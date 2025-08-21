10 dienų kankinimo transliacija baigėsi mirtimi: gerbėjams – 1 prašymas

Skelbiama, kad transliacija tuo metu jau buvo trukusi daugiau nei 298 valandas.
Mirė strymeris
Remiantis socialiniuose tinkluose išplatinta vaizdo medžiaga, kiti transliacijos dalyviai pastebėjo, kad Gravenas neberodo gyvybės ženklų ir tuomet nutraukė transliaciją, skelbė lemonde.fr.
Nicos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl mirties priežasties. Tyrimą atlieka vietos teisėsaugos pareigūnai, o tiksli mirties priežastis kol kas nėra nustatyta – paskirta autopsija.
Vyras buvo žinomas „Kick“ platformoje, kur jo kanalas, pavadintas pagal jo slapyvardį Jean Pormanove, turėjo apie pusę milijono prenumeratorių. Transliacijose jis dažnai pasirodydavo su trimis kitais influenceriais, tarp jų – Owenu Cenazandotti, žinomu kaip Naruto.
Tačiau už viso to populiarumo slypėjo tamsi realybė: Jean Pormanove reguliariai patirdavo pažeminimus, fizinį smurtą ir psichologinę prievartą tiesioginių transliacijų metu. Du iš jo bendražygių ne kartą buvo matomi jį užgauliojantis, mušantis ar kitaip skriaudžiantis transliacijos metu, o visa tai buvo pateikiama kaip „turinys“ auditorijai.
Dažnai gerbėjų vadinamas tiesiog „JP“, J. Pormanove labiausiai išgarsėjo dėl intensyvaus turinio. Nuo miego trūkumo iššūkių iki transliacijų be pertraukos – jo laidos dažnai ištrindavo ribą tarp pramogos ir fizinio ištvermės išbandymo.
Artėjant savo mirčiai, Jean Pormanove dalyvavo „Kick“ platformos transliacijų maratone, kuris buvo apibūdintas kaip „10 dienų ir naktų kankinimas“. Šioje transliacijoje pasirodė toksiškų medžiagų vartojimas, fiziniai išbandymai bei nuolatinis psichologinis spaudimas – visa tai tapo šou dalimi.
Rugpjūčio 18-osios rytą policija rado jį be sąmonės jo namuose Contes mieste. Netrukus buvo konstatuota jo mirtis.
Artimas draugas ir bendras transliuotojas Owen Cenazandotti, geriau žinomas kaip „Naruto“, viešai patvirtino jo mirtį jaudinančia žinute socialiniame tinkle„Instagram“.
Jis pavadino J. Pormanove „broliu“ ir „šešerių metų partneriu“, taip pat paragino gerbėjus neplatinti sukrečiančių vaizdo įrašų iš paskutinių jo gyvenimo valandų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!