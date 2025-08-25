Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Influencerė Kamilė Markus tapo daugiavaikė mama: naujagimiui suteikė tvirtą vardą

2025-08-25 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-25 16:25

Žinoma influencerė Kamilė Markevičė, geriau žinoma Camile Markus vardu, tapo daugiavaike mama. Džiugią žinią ji pranešė socialiniame tinkle.

Kamilė Markevičė (nuotr. Instagram)

Žinoma influencerė Kamilė Markevičė, geriau žinoma Camile Markus vardu, tapo daugiavaike mama. Džiugią žinią ji pranešė socialiniame tinkle.

REKLAMA
8

Kamilė su vyru šeimos pagausėjimo sulaukė rugpjūčio 14 dieną.

Pranešė apie šeimos pagausėjimą

Apie laimingą įvykį influencerė paskelbė socialiniame tinkle ir sutiko įrašu pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„25/08/14 Šeimos medis pražydo nauja šakele! Į mūsų istoriją įsirašė dar vienas vardas – Ąžuolas. Mūsų stiprybė, mūsų mažasis trečiasis stebuklas... Sveikas atvykęs namo, Ąžuoliuk“, – rašė ji.

Moteris sūnui suteikė ypatingą vardą – Ąžuolas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų