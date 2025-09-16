Realybės šou žvaigždė prisipažino: vaikelio lauktis padėjo brolio sperma

Pora susidūrė su rimtomis vaisingumo problemomis, o sprendimas atėjo iš netikėtos vietos – spermos donorumi tapo Luke'o vyresnysis brolis, skelbė dailymail.co.uk.
„Tai istorija, kurios niekada nemaniau patirsiąs ar norėsiąs dalintis, bet ji – svarbi“, – atvirai rašė Luke'as savo „Instagram“ paskyroje.
Netikėta žinia
Pora, gyvenanti Lake Macquarie mieste, buvo priblokšta, kai sužinojo, kiek mažai donorų galima rinktis Naujajame Pietų Velse. Pagal įstatymus, spermos donorai gali padėti sukurti ne daugiau kaip penkias šeimas, o taip pat už donorystę negali būti mokama. Dėl to daug donorų tiesiog nesiryžta dalyvauti tokioje programoje.
Dar labiau juos nuliūdino tai, kad Australijoje apie donorą galima sužinoti labai mažai, o norint pasinaudoti Amerikos donorų banku, paslaugos būtų kainavusios apie 14 tūkst. eur.
Tuo metu pora jau kurį laiką negalėjo pastoti, tad Luke'as nusprendė išsitirti vaisingumą. Rezultatai pribloškė: „Kai gavau rezultatus, ten buvo parašyta 0…“ – pasakojo jis.
Paaiškėjo, kad jo spermoje nėra nė vieno gyvybingo spermatozoido – „nulio plaukikų“, kaip jis pats išsireiškė.
Ieškodamas atsakymų, Luke'as internete aptiko, kad viena iš priežasčių gali būti prostatos vėžys. „Duše gerai apčiuopiau ir radau mažą gumbelį“, – sakė jis. Laimei, tai buvo tik nedidelė cista, tačiau laukimas, ar tai vėžys, ar ne, buvo emociškai alinantis: „Ta savaitė, kai dar nežinojau, ar tai vėžys, ar ne – buvo tikrai sunki!“
Specialistas Sidnėjuje suteikė šiek tiek vilties, sakydamas, kad vis dar yra 40 % tikimybė, jog operacijos metu pavyks rasti bent kelis gyvybingus spermatozoidus.
Tačiau po operacijos atėjo skaudi žinia: „Jie man paskambino ir pasakė – nieko nerado ir niekada neras. Tai buvo momentas, kuris mane visiškai palaužė.“
Luke'as atvirai pasidalijo, kad po šios žinios krito į depresiją: „Po operacijos kelis mėnesius buvau labai tamsioje vietoje. Jaučiausi pasimetęs, piktas, prislėgtas – viskas viename.“
Didžiausiu ramstiu tuo metu tapo Brittany: „Būtent šis žmogus man padėjo labiausiai. Ji vis kartojo, kad esame tame kartu, kad ir kas benutiktų.“
Galų gale šeima rado išeitį – Luke'o vyresnysis brolis pasiūlė padovanoti savo spermos. Pirmasis embriono perkėlimas buvo sėkmingas, ir dabar Brittany jau 20 nėštumo savaitę laukiasi mergaitės.
„Tai nebuvo mūsų iššūkių pabaiga, bet tai buvo naujo mūsų santykių gilumo pradžia“, – rašė Luke'as.
