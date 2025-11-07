 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sumenko „Litgrid“ koreguotas pelnas

2025-11-07 16:15 / šaltinis: BNS
2025-11-07 16:15

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 20,1 mln. eurų koreguoto grynojo pelno – 8 proc. mažiau nei tuo pat metu pernai (21,8 mln. eurų).

Litgrid (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Bendrovės pajamos siekė 305,4 mln. eurų – 9,2 proc. daugiau (279,6 mln. eurų), koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) augo 6,5 proc. iki 39,4 mln. eurų (37 mln. eurų), penktadienį pranešė „Litgrid“. 

Koreguotą EBITDA daugiausia didino didesni kapitalo kaštai dėl reguliuojamo turto vertės padidėjimo, o koreguotas grynojo pelno rodiklis mažėjo dėl didesnių nusidėvėjimo sąnaudų, blogesnio finansinės veiklos rezultato ir pelno mokesčio skaičiavimų.

Nekoreguotas EBITDA nuostolis siekė 26,4 mln. eurų, kai pernai buvo EBITDA siekė 48,6 mln. eurų. Nekoreguotas grynasis nuostolis siekė 35,2 mln. eurų, kai prieš metus įmonė uždirbo 31,7 mln. eurų pelno.

Neigiamus nekoreguotus pelno rodiklius daugiausia lėmė išaugusios papildomų paslaugų sąnaudos bei laikinas neigiamas balansavimo rezultatas.

Perduota elektros energija šalies poreikiams sausį-rugsėjį siekė 6,382 TWh – 5,6 proc. mažiau nei 2024 metų tuo pačiu laiku (6,76 TWh).

Tarpsisteminės jungties su Švedija „NordBalt“ bendras prieinamumas buvo 98,3 proc. Didžiausią įtaką neprieinamumui turėjo avariniai atsijungimai Švedijos pusėje.

„Litgrid“ investicijos siekė 115,7 mln. eurų, iš jų 36 proc. skirta strateginiams ir valstybei svarbiems elektros energetikos projektams įgyvendinti, 64 proc. – perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai, veiklos palaikymui.

indeliai.lt

