Sužibo įspūdingo dydžio ir išvaizdos eglė – ji prilygsta 30 aukštų pastatui
Per planetą toliau ritasi Kalėdinė karštinė, tad ir karštajame Rio de Žaneiro paplūdimyje mln. lempučių sužibo ant 80 m aukščio eglės – pastatytos tiesiog ant vandens. Vienoje Atlanto vandenyno pusėje tūkst. žmonių susirinko įžiebti 15 m žalios gražuolės pačiame Prahos centre. Tūkst. ryškių fejerverkų kibirkščių nakties dangų Rio de Žaneire nušvietė įvairiausiomis spalvomis. Visas šis spalvų šėlsmas apgaubia pagrindinį Kalėdų simbolį – net 80 m aukščio eglę, pastatytą ne ant žemės, o vandenyje.
(1)Kalėdos 2025 Prieš 4 val.
Radviliškyje prasidėjo švenčių laukimas – įžiebta Kalėdų eglė: joje – netikėtas elementas
Pirmąją gruodžio dieną švenčių laukimui startą davė ir Radviliškis – pirmadienio vakarą miesto Aušros aikštėje suspindo Kalėdų eglė. Radviliškis miestiečius ir miesto svečius pakvietė į eglės įžiebimo šventę „Kai miestas sapnuoja“, kurioje netrūko pramogų, susirinkusiuosius džiuginusių pasirodymų. Radviliškyje įžiebta Kalėdų eglė Šiandien, gruodžio 1-ąją, nuo 18 valandos įspūdingo reginio stebėti žmonės susirinko į Aušros aikštę.
Kalėdos 2025 Prieš 6 val.
Atvykęs pasižiūrėti, kaip atrodo Jurbarko eglė, Vytenis Partikas apstulbo: „Biški gėda“
Jurbarke įžiebta Kalėdų eglė sulaukė ne tik miestiečių dėmesio, bet ir netikėtos kritikos. Savo įžvalgomis pasidalijo ir plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Alex Partikas, kuriam pro akis nepraslydo viena detalė. Su savo sekėjais socialiniame tinkle Vytenis Alex Partikas pasidalijo Jurbarko eglės vaizdu, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Nesupranta vieno dalyko Nepaisant to, kad Jurbarko eglutė šiemet kaip niekada graži, akis bado vienas dalykas.
Kalėdos 2025 Prieš 11 val.
Kalėdų miestelyje dar brangiau nei pernai, bet tai nestabdo: už karštą vyną moka ir po 9,5 euro
Lapkričio 29-ąją Vilniaus Katedros aikštėje įžiebta pagrindinė šalies eglė. Kaip ir kasmet, vilniečius ir miesto svečius traukia ne tik žibanti eglė, bet ir kalėdinis miestelis. Naujienų portalo tv3.lt žurnalistė pasižvalgė, ko šiemet galima įsigyti mugėje ir kiek kainuoja pasilepinti meduoliais ar karštu vynu. Sostinės Kalėdų miestelyje – didelis karštų gėrimų pasirinkimas. Prekeiviai siūlo įvairių rūšių arbatos, kavos, karšo šokolado, karšto vyno ar karšto sidro.
Kalėdos 2025 2025-11-30
Jurbarke įžiebta kalėdinė eglė: pamatykite, kaip atrodo
Jurbarkas šiandien pasitiko vieną gražiausių metų akimirkų – dvaro parke sužibo pagrindinė miesto Kalėdų eglė. Vos tik laikrodžiui išmušus 17 valandą, parką užliejo šviesos, o susirinkę žmonės pasitiko šiltą šventinę atmosferą. Įžiebimo ceremoniją lydėjo dainininkės Eglės Jurgaitytės koncertas, kuris užpildė erdvę muzika ir dar labiau sustiprino šventinį laukimo jausmą. Jurbarko dvaro parke įžiebta Kalėdų eglė Šeštadienis Jurbarko dvaro parke prasidėjo jau nuo ankstyvos popietės.
Kalėdos 2025 2025-11-29
Vilniečiai įvertino kalėdinę eglę: „Nematau, kodėl tiek daug pinigų reikėjo išleisti“
Vilniuje šeštadienio vakarą įžiebta kalėdinė eglutė. Katedros aikštėje, kur eglutė visuomet ir būna, – minios žmonių, o prie eglutės driekiasi taip pat jau tradicija tapęs kalėdinis miestelis.
58 Kalėdos 2025 2025-11-29
Jonavos mieste įžiebta Kalėdų eglė: šviesa, muzika ir fejerverkai nušvietė Sąjūdžio aikštę
Jonava šį vakarą suspindo kalėdine magija – Sąjūdžio aikštėje buvo įžiebta pagrindinė miesto Kalėdų eglė. Vos tik žaliaskarė nušvito ryškiomis spalvomis, dangų perskrodė fejerverkai, o aikštėje susirinkusi minia pasitiko prasidėjusį šventinį laikotarpį. Eglės įžiebimo šventė prasidėjo 16 valandą muzikinės pasakos „Tai bent!“ pristatymu, kuriame dalyvavo Elfai, Žibinčiukai, Kalėdų Senelis ir Paukštelis – šių metų Jonavos jubiliejaus simbolis.
Įžiebta kvapą gniaužianti Vilniaus Kalėdų eglė: pamatykite ir įvertinkite
Šeštadienio vakarą šventinio laikotarpio startą paskelbė ir oficialiai Europos Kalėdų sostine tituluotas Vilnius – Katedros aikštėje suspindo klasika suspindusi Kalėdų eglė. Sostinėje suspindo natūrali eglutė, atkeliavusi iš Pagirių – stebėti šio reginio į Katedros aikštę suplūdo minios vilniečių ir miesto svečių. Žaliaskarė nušvito laikui nepavaldžiu įvaizdžiu, o norintieji raudonu kilimu gali pakilti ant specialiai suformuotos konstrukcijos pasivaikščioti ar nusifotografuoti.
Kalėdos 2025 2025-11-29
Kretingoje įžiebta žavinga Kalėdų eglutė: pamatykite, kaip atrodo
Kretinga oficialiai pradėjo žiemos švenčių laukimą – šeštadienio vakarą Rotušės aikštėje iškilmingai įžiebta miesto Kalėdų eglė. Į šventę „Pagaliau Kalėdos!“ susirinkę gyventojai ir svečiai stebėjo „Kalėdų šviesos pasaką“, klausėsi atlikėjų Iglės ir Tado koncerto, o mažuosius aplankė pats Kalėdų Senelis.
Klaipėdoje pasklido šventinė magija: įžiebta eglė sutvisko elegancija
Šiandien, lapkričio 29-ąją, skirtinguose Lietuvos miestuose ėmė sklisti šventiška dvasia – šventinė magija pasklido ir Klaipėdoje, kur įžiebta šių metų Kalėdų eglė. Tradiciškai, Teatro aikštėje jau dešimtą kartą papuošta klaipėdiečių dovanota eglė. Ji išrinkta net iš 18 kandidačių, o miestą papuošė Jono ir Irenos Daugėlų pasiūlyta žaliaskarė.
Kalėdos 2025 2025-11-29
Trakuose suspindo jaukumu dvelkianti Kalėdų eglė: pamatykite patys
Vytauto Didžiojo krante Trakuose šiandien pasklido šventinė nuotaika – įžiebta Kalėdų eglė. Namų šiluma ir jaukumu dvelkiančios žaliaskarės įžiebimas pažymėjo šventinį startą Trakuose. Susirinkusieji stebėti įžiebimo klausėsi trumpos, senųjų tradicijų persmelktos Kalėdų eglės istorijos – ji tapo gyvu šokio pasakojimu, kuriame susijungė judesys, muzika ir šventinė nuotaiką.
Visaginas jau laukia didžiųjų švenčių – įžiebta miesto Kalėdų eglė
Vis daugiau Lietuvos miestų jau įžiebė savo Kalėdų eglutes – tarp jų ir Visaginas. Pakylėtos nuotaikos susirinkusiųjų akivaizdoje žaliaskarė sužibo daugybe lempučių ir dailiais papuošimais. Visagino eglė sužibo tradicinėje vietoje – Santarvės aikštėje. Visaginas jau ruošiasi žiemos šventėms Susirinkusiųjų laukė ne tik įspūdingas ir laukiamas eglutės įžiebimo momentas, bet ir grupės „Po Aštuntos“ koncertas.
Kalėdos 2025 2025-11-28
Šiemet prie Vilniaus eglės laukia 1 naujovė: ji širdį suspaus ne vienam
Visi vilniečiai ir miesto svečiai jau su nekantrumu laukia miesto kalėdinės eglutės įžiebimo Katedros aikštėje šį šeštadienį. Užvakar paaiškėjo, kad juos visus pradžiugins staigmena – bus suteikta galimybė gyventojams patiems pakilti arčiau eglės šerdies. Šia žinia pasidalijo „ZN Technika“ įmonės direktorius Algirdas Mameniškis.
Kalėdos 2025 2025-11-28
Renatos Norvilės kuriami kalėdiniai žaisliukai graibstomi žaibiškai: štai kiek kainuoja
Renata Norvilė šiandien yra gerai žinoma ne tik kaip talentinga dainininkė, bet ir kruopšti rankdarbių meistrė. Rudenį kartu su partnere Elena Asmus ji pristatė išskirtinių formų žvakių kolekciją, sukurtą namų jaukumui puoselėti. O artėjant gražiausioms metų šventėms duetas vėl nustebino – moterys savo rankomis pagamino pasakiško grožio kalėdinius eglutės žaisliukus.
Kalėdos 2025 2025-11-28
Naujojoje Akmenėje sužibo kalėdinė eglutė: išvyskite patys
Naujojoje Akmenėje vakar buvo džiugi diena. Miesto L. Petravičiaus aikštėje buvo įžiebta papuošta ir išdailinta žaliaskarė, kuri traukė visų susirinkusiųjų žvilgsnius. Vakar, lapkričio 27-ąją 17.30 val. buvo įžiebta Naujosios Akmenės kalėdinė eglutė. Įžiebė žaliaskarę Nuo 17.30 val.
Panevėžys skelbia švenčių pradžią: bus įžiebta Kalėdų žaliaskarė
Likus mėnesiui iki gražiausių žiemos švenčių, šventinį laikotarpį skelbia Panevėžys. Penktadienio vakarą miesto centre bus įžiebta pagrindinė Panevėžio Kalėdų žaliaskarė. Pasak miesto savivaldybės, Kalėdų eglės įžiebimo renginys skirtas visai šeimai. Jo metu žiūrovai galės išvysti teatrinę kompoziciją, pasisveikinti su šventėje apsilankysiančiu Kalėdų seneliu bei apsilankyti mugėje. Vakaro kulminacija taps miesto eglės įžiebimas, lydimas lazerių šou ir šventinio koncerto.
Prezidentūroje suspindo Kalėdų eglė: įvertinkite rezultatą
Vilnius šiandien suspindo šventine nuotaika – Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienio popietę Prezidentūros Baltojoje salėje įžiebė šv. Kalėdų eglę, tradiciškai papuoštą žmonių iš visos Lietuvos ir lietuvių bendruomenių užsienyje kurtais kalėdiniais žaisliukais.
Kalėdos 2025 2025-11-27
Prieš kalėdinius vakarėlius – svarbus perspėjimas: štai kiek galima išgerti alkoholio
Artėjant šventiniams metų pabaigos renginiams, įmonių darbuotojai vėl ieško atsakymų į klausimą, kaip elgtis darbo vakarėliuose: kaip apsirengti, kiek alkoholinių gėrimų dera išgerti ir kaip bendrauti su nepažįstamais kolegomis? Etiketo ekspertas Arminas Lydeka sako, kad svarbiausias principas visada tas pats – sukurti aplinką, kurioje tiek jūs, tiek kiti jaustųsi patogiai. Apranga – priklauso nuo situacijos Pasak A. Lydekos, tinkama apranga – vienas ryškiausių sėkmingo vakarėlio komponentų.
Kalėdos 2025 2025-11-27
Su Nausėda susitikusi Ruginienė pirmiausia aptarė ne grėsmes: „Nuostabi eglutė jo kabinete“
Su prezidentu Gitanu Nausėda susitikusi premjerė Inga Ruginienė pirmiausia aptarė ne kontrabandinių balionų krizę ar Baltarusijoje užstrigusius Lietuvos vežėjų vilkikus, o... Kalėdų eglutę G. Nausėdos kabinete. „Pirmiausia aptarėm jo eglutę. Nuostabi eglutė jo kabinete“, – paklausta, apie ką pirmiausia kalbėjo su šalies vadovu, atsakė I. Ruginienė. „Aš tiesiog buvau susižavėjusi ir ypač tie veltiniai žaisliukai, kuriuos Pirmoji ponia atsiveža.
Kalėdos 2025 2025-11-27
Ragina nemokamai atsiimti eglės šakas: štai kur dalins
Jau devynioliktus metus Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai kviečia gyventojus į kasmetinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. Kalėdos – artumo, bendrumo ir rūpestingumo šventė, todėl miškininkai nemokamai dalins eglių ir pušų šakas. Visos šakos surenkamos atsakingai, nepažeidžiant miško ekosistemos, todėl tūkstančiai namų prisipildo natūralaus miško kvapo.
Kalėdos 2025 2025-11-27
Kviečia atvykti į unikalią mugę Vilniuje – praėję metai buvo rekordiniai
Kalėdų dvasia ir šventiškas šurmulys užplūdo Italijos ambasadą Vilniuje – ten vyks kalėdinė labdaros mugė. Tarptautinė moterų bendruomenė kviečia joje įsigyti skanėstų ar įvairių kalėdinių smulkmenų, už kurias surinktos lėšos bus aukojamos labdarai. Mugės lankytojus organizatoriai kvies apkeliauti pasaulį: įvairių šalių ambasados čia pardavinės savo kultūrą reprezentuojančias dovanas. Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kalėdos 2025 2025-11-27
Per Kalėdas visi girs šią mišrainę: užsirašykite receptą
Iki Kalėdų liko mažiau nei mėnuo – ieškantiems idėjų, ką dėti ant šventinio stalo, dalijamės su jumis tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorės Dalios mišrainės „Ananasas“ su vištiena receptu.
Kalėdos 2025 2025-11-26
Garsi TV prodiuserė Rūta Daudienė parodė, kaip pasipuošė namus Kalėdoms: sunku atitraukti akis
Sparčiai artėjant gruodžiui, lietuviai į savo namus įsileidžia šventinę nuotaiką – puošia kalėdines eglutes, įžiebia lemputes ir kuria jaukią atmosferą. Šventiniu džiugesiu jau gyvena ir televizijos laidų vedėja bei prodiuserė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė. Socialiniame tinkle „Facebook“ Rūta paviešino įrašą, kuriame pasidalijo, kad savo namus jau papuošė Kalėdoms. „Žodžiu, šventes švęsti reikia. O prieš švenčiant – pasipuošti namučius.
Kalėdos 2025 2025-11-26
Pabodo šventes sėdėti prie stalo? Štai kiek kainuotų jas praleisti Lietuvos kurortuose
Vis daugiau lietuvių nusprendžia žiemos šventes sutikti ne namuose, o išvykus pailsėti. Šiemet tai padaryti ypač palanku — šventinis laikotarpis suteiks net penkias laisvas dienas iš eilės, todėl daugelis gyventojų gali planuoti trumpas atostogas Lietuvos kurortuose ar pajūryje. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek kainuotų šventinius laisvadienius praleisti populiariausiuose šalies poilsio miestuose.
Kalėdos 2025 2025-11-25
JAV pirmoji ponia Melania priėmė į Baltuosius rūmus atgabentą Kalėdų eglę
Baltuosiuose rūmuose Vašingtone tvyro šventinė nuotaika: JAV pirmoji ponia Melania Trump per nedidelę ceremoniją priėmė čia atgabentą oficialią Kalėdų eglę. Žaliaskarė į Baltųjų rūmų teritoriją buvo atvežta arklių traukiamu vežimu. „Graži Kalėdų eglė“, – ratu apėjusi vežimą sakė JAV prezidento Donaldo Trumpo žmona. Ji vilkėjo baltą paltą ir mūvėjo ilgas raudonas pirštines. Eglė bus papuošta Baltųjų rūmų vadinamajame Mėlynajame kambaryje.
Visoje Vokietijoje atidarytos tradicinės Kalėdų mugės, daugiausia dėmesio skiriant saugumui
Visoje Vokietijoje pirmadienį atidarytos kasmetinės tradicinės kalėdinės mugės – sustiprinto saugumo sąlygomis, daugeliui vokiečių vis dar prisimenant mirtinus išpuolius jų metu. Berlyne atidarytos kelios kalėdinės mugės, tarp jų – vykstančios prie Raudonosios rotušės ir Šarlotenburgo rūmų teritorijoje. Kalėdinių mugių metu pardavėjai prekiauja ne tik užkandžiais ir gėrimais, bet ir rankų darbo dirbiniais, pavyzdžiui, žvakėmis ir vilnonėmis pirštinėmis.
