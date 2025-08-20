Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsios Siamo dvynės – dėmesio centre: užfiksuotos su naujagimiu

2025-08-20 12:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 12:33

Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel vėl sulaukė visuomenės dėmesio – šįkart dėl asmeninio gyvenimo pokyčių. 2024 m. birželį jos pasidalijo „TikTok“ vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas Abby ir jos vyro Joshua Bowling vestuvių šokis.

Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel (nuotr. socialinių tinklų)
7

1

Šokis vyko pagal energingą Adele dainos „Rolling in the Deep“ remiksą, skelbė people.com.

Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel

TAIP PAT SKAITYKITE:

Garsios Siamo dvynės

Tą pačią dieną seserys pasidalijo dar vienu „TikTok“ įrašu. Šiame vaizdo klipe rodomos įvairios jų akimirkos kartu, o fone skamba Justine Skye kūrinys „Collide“.

Nors Abby ir Joshua susituokė dar 2021 metais, ši informacija tapo vieša tik 2024 m. kovo mėnesį, kai žiniasklaida paviešino jų santuokos dokumentus. Po to Bowling pakeitė savo „Facebook“ profilio nuotrauką į asmenukę, kurioje jis matyti kartu su Abby ir jos dvynė seserimi Brittany. Visi trys nuotraukoje šypsosi ir atrodo jaukiai – tai pirmoji tokia vieša Bowling nuotrauka su žmona ir jos sese.

@abbyandbrittanyhensel #marriage #love ♬ The Good Ones - Gabby Barrett

2025 m. rugpjūčio 14 d. seserys buvo pastebėtos Arden Hillse, Minesotoje, nešančios naujagimį ir jo automobilinę kėdutę į laukiančią juodą „Tesla“. Nors jos nekomentavo situacijos viešai, šios akimirkos sukėlė dar didesnį susidomėjimą jų gyvenimu.

View this post on Instagram

A post shared by La 97.1 Radio Tucumán (@radiotucuman)

Abby ir Brittany yra dicefalinės sujungtos dvynės – jos dalijasi tuo pačiu kūnu žemiau juosmens, turi vieną kraujotaką ir bendrus vidaus organus. Abby valdo dešinę kūno pusę, o Brittany – kairę. Pasaulio dėmesį jos pirmą kartą patraukė 1996 m., kai pasirodė „The Oprah Winfrey Show“ laidoje ir puošė žurnalo LIFE viršelį.

Vėliau jos išgarsėjo dar labiau per TLC realybės šou „Abby & Brittany“, kuriame buvo rodomas jų gyvenimas – nuo studijų Bethel koledže Minesotoje iki kelionių po Europą.

@abbyandbrittanyhensel #abbyandbrittany ♬ Starships - Nicki Minaj

 

