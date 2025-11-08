Ši pilnatis nepasigailės 2 Zodiako ženklų: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo

Savo žiniomis apie lapkričio pilnatį pasidalijo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė. Ji pasakojo, kad ši pilnatis – maloni.
„Iš tikrųjų, lapkričio visas mėnuo yra pakankamai geras Lietuvai, palyginus su spaliu ar būsimu gruodžiu, todėl žmonės gali labai džiaugtis, savaitė bus labai maloni“, – teigė ji.
Reikia užsibaigti pradėtus darbus
Pirmasis pokalbio metu aptartas aspektas buvo pilnaties poveikis karjeros ir darbo sričiai.
Anot astrologės, pilnatis karjerą veiks teigiamai, tad seksis visiems tiems, kurie sieks pakeisti darbą arba parodyti save kaip stropų darbuotoją.
„Bus palankus laikas save reklamuoti, ieškoti geresnio darbo, prašyti didesnės algos. Taip pat reiktų nudirbti darbus, kurie buvo atidėlioti“, – sakė ji.
Džiugi žinia ir ta, kad tęsiasi aktyvus laikas. Astrologė paaiškino, kad jį pajus net tie, kurių sveikata nėra pati geriausia.
„Taip pat palankus metas organizmo iškrovai – pasninkavimui, valymui. Geriausias laikas įprastai būna gruodį, bet ir dabar puikus metas“, – sakė ji.
Iškrovos laikas
V. Budraitytė pasakojo, kad kadangi laikas yra tinkamas iškrovai, vertėtų nepamiršti turimų priklausomybių.
Anot būrėjos, visiems rūkantiems ir mėgstantiems išgerti reiktų suklusti, nes dabar Saturnas sustiprina valią ir gali būti lengviau atsikratyti priklausomybių.
„Jeigu norite atsisakyti priklausomybių, darykite tai dabar. Šiuo metu puikus laikas metant gerti ar rūkyti“, – teigė ji.
O štai emocinis fonas bus vidutiniškas. V. Budraitytė teigė, kad reiktų pasisaugoti konfliktų su artimiausiais žmonėmis, mat labiausiai erzinti gali tėvai, seneliai ar vaikai.
Įspėjo 2 Zodiako ženklus
Besibaigiant pokalbiui astrologė įvardijo sėkmingiausius ir mažiausiai sėkmingus Zodiako ženklus.
V. Budraitytės teigimu, pirmiausia reiktų kalbėti apie tuos, kuriems seksis: „Labai gerai bus Žuvims, Mergelėms, neblogas laikas Dvyniams, Šauliams.“
Vėliau ji prakalbo apie tuos Zodiako ženklus, kuriems siuntė po pastebėjimą: „Ožiaragiams reiktų mažiau dirbti, o Vėžiams – mažiau lakstyti apie vaikus.“
O pokalbio pabaigoje astrologė išskyrė, kurie Zodiako ženklai šiuo periodu turėtų pasisaugoti.
„Avinams ir Svarstyklėms reiktų pasisaugoti. Avinams – nelakstyti už vairo, Svarstyklėms – nedejuoti, neieškoti idealaus taško“, – pabrėžė ji.