Klaipėdos Kalėdų eglę padovanojusi Irena: „Šitiek širdį skaudėjo“
Į Teatro aikštę atvyko pagrindinė Klaipėdos Kalėdų eglė. Pagal jau dešimtmetį trunkančią tradiciją, ją padovanojo savo kieme žaliaskarę užauginę pajūrio gyventojai. Šį kartą eglė iki centrinės Klaipėdos aikštės keliavo net kone 25 kilometrus – iki šiol ji augo Vėžaičių miestelyje. TV3 Žinios nuvyko pasižiūrėti, kaip žaliaskarė nukeliavo iki Klaipėdos. Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže. Eglę augino 27 metus Žvarbų rytą Vėžaičių miestelyje – sujudimas.
Kalėdos 2025 2025-11-24
Dizaineris Mantas Mackevičius papuošė išskirtinę eglę: tokia ji vienintelė pasaulyje
Trečius metus iš eilės tęsiama ypatinga tradicija – Žemuosiuose Šančiuose iškilo bendrystę simbolizuojanti kalėdinė eglutė. Iniciatyvą tęsia dizaineris Mantas Mackevičius, rašoma spaudos pranešime. Ypatinga reikšmė Pasak jo, ši ypatingą eglutė spinduliuja šiluma ir bendruomeniškumu. „Šiais metais ir vėl aš, dizaineris Mantas Mackevičius pratęsiu gražią iniciatyvą, prie savo kūrybinės erdvės pastačiau kalėdinę eglutę, kurią gali papuoši kiekvienas.
Kalėdos 2025 2025-11-24
Tingite gaminti Kūčių vakarienę? Štai ką siūlo restoranai – šeimai teks pakloti ir apie 300 eurų
Tiems, kurie nemėgsta arba nenori gaminti Kūčių vakarienės, restoranai jau ne vienerius metus siūlo išeitį – maistą į namus. Aiškėja, kiek šiais metais teks pakloti užsisakius vakarienę dviem arba keturiems asmenims. Restoranai dažniausiai siūlo šventinius rinkinius su užkandžių padėklais, karštais patiekalais ir desertais. Kaip ir priklauso, Kūčių vakarienės meniu – be mėsos, tačiau tradicinius patiekalus neretai keičia kitų šalių virtuvė.
Kalėdos 2025 2025-11-23
Nauja mada? Žmonės perka po 2 kalėdines eglutes
Miestams besiruošiant įžiebti pagrindines egles, nesnaudžia ir gyventojai. Kalėdinių medelių augintojas iš Panevėžio sako, kad šiemet prekybą teko gerokai paankstinti. Pirmosios eglės pas klientus išvažiavo jau spalį. Esą žmonės nubyrėjus anksti papuoštai eglaitei, prieš šventes atvažiuoja ir antrosios. Kai kurie ir planuoja puošti ne vieną eglę. Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. Pjūklą ūkininkas Paulius Bružas šiemet užkūrė kaip niekad anksti.
Kalėdos 2025 2025-11-23
Kaune įžiebta Kalėdų eglė: prabangi žaliaskarė stebina savo grožiu
Kaune pasklido šventinė nuotaika – miestas pirmasis Lietuvoje pradėjo kalėdinį maratoną ir išdidžiai įžiebė pagrindinę miesto eglę. Iki Kalėdų likus kiek daugiau nei mėnesiui, Rotušės aikštėje suspindo tūkstančiai švieselių, o išskirtinį akcentą šiemet sukūrė žaismingi papuošimai, primenantys lietuvišką tautinę juostą.
Kalėdos 2025 2025-11-22
Skaičiuojamos akimirkos iki Kauno eglutės įžiebimo: į aikštę plūsta žmonės
Šeštadienio vakarą žmonės plūsta į Rotušės aikštę stebėti pirmosios šalies žaliaskarės įžiebimo. Gyventojai jau skaičiuoja akimirkas iki įžiebimo ir nekantriai laukia gražaus žiemiško renginio. Kauno Kalėdų eglutė Šiemet eglę papuošė daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Olandijos. Žaliaskarę papildė 3D ir 2D ornamentai bei trijų dydžių burbulai, iš kurių didžiausio skersmuo siekia net 60 cm, rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai.
