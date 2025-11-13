 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Siunčia žinią visiems keliaujantiems: štai kas jums priklauso nemokamai

2025-11-13 11:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 11:48

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) sulaukia keleivių skundų, kurie susiję su kontrabandinių balionų sukeltais incidentais, sutrikdžiusiais skrydžius. Norėdami padėti keleiviams suprasti jų teises, pateikiame informaciją, ką reikėtų žinoti, kai skrydžiai nukeliami, atšaukiami arba kitaip paveikiama sklandi oro uostų veikla.

Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) sulaukia keleivių skundų, kurie susiję su kontrabandinių balionų sukeltais incidentais, sutrikdžiusiais skrydžius. Norėdami padėti keleiviams suprasti jų teises, pateikiame informaciją, ką reikėtų žinoti, kai skrydžiai nukeliami, atšaukiami arba kitaip paveikiama sklandi oro uostų veikla.

REKLAMA
0

Oro vežėjai kompensacijos pagal Reglamento 261/2004 7 straipsnį neprivalo mokėti, jeigu skrydžių nesklandumai įvyko dėl ypatingųjų aplinkybių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Teismų praktikoje įvykis, kuris priskiriamas ypatingosioms aplinkybėms, pagal savo pobūdį ar atsiradimo priežastį nėra būdingas įprastai atitinkamo oro vežėjo veiklai, ir oro vežėjas negali faktiškai kontroliuoti įvykio.

REKLAMA
REKLAMA

Tokie įvykiai, pvz., kaip kontrabandiniai balionai, sutrikdantys oro uosto veiklą, meteorologinės sąlygos, neleidžiančios saugiai vykdyti skrydžio, skrydžių valdymo tarnybų apribojimai yra oro vežėjų nekontroliuojami ir laikytini ypatingosiomis aplinkybėmis“, - sako LTSA Civilinės aviacijos skyriaus patarėjas Gediminas Kisielis.

REKLAMA

Pasirūpinti keleiviais – privaloma

Tais atvejais, kai oro uosto veikla sustabdoma ir skrydžiai nevykdomi, t. y. atšaukiami arba nukeliami kitai dienai, keleiviams turi būti pasiūlytas nukreipimas kitu maršrutu panašiomis sąlygomis.

Atsakomybė dėl keleivių tenka skrydžius turėjusiam vykdyti oro vežėjui arba jų atstovui (dažniausiai tai oro vežėjų pasamdytos antžeminio aptarnavimo įmonės).

REKLAMA
REKLAMA

Jeigu skrydis atidedamas ir tenka laukti skrydžio nukreipimo pačiame oro uoste, keleiviams turi būti parūpintas maitinimas, atsižvelgiant į laukimo laiką bei suplanuotos kelionės atstumą.

Tais atvejais, kai naujas skrydis nukeliamas į kitą dieną, keleiviai turi būti apgyvendinami bei pasirūpinta jų kelione iš oro uosto į apgyvendinimo vietą bei atgal į oro uostą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip elgtis, jeigu tenka vykti į kitą oro uostą, nes planuotas oro uostas uždarytas

Tokiais atvejais oro vežėjas arba oro vežėjo turi keleiviams suorganizuoti kelionę atgal į suplanuotą oro uostą. Kelionė gali būti planuojama tuo pačiu orlaiviu arba kitais būdais, pvz., skrydžiais kitais orlaiviais, autobusais, traukiniais.

REKLAMA

Jeigu kelionės laukimas į originaliai suplanuotą oro uostą viršija 2 val., tokiu atveju oro vežėjas turi užtikrinti keleivių maitinimą. Jeigu kelionė nukeliama į kitą dieną, oro vežėjas privalo suteikti apgyvendinimą bei kelionę iš oro uosto į apgyvendinimo vietą ir prieš naują skrydį kelionę iš apgyvendinimo vietos į oro uostą.

Jeigu oro vežėjas nepasirūpina arba atsisako pasirūpinti keleiviais

Oro vežėjui nesuteikus arba atsisakius pasirūpinti keleiviais taip, kaip numatyta Reglamente 261/2004, keleiviai patys gali pasirūpinti savimi, t. y. susirasti greičiausią įmanomą nukreipimą kitu maršrutu, pasirūpinti maistu ir gaiviaisiais gėrimais, pasirūpinti apgyvendinimu bei kelione iš oro uosto iki apgyvendinimo įstaigos ir atgal.

REKLAMA

Vėliau iš oro vežėjo galima reikalauti šias išlaidas susigrąžinti. Svarbu išsaugoti mokėjimo čekius ir sąskaitas faktūras, kuriuos reikės pateikti oro vežėjui kaip įrodymą, kokių išlaidų patirta.

Keleivius apie jų teises privalo informuoti oro vežėjas

Visais skrydžių sutrikdymo atvejais (atsisakymo vežti, skrydžių atšaukimo, skrydžių vėlavimo bent 2 val, skrydžių nukreipimo į kitą oro uostą) oro vežėjas privalo nedelsdamas informuoti keleivius apie jų teises. Komunikacija su keleiviais gali būti tiek elektroninėmis, tiek ir rašytinėmis priemonėmis (pvz., bukletas).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Patirtų išlaidų grąžinimas ir skundų teikimas

Dėl patirtų išlaidų keleiviai pirmiausia turi kreiptis į skrydį vykdžiusį oro vežėją. Oro vežėjas turi pateikti atsakymą per 2 mėnesius. Jei praėjus šiam terminui oro vežėjas atsakymo nepateikia arba gautas atsakymas keleivio netenkina, tik tuomet skundas gali būti teikiamas nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai – Lietuvos transporto saugos administracijai (LTSA).

REKLAMA

Svarbu žinoti, kad LTSA nagrinėja keleivių skundus tais atvejais, kai skrydis turėjo būti vykdomas / vykdytas iš Lietuvos Respublikos oro uosto arba skrydis buvo vykdytas iš trečiojoje šalyje esančio oro uosto į Lietuvos Respubliką, o skrydį vykdė Europos Bendrijos oro vežėjas.

Jeigu skrydis buvo vykdomas iš Europos Bendrijos šalies ir buvo nukreiptas į kitus oro uostus, skundas turi būti teikiamas išvykimo šalies nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

Jei keleiviai vyko iš trečiosios šalies į Europos Bendrijos šalį, o skrydį vykdė ne Europos Bendrijoje įregistruotas oro vežėjas, tokiu atveju Reglamentas 261/2004 netaikomas. Šiuo atveju keleiviai turi kreiptis į išvykimo šalies civilinės aviacijos administraciją dėl galimo savo teisių gynimo.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų