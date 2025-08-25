Influencerė Kamilė Markus tapo daugiavaikė mama: naujagimiui suteikė tvirtą vardą

Kamilė su vyru šeimos pagausėjimo sulaukė rugpjūčio 14 dieną.
Pranešė apie šeimos pagausėjimą
Apie laimingą įvykį influencerė paskelbė socialiniame tinkle ir sutiko įrašu pasidalyti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„25/08/14 Šeimos medis pražydo nauja šakele! Į mūsų istoriją įsirašė dar vienas vardas – Ąžuolas. Mūsų stiprybė, mūsų mažasis trečiasis stebuklas... Sveikas atvykęs namo, Ąžuoliuk“, – rašė ji.
Moteris sūnui suteikė ypatingą vardą – Ąžuolas.