Kalėdos 2025 2025-11-22
Laukia daug išeiginių: už kelionę per šventes prašo ir 1,5 tūkst. eurų
Neretai lietuviai nusprendžia pasinaudoti proga paatostogauti ir didžiąsias žiemos šventes praleidžia užsienyje. Tiesa, šiemet taip šventes praleisti bus itin palanku – šventinio laikotarpio metu tautiečiai turės net penkis laisvadienius, kurių metu galės susiorganizuoti trumpą išvyką. Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek kainuotų šiemet šventes sutikti užsienyje. Dažniausiai kiekvienas šventes lietuviai sutinka prie stalo su artimaisiais.
Kalėdos 2025 2025-11-22
Jau žino, ar šiemet Kalėdos bus baltos: atskleidė visiems
Į Lietuvą pamažu atkeliauja šaltukas, priverčiantis apsirengti vis šilčiau, dalyje šalies pasirodo ir sniegas. Vis mažiau dienų lieka ir iki daugelio laukiamų Kalėdų, o vienas dažniausių klausimų neretai būna vienas: ar per Kalėdas sulauksime sniego? Apie tai, kokių žiemos orų ir Kalėdų galime tikėtis, anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo gamtos ženklus stebinti ir suprantanti dzūkė Janina Janušauskienė, savo įžvalgomis anksčiau dalijosi ir etnologas, profesorius Libertas Klimka.
Kalėdos 2025 2025-11-22
Vilnietis autobuso vairuotojas pasistengė kaip reikiant: nustebino ne vieną
Ne paslaptis, kad prieš šventes Vilnių sukausto spūstys, o gyventojai skubėdami perka dovanas paskutinę minutę. Nors prieššventinis laikotarpis turėtų būti kupinas šilumos ir geros nuotaikos, dažnai jis pavirsta į nuolatinio skubėjimo mugę, pilną pykčio ir nekantrumo. Vieną dieną viešojo transporto vairuotojas nusprendė tai pakeisti ir pradžiuginti savo keleivius.
Kalėdos 2025 2024-12-30
Ekspertai spėja, kad beveik visi netilpo į nusimatytą biudžetą šventėms: patarė, kaip sutaupyti kitąmet
Daugėja Lietuvos gyventojų, kurie kalėdinėms dovanoms išleidžia daugiau nei 200-us eurų, rodo naujausias tyrimas. Šiemet šventinis stalas bus brangesnis nei prieš metus. Pagrindinių pigiausių maisto produktų krepšelis pabrango 6 proc. Šventiniai gėrimai taip pat pabrangę. Kitam švenčių atributui – dovanoms – iki 50 eurų šiemet planuoja išleisti 12 proc. lietuvių. Kas antras šalies gyventojas iš savo biudžeto dovanoms numatęs skirti nuo 100 iki 250 eurų.
Kalėdos 2025 2024-12-28
Kunigas Doveika kreipiasi į Lietuvos gyventojus: linki patikėti 1 dalyku
Šv. Kalėdos – tai metas, kai namai prisipildo jaukumo, širdis – šilumos, o erdvė tarp žmonių – artumo. Tai viena gražiausių metų švenčių, kuomet visi, nepaisydami kasdienio skubėjimo, susiburia drauge, kad pasidalytų džiaugsmu, nuoširdumu ir prasmingomis akimirkomis. Kunigas Ričardas Doveika sako, kad katalikams šv. Kalėdos yra visų duotų Dievo pažadų išsipildymas. Pasak jo, šv. Kalėdos yra religinė šventė ir istorinis Dievo įsikūnijimo įvykis, kai Dievas tampa žmogumi.
Kalėdos 2025 2024-12-25
Kalėdų Senelio paslauga – vis profesionalesnė: šventėms lietuviai užsakinėja ne tik jį
Kalėdų Senelio paslauga Lietuvoje tampa vis profesionalesnė – žmonės dažniau renkasi ne pagal kainą, o pagal kokybę, sako tokią paslaugą teikiančių įmonių vadovai. Bendrovės „MiMiDO“ įkūrėjas Rolandas Janaudis pastebi, kad žmonės tikisi originalių programų, kurios būtų pritaikytos pagal jų poreikius.
