas iki jo paties sukurto „mini teisėjo“ pliušinio personažo bei kasdienybės akimirkų, kurios taip pat pavirto milijonus pritraukusiais vaizdo įrašais.
Vienas „TikTok“ vaizdo įrašas, kuriame rodoma jo rytinė rutina – dantų valymasis, autografų dalijimas knygoje ir savo laidos peržiūra – sulaukė daugiau nei 5 mln. peržiūrų.
Apdovanojimai ir kolegų pagyros
„Caught in Providence“ buvo tris kartus nominuotas „Emmy“ apdovanojimams, o pats teisėjas F. Caprio pernai pelnė dvi asmenines nominacijas.
Laidos kūrėjai Mortas Marcusas ir Ira Bernsteinas pareiškė: „Mums jo labai trūks.“
Tuo tarpu prodiuserinė kompanija „Debmar-Mercury“ pagerbė jo „unikalios užuojautos ir sveiko proto pažiūrų“ derinį.
Kova su liga
2023 m. teisėjui buvo diagnozuotas kasos vėžys. Tuo metu jis sakė esąs „visiškai pasiruošęs kovoti kiek įmanydamas“ ir dėkojo sekėjams už paramą.
Viename iš paskutinių įrašų socialiniuose tinkluose teisėjas atvirai pasidalijo, kad po gydymo „nesėkmės“ jis grįžo į ligoninę, ir paprašė sekėjų melstis už jį.
Palikimas ir šeima
F. Caprio paliko žmoną Joyce, su kuria pragyveno beveik 60 metų, penkis vaikus, septynis anūkus ir du proanūkius.
Jo gyvenimas tapo įkvėpimu milijonams – ne tik kaip teisėjo, bet ir kaip žmogaus, kuris tikėjo, kad užuojauta ir gerumas turi galią keisti pasaulį.
