Siunčia žinią visiems keliaujantiems: štai kas jums priklauso nemokamai

Oro vežėjai kompensacijos pagal Reglamento 261/2004 7 straipsnį neprivalo mokėti, jeigu skrydžių nesklandumai įvyko dėl ypatingųjų aplinkybių.
„Teismų praktikoje įvykis, kuris priskiriamas ypatingosioms aplinkybėms, pagal savo pobūdį ar atsiradimo priežastį nėra būdingas įprastai atitinkamo oro vežėjo veiklai, ir oro vežėjas negali faktiškai kontroliuoti įvykio.
Tokie įvykiai, pvz., kaip kontrabandiniai balionai, sutrikdantys oro uosto veiklą, meteorologinės sąlygos, neleidžiančios saugiai vykdyti skrydžio, skrydžių valdymo tarnybų apribojimai yra oro vežėjų nekontroliuojami ir laikytini ypatingosiomis aplinkybėmis“, - sako LTSA Civilinės aviacijos skyriaus patarėjas Gediminas Kisielis.
Pasirūpinti keleiviais – privaloma
Tais atvejais, kai oro uosto veikla sustabdoma ir skrydžiai nevykdomi, t. y. atšaukiami arba nukeliami kitai dienai, keleiviams turi būti pasiūlytas nukreipimas kitu maršrutu panašiomis sąlygomis.
Atsakomybė dėl keleivių tenka skrydžius turėjusiam vykdyti oro vežėjui arba jų atstovui (dažniausiai tai oro vežėjų pasamdytos antžeminio aptarnavimo įmonės).
Jeigu skrydis atidedamas ir tenka laukti skrydžio nukreipimo pačiame oro uoste, keleiviams turi būti parūpintas maitinimas, atsižvelgiant į laukimo laiką bei suplanuotos kelionės atstumą.
Tais atvejais, kai naujas skrydis nukeliamas į kitą dieną, keleiviai turi būti apgyvendinami bei pasirūpinta jų kelione iš oro uosto į apgyvendinimo vietą bei atgal į oro uostą.
Kaip elgtis, jeigu tenka vykti į kitą oro uostą, nes planuotas oro uostas uždarytas
Tokiais atvejais oro vežėjas arba oro vežėjo turi keleiviams suorganizuoti kelionę atgal į suplanuotą oro uostą. Kelionė gali būti planuojama tuo pačiu orlaiviu arba kitais būdais, pvz., skrydžiais kitais orlaiviais, autobusais, traukiniais.
Jeigu kelionės laukimas į originaliai suplanuotą oro uostą viršija 2 val., tokiu atveju oro vežėjas turi užtikrinti keleivių maitinimą. Jeigu kelionė nukeliama į kitą dieną, oro vežėjas privalo suteikti apgyvendinimą bei kelionę iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir prieš naują skrydį kelionę iš apgyvendinimo vietos į oro uostą.
Jeigu oro vežėjas nepasirūpina arba atsisako pasirūpinti keleiviais
Oro vežėjui nesuteikus arba atsisakius pasirūpinti keleiviais taip, kaip numatyta Reglamente 261/2004, keleiviai patys gali pasirūpinti savimi, t. y. susirasti greičiausią įmanomą nukreipimą kitu maršrutu, pasirūpinti maistu ir gaiviaisiais gėrimais, pasirūpinti apgyvendinimu bei kelione iš oro uosto iki apgyvendinimo įstaigos ir atgal.
Vėliau iš oro vežėjo galima reikalauti šias išlaidas susigrąžinti. Svarbu išsaugoti mokėjimo čekius ir sąskaitas faktūras, kuriuos reikės pateikti oro vežėjui kaip įrodymą, kokių išlaidų patirta.
Keleivius apie jų teises privalo informuoti oro vežėjas
Visais skrydžių sutrikdymo atvejais (atsisakymo vežti, skrydžių atšaukimo, skrydžių vėlavimo bent 2 val, skrydžių nukreipimo į kitą oro uostą) oro vežėjas privalo nedelsdamas informuoti keleivius apie jų teises. Komunikacija su keleiviais gali būti tiek elektroninėmis, tiek ir rašytinėmis priemonėmis (pvz., bukletas).
Patirtų išlaidų grąžinimas ir skundų teikimas
Dėl patirtų išlaidų keleiviai pirmiausia turi kreiptis į skrydį vykdžiusį oro vežėją. Oro vežėjas turi pateikti atsakymą per 2 mėnesius. Jei praėjus šiam terminui oro vežėjas atsakymo nepateikia arba gautas atsakymas keleivio netenkina, tik tuomet skundas gali būti teikiamas nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai – Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA).
Svarbu žinoti, kad LTSA nagrinėja keleivių skundus tais atvejais, kai skrydis turėjo būti vykdomas / vykdytas iš Lietuvos Respublikos oro uosto arba skrydis buvo vykdytas iš trečiojoje šalyje esančio oro uosto į Lietuvos Respubliką, o skrydį vykdė Europos Bendrijos oro vežėjas.
Jeigu skrydis buvo vykdomas iš Europos Bendrijos šalies ir buvo nukreiptas į kitus oro uostus, skundas turi būti teikiamas išvykimo šalies nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.
Jei keleiviai vyko iš trečiosios šalies į Europos Bendrijos šalį, o skrydį vykdė ne Europos Bendrijoje įregistruotas oro vežėjas, tokiu atveju Reglamentas 261/2004 netaikomas. Šiuo atveju keleiviai turi kreiptis į išvykimo šalies civilinės aviacijos administraciją dėl galimo savo teisių gynimo.