Kalėdos 2025 2024-12-25
Dvarą apdengė unikalia stogo danga – tokios Lietuvoje niekas negalėjo sumeistrauti
Molėtų pašonėje esantis Čiulų dvaras Kalėdas pasitiks apdengtas nauja, unikalia medine stogo danga – senovę menančiais gontais. Juos, kaip sako dvaro šeimininkai, teko užsakinėti net Zakopanės pašonėje, nes tik čia meistrai juos gamina nenaudodami beveik jokios technikos, gontus kurdami išskirtinai rankomis. Lietuvoje, kaip sako dvaro šeimininkai, tokių meistrų – nėra.
Kalėdos 2025 2024-12-24
Kaunietės kūriniai atima žadą: sunku praeiti nesustojus
Laisvės alėja skubančių praeivių žvilgsnius traukia unikalūs kūriniai – Kauno centrinio knygyno languose žiemiškas senasis kaimas. Tai kaunietės sukurti rankų darbo nameliai, atspindintys lietuvių gyvenimo buitį. Iki šiol savo darbais džiuginusi tik namiškius ir draugus, dabar savo kūryba tautodailininkė dalijasi su plačiąja visuomene. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kalėdos 2025 2024-12-24
Atskleidė, kodėl ant Kūčių stalo dedama 12 patiekalų: tai žino ne visi
Sužibus vakarei žvaigždei, visos krikščioniškos Lietuvos šeimos jau sėdasi prie šventinio Kūčių stalo. Ir veikiausiai nėra namų, kuriuose ant stalo nebūtų kalėdaičių ar kūčiukų, o kur dar tradiciniai patiekalai. Senovėje kiekvienas jų turėjęs ypatingą reikšmę. Kodėl jų dvylika ir kodėl ant stalo būtinai turi būti obuolių – žiūrėkite mūsų žurnalistų parengtame reportaže. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. „Be abejo, silkė, kuri, kaip jau minėjau, 19 amžiuje labai įsitvirtino ant mūsų stalo.
Kalėdos 2025 2024-12-24
Stebėkite šventinę TV3 laidą „Vilties Kūčios“
Kūčios – tai šventė, kuri ne tik skatina sustoti, bet ir dar kartą pasidžiaugti, kad mus supa tiek gerų žmonių. Šeima, draugai, kolegos, o gal tiesiog visai atsitiktinai sutikti žmonės, pakeitę gyvenimą – dėkingi galime būti visiems. Būtent taip šviesiai, jaukiai ir viltingai šį Kūčių vakarą praleisti pakvies TV3 televizija.
Kalėdos 2025 2024-12-24
Šio šuns istorija – ne kalėdinė: ją padovanojo šventėms, o galiausiai laikė uždarytą vonioje
Prieglaudos ir organizacijos sako, kad jau prasidėjo kasmetinis pikas, kai tėvai ieško šuniukų ar kačiukų savo vaikams kaip dovanos Kalėdoms. Tačiau neretai tokios dovanos vėl atsiduria prieglaudose ar išmetamos bei pririšamos miške. Todėl kai kurios organizacijos gruodį visai neduoda žmonėms gyvūnų. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Kalytei Kolai – vos keturi mėnesiai. Per trumpą savo gyvenimą ji spėjo pabūti ir dovana, ir patirti žmogaus išdavystę.
Kalėdos 2025 2024-12-23
Kūčių vakarienė – iš restorano: dviems gali kainuoti ir 100 eurų
Prekybininkai trina rankas – žmonės jau puolė pirkti produktus Kūčių stalui. O dalis žmonių maisto ruošos išvengs, mat vis labiau populiarėja Kūčių patiekalų rinkiniai išsinešimui. Rinkinukas žmogui gali kainuoti ir nuo 40 iki 90 eurų. Keičiantis tradicijoms vietoj kuklių lietuviškų valgių Kūčių stalui žmonės užsako rinkinius su nevietiniais užkandžiais – humusu, karpačio, brusketomis ir tuno tatakiais. Yra ir tokių klientų, kurie Kūčių vakarienei prašo mėsos patiekalų.
Kalėdos 2025 2024-12-23
Šventiniam stalui kainų įsibaiminę lietuviai perka kuo mažiau: „Siaubas, aš pati pasidarau“
Šiemet šventinis stalas bus brangesnis nei prieš metus. Pagrindinių pigiausių maisto produktų krepšelis pabrango 6 proc., šventiniai gėrimai taip pat pabrangę. Prekybininkai skundžiasi, kad pirkėjų sulaukia dar mažokai, bet jau kitą savaitę laukia antplūdžio, o pirkėjai skundžiasi, kad maistui brangstant priversti taupyti net ir per šventes. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Panevėžietė Gražina jau dairosi maisto šventiniam Kalėdų ir Naujųjų metų stalui.
Kalėdos 2025 2024-12-23
Tokius vairuotojus įspėja policija: laukia baudos
Artėjant didžiausioms metų šventėms, sužibo net tik Kalėdų eglės, parduotuvių vitrinos, bet ir vairuotojų automobiliai: papuošti savo mašiną šviečiančiomis ir žybsinčiomis girliandomis ir jas įsijungus važinėti po miestą dabar itin populiaru. Policija visus įspėja, kad toks reginys gal ir gražus, tačiau kelia pavojų kitiems eismo dalyviams. O lemputėmis savo automobilius išsipuošę vairuotojai turėtų nenustebti, jei juos sustabdys policijos pareigūnai ir skirs baudą.
219 Kalėdos 2025 2024-12-20
Dviejų kupiškėnų automobiliai stebina gyventojus: patraukė ir pareigūnų dėmesį
Patrulių ekipažas netoli Utenos kalėdinės eglutės pastebi keistus objektus – galbūt skraidanti lėkštė, galbūt Kalėdų senelio rogutės. Nusprendžiama išsiaiškinti, kas čia aplankė Uteną. Susitikimą užfiksavo laidos „Farai“ operatorius. Pareigūnai šalia Utenos eglutės esančioje automobilių stovėjimo aikštelės pamatė du itin ryškius automobilius – abu jie buvo apkarstyti kalėdinėmis girliandomis. „Buvom Panevėžy, Ankysčiuose ir dabar Utenoje.
83 Kalėdos 2025 2024-12-19
Libertas Klimka papasakojo apie stebuklingą kalėdinį burtažodį: žmonės to labai laukdavo
Netrukus švęsime Kalėdas, dažnas jų neįsivaizduojame be dovanų, ir, žinoma – Kalėdų senelio. Tik štai retas ko gero žino, kodėl per šventes būtent Kalėdų senelis mums neša dovanas. Ir dar rečiau susimąstome, o kaip atsirado tradicija dovanoti ir kas iš tikrųjų yra tas Kalėdų senelis. Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. Vilniaus centre vieną po kitos dovanas mažiesiems jau renka Lietuvos vyriausiasis senelis Kalėda.
Kalėdos 2025 2024-12-15
Švytintis dinozaurų parkas pakvietė į neregėtą žiemos nuotykį pajūryje
Gruodžio 7 dieną dinozaurų parkas, įsikūręs Radailiuose, nušvito neregėtomis spalvomis – čia sužibo spindinčio žiemos festivalio „Gyvačių takais” atidarymas. Artėjant Žaliosios medinės gyvatės metams, gigantiškiesiems parko gyventojams dinozaurams pavesta svarbi užduotis – palydėti savo giminaičio Drakono metus ir perduoti vadžias mistiškajai Gyvatei. Tad lydimi dinozaurų, parko lankytojai pasinėrė į nuotykį paslaptingais ir švytinčiais gyvačių takais.
Kalėdos 2025 2024-12-12
Palygino kainas kalėdiniuose miesteliuose: kai kur už karštą vyną – 9 eurai
Prie spindinčių miestų eglių nusidriekė ir kalėdiniai turgeliai. O juose akys raibsta nuo prekeivių siūlomų skanėstų – meduolių, varškės spurgų, karšto vyno ar net troškintų kopūstų su dešrelėmis. Tiesa, svečiams ir vietiniams gyventojams akys raibsta ir nuo kainų – štai Vilniuje už didelį puodelį karšto vyno gali tekti pakloti net 9 eurus. TV3 Žinios pasidairė ir po kalėdinius miestelius kaimyninėje Rygoje ir Taline.
Kalėdos 2025 2024-12-11