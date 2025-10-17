„Litgrid“: dėl rekonstrukcijos darbų laikinai bus ribojamas Kruonio HAE prieinamumas

„Siekiant užbaigti Kruonio HAE transformatorių pastotės skirstyklos rekonstrukcijos projektą, reikia atjungti pastotę ir atlikti darbus tiek perdavimo tinklo, tiek gamintojo pusėje“, – pranešime teigia „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Kaip nurodo bendrovė, spalio 20 d. dėl skirstyklos rekonstrukcijos darbų Kruonio HAE neveiks, o spalio 21–30 d. bus prieinamas vienas iš keturių elektrinės generatorių.
Taip pat, sumažėjus elektros energijos balansavimo pajėgumams ir siekiant užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą, planuojama riboti Lietuvos–Švedijos ir Estijos–Suomijos jungčių pralaidumus.
„Litgrid“ duomenimis, spalio 20–30 d. „NordBalt“ pralaidumas bus sumažintas iki 438 MW galios importui ir iki 356 MW eksportui. Tuo metu „Estlink“ pralaidumas bus sumažintas iki 796 MW importui į Estiją ir iki 714 MW eksportui į Suomiją.
Kruonio HAE skirstyklos rekonstrukcijos metu numatoma padidinti elektrinės tiekimo patikimumą ir lankstumą, mažinti visų generatorių atsijungimo riziką elektros sistemoje įvykus trikdžiui. Taip pat skirstykla bus paruošta prijungti planuojamą penktąjį generatorių, kuris, anot bendrovės, prisidės prie Lietuvos elektros sistemos lankstumo didinimo ir galimybių subalansuoti atsinaujinančių išteklių elektros gamybą.
Kruonio HAE pastotės rekonstrukciją planuojama baigti 2026 m.