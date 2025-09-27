Naujiena parduotuvių savitarnos kasose: nenustebkite, kai tikrins ne žmogus

Tačiau pirkėjai sako, kad prie savitarnos kasų juos veja patys prekybininkai, palikdami vos kelias įprastas kasas.
Viename iš Vilniaus prekybos centrų stovi neįprasta kasa – prekybos centras išbando naują, inovatyvią technologiją, kaip greitai patikrinti pirkėjo amžių, jeigu jis perka alkoholį, tabaką ar energetinį gėrimą. Ši technologija neparodys, kiek žmogui yra matų. Jis nustatys ribą, ar atrodai jaunesnis negu 25-eri metai.
Vienas iš didžiųjų prekybos tinklų eksperimentinę kasą bando nuo birželio, pirmuosius duomenis, ar kasa veikia, jau turi ir analizuoja. Realu, kad tokios veido nuskaitymo technologijos kitąmet jau galėtų būti pritaikomos tikrose savitarnos kasose.
„Matomas veidas, tačiau jis nėra fotografuojamas ar dar kažkaip saugojamas. Tai technologija vertina veido tam tikrus taškus Įvairūs netikri dalykai – jau sistema atpažįsta. Taip, kad dirbtinis intelektas šiandien yra tikrai patobulėjęs“, – pasakoja „Strong Point“ vadovas Baltijos šalims Rimantas Mažulis.
Prekybininkai sako, kad tokių, kad ir ne visai tobulų, sprendimų verčia ieškoti populiarėjančios savitarnos kasos.
„Žmonės noriai naudojasi tomis savitarnos kasomis, nes jos padeda sutaupyti laiko, apsipirkti greičiau, dėl to jos šiuo metu praktiškai yra didžiojoje dalyje mūsų parduotuvių, praktiškai visose, mes turime virš tūkstančio savitarnos kasų“, – teigia „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Gyventojų nuomonės išsiskiria
Prekybininkams technologijas teikianti bendrovė „Strong Point“ užsakė apklausą ir išsiaiškino, kad beveik pusė respondentų pirmenybę teikia savitarnos kasoms, dar ketvirtadaliui nesvarbu, kokioje kasoje apsipirkti – savitarnos ar įprastoje.
Tačiau dalis TV3 Žinių kalbintų pirkėjų užsimena, kad prie savitarnos kasų juos veja patys prekybininkai. O ryžtingesni turi laukti:
„Nes kitos išeities nėra.“
„Nesusigaudau, ką ten spausti, kur ten spausti.“
„Aš už paprastas kasas, taip. Kiekvienas turi dirbt savo darbą.“
„Aš puikiausiai susitvarkau ir galiu visiem pamokyti.“
Vakarų šalys grįžta prie įprastų kasų
Trečdalis jau minėtos apklausos respondentų sako, kad savitarnos kasose jiems reikia pagalbos, o beveik pusė nuolat laukia darbuotojo, kad šis patvirtintų tinkamą pirkėjo amžių. Problema ta, kad darbuotojai prie kasų vos spėja suktis, laukti tenka ilgiau.
Vakarų šalių patirtis rodo, kad prekybos tinklai ilgainiui ima didinti įprastų kasų skaičių.
„Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jungtinė Karalystė raportuoja, kad jų didieji prekybos tinklai jau ne visai atsisako savitarnos kasų, bet, kaip jie sako, grįžtame į balansą“, – pasakoja ISM universiteto tyrėja Aušra Paukštytė.
Kitaip tariant, savitarnos kasos nėra absoliutus blogis, bet ir nėra absoliutus gėris.
„Nėra taip, kad visi lankytojai yra labai laimingi, kad visas verslas labai sutaupo ir uždirba, ir kad visi darbuotojai prarado pozicijas“, – teigia A. Paukštytė.
„Strong Point“ tyrimo duomenimis, beveik penktadalis respondentų parduotuvėse lankosi kasdien, o beveik du trečdaliai į jas eina keliskart per savaitę.
