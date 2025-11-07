 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baltijos šalys susitarė atverti balansavimo paslaugų rinką nepriklausomiems tiekėjams

2025-11-07 10:50 / šaltinis: BNS
2025-11-07 10:50

Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatoriai suderino planą, kaip daugiau sistemos balansavimo paslaugų įsigyti iš nepriklausomų rinkos dalyvių, penktadienį pranešė „Litgrid“.

„Litgrid“ (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

„Siekiame kaip įmanoma greičiau įgyvendinti elektros kaupimo projektus, kurie galėtų dalyvauti regioninėje balansavimo rinkoje“, – „Litgrid“ pranešime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar patikimam sistemos veikimui Baltijos šalių operatorės gali naudoti savo ar su jomis susijusių įmonių įrenginius. Lietuvoje balansavimui naudojama energijos kaupimo sistemos operatorės „Energy cells“ kaupimo sistema.

„Energy cells“ kaupimo pajėgumai balansavimo poreikiams yra naudojami, kol rinkoje nėra pakankamų balansavimo pajėgumų“, – teigė Ž. Vaičiūnas. 

Pasak „Litgrid“, „Energy cells“ negauna atlygio už šias paslaugas – šie pajėgumai aukcionuose įtraukiami į pasiūlymų sąrašą už nulinę kainą.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) sprendimu bendrovė balansavimo paslaugas teiks iki šių metų pabaigos, o gruodį planuojama terminą pratęsti dar metams, tačiau norima kuo daugiau šią paslaugą pirkti rinkoje, teigė „Litgrid“.

„Balansavimo paslaugos įsigijimo kiekis iš „Energy cells“ bus mažinamas atsižvelgiant į rinkos situaciją“, – pranešime nurodė bendrovė.

„Litgrid“ teigimu, Baltijos šalių balansavimo pajėgumų rinkai kitąmet reikės apie 1,6 gigavato (GW) elektros.

