Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

10 dienų kankinimo transliacija baigėsi mirtimi: gerbėjams – 1 prašymas

2025-08-21 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 07:30

46 metų prancūzų strymeris ir buvęs kariškis Raphaëlis Gravenas, internete žinomas kaip Jean Pormanove, mirė pirmadienį, rugpjūčio 18 dieną, pietryčių Prancūzijoje, per tiesioginę transliaciją.

Mirė Jean Pormanove (nuotr. socialinių tinklų)

46 metų prancūzų strymeris ir buvęs kariškis Raphaëlis Gravenas, internete žinomas kaip Jean Pormanove, mirė pirmadienį, rugpjūčio 18 dieną, pietryčių Prancūzijoje, per tiesioginę transliaciją.

REKLAMA
1

Skelbiama, kad transliacija tuo metu jau buvo trukusi daugiau nei 298 valandas.

Mirė strymeris

Remiantis socialiniuose tinkluose išplatinta vaizdo medžiaga, kiti transliacijos dalyviai pastebėjo, kad Gravenas neberodo gyvybės ženklų ir tuomet nutraukė transliaciją, skelbė lemonde.fr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nicos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl mirties priežasties. Tyrimą atlieka vietos teisėsaugos pareigūnai, o tiksli mirties priežastis kol kas nėra nustatyta – paskirta autopsija.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras buvo žinomas „Kick“ platformoje, kur jo kanalas, pavadintas pagal jo slapyvardį Jean Pormanove, turėjo apie pusę milijono prenumeratorių. Transliacijose jis dažnai pasirodydavo su trimis kitais influenceriais, tarp jų – Owenu Cenazandotti, žinomu kaip Naruto.

REKLAMA

Tačiau už viso to populiarumo slypėjo tamsi realybė: Jean Pormanove reguliariai patirdavo pažeminimus, fizinį smurtą ir psichologinę prievartą tiesioginių transliacijų metu. Du iš jo bendražygių ne kartą buvo matomi jį užgauliojantis, mušantis ar kitaip skriaudžiantis transliacijos metu, o visa tai buvo pateikiama kaip „turinys“ auditorijai.

Dažnai gerbėjų vadinamas tiesiog „JP“, J. Pormanove labiausiai išgarsėjo dėl intensyvaus turinio. Nuo miego trūkumo iššūkių iki transliacijų be pertraukos – jo laidos dažnai ištrindavo ribą tarp pramogos ir fizinio ištvermės išbandymo.

REKLAMA
REKLAMA

Artėjant savo mirčiai, Jean Pormanove dalyvavo „Kick“ platformos transliacijų maratone, kuris buvo apibūdintas kaip „10 dienų ir naktų kankinimas“. Šioje transliacijoje pasirodė toksiškų medžiagų vartojimas, fiziniai išbandymai bei nuolatinis psichologinis spaudimas – visa tai tapo šou dalimi.

Rugpjūčio 18-osios rytą policija rado jį be sąmonės jo namuose Contes mieste. Netrukus buvo konstatuota jo mirtis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Artimas draugas ir bendras transliuotojas Owen Cenazandotti, geriau žinomas kaip „Naruto“, viešai patvirtino jo mirtį jaudinančia žinute socialiniame tinkle„Instagram“.

Jis pavadino J. Pormanove „broliu“ ir „šešerių metų partneriu“, taip pat paragino gerbėjus neplatinti sukrečiančių vaizdo įrašų iš paskutinių jo gyvenimo valandų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų