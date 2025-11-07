Baltijos šalys susitarė atverti balansavimo paslaugų rinką nepriklausomiems tiekėjams

„Siekiame kaip įmanoma greičiau įgyvendinti elektros kaupimo projektus, kurie galėtų dalyvauti regioninėje balansavimo rinkoje“, – „Litgrid“ pranešime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Dabar patikimam sistemos veikimui Baltijos šalių operatorės gali naudoti savo ar su jomis susijusių įmonių įrenginius. Lietuvoje balansavimui naudojama energijos kaupimo sistemos operatorės „Energy cells“ kaupimo sistema.
„Energy cells“ kaupimo pajėgumai balansavimo poreikiams yra naudojami, kol rinkoje nėra pakankamų balansavimo pajėgumų“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
Pasak „Litgrid“, „Energy cells“ negauna atlygio už šias paslaugas – šie pajėgumai aukcionuose įtraukiami į pasiūlymų sąrašą už nulinę kainą.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) sprendimu bendrovė balansavimo paslaugas teiks iki šių metų pabaigos, o gruodį planuojama terminą pratęsti dar metams, tačiau norima kuo daugiau šią paslaugą pirkti rinkoje, teigė „Litgrid“.
„Balansavimo paslaugos įsigijimo kiekis iš „Energy cells“ bus mažinamas atsižvelgiant į rinkos situaciją“, – pranešime nurodė bendrovė.
„Litgrid“ teigimu, Baltijos šalių balansavimo pajėgumų rinkai kitąmet reikės apie 1,6 gigavato (GW) elektros.