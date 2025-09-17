Šviežia, nebrangu ir alkį numalšina akimirksniu: „Iki“ atskleidė, kokias bandeles perka į mokyklas grįžę mokiniai

Švieži sprendimai išalkusiems
Mokinių grįžimas į mokyklas reikalauja ne tik naujų sąsiuvinių, bet ir patikimų sprendimų, kaip greitai ir skaniai pamaitinti augantį organizmą. Bandelės ir šviežiai kepti užkandžiai – ne tik gardus, bet ir praktiškas pasirinkimas: juos galima suvalgyti pertraukos metu, pakeliui į būrelį ar ruošiant namų darbus.
Tinklo statistika rodo, kad tiek pernai, tiek šiemet daugiausiai bandelių nuperkama tarp 12 ir 13 val. Akivaizdu, kad bandelės dažnai pasirenkamos kaip pietų užkandis – ne tik moksleivių, bet ir studentų bei dirbančiųjų, kurie vertina greitį ir kokybę.
„Iki“ šiai užduočiai kasdien ruošiasi nuo pat ankstaus ryto – dar prieš parduotuvėse pasirodant pirmiesiems pirkėjams, į jose esančias krosnis pašaunamos pirmos bandelės, pyragėliai ir kruasanai. Krosnys nuolat kepa šviežią duoną ir bandeles, kurių lentynos pildomos bent tris kartus dienoje.
„Šviežumas – praktiškai „Iki“ sinonimas. Todėl tiek saldžias, tiek nesaldžias bandeles kepame net kelis kartus per dieną, kad kiekvienas pirkėjas jų galėtų įsigyti kuo šviežesnių. „Su meile IKI“ bandelės gaminamos naudojant tik aukščiausios kokybės ingredientus – uogienę, tikrą sviestą, varškę. Jokių dirbtinių saldiklių ar konservantų – tik tai, kas duoda tikrą skonį ir efektyviai numalšina alkį“, – pasakoja G. Kitovė.
Nuo klasikos – iki tarptautinių skanėstų
Šių metų populiariausių bandelių „Iki“ dešimtukas rodo aiškią tendenciją – pirkėjai vertina tiek nuo seno pamėgtas klasikines bandeles, tiek drąsiai ragauja naujoves. Lyderiauja sviestinis kruasanas, antroje vietoje – kruasanas su karameliniu įdaru, o trečiąją užima tradicinė spurga su įdaru.
„Nuolat savo asortimentą peržiūrime, pildome, kad pateisintume įvairių skonių lūkesčius. Ir tikrai pavyksta pataikyti į dešimtuką – pavyzdžiui, vos šiemet pristatyta bandelė su varške jau spėjo užkariauti klientų širdis ir įsitvirtinti tarp populiariausių“, – pastebi G. Kitovė.
Lietuviai – dideli smaližiai, todėl kepinių topuose daugiausiai karaliauja saldūs pasirinkimai. Tačiau sulig rugsėju ryškiai ūgteli nesaldžių bandelių paklausa, ir tai visiškai suprantama. Tiek mokiniai, tiek kiti pirkėjai ieško ne tik skonio, bet ir sotumo – jiems reikia tokių užkandžių, kurie papildytų energijos atsargas.
„Tarp nesaldžių bandelių mėgstamiausias pirkinys – picos užkandis „Vesuvio“ su saliamiu ir šonine, kuris savo sotumu gali pakeisti net pietų patiekalą. Populiarūs ir kibinai su vištienos bei kiaulienos įdarais, mini picos su kumpiu ir paprika, taip pat burekas su sūriu ir špinatais. Tad pirkėjai mielai skanauja įvairių virtuvių skonių – nuo itališkos iki balkaniškos ir karaimiškos“, – pastebi G. Kitovė.
Rugsėjo naujovėmis „Iki“ vėl stebina
Naujų mokslo metų proga „Iki“ pristatė ir skanių naujovių. Rugsėjį parduotuvėse pasirodė „corn-dog“ – pasaulyje itin pamėgtas kukurūzų dešrainis. Jo išskirtinumas – jis kepamas ant medinio pagaliuko, o dešrelė apgaubiama tešla su kukurūzų miltais. Iš išorės – traškus kukurūzų tešlos „apsiaustas“, viduje – dešrelė. Ir skanu, ir sotu, ir labai patogu valgyti.
„Pasaulinis mados klyksmas – Dubajaus stiliaus šokoladas – taip pat atsiskleidė nauju skoniu „Iki“ lentynose. Jau kurį laiką kepame pirkėjų simpatijas užsitarnavusius Dubajaus stiliaus kruasanus su pistacijų įdaru, o rugsėjį pasiūlėme ir spurgą „Donut Dubai style“ su įdaru, kuri leidžia naujai pasmaližiauti šia sensacija“, – pasakoja „Iki“ komunikacijos vadovė.
Pastaraisiais mėnesiais asortimentą „Iki“ papildė dar daugiau naujovių: varškės ir braškių skonio bandelėmis, marcipaniniais sukučiais, „Skarelėmis“ su kremu, spurgomis su sausainių įdaru, bandelėmis su aguonomis, sočiam užkandžiui puikiai tinkančiais mini kruasanais su kumpiu ir sūriu bei pomidorais ir mocarela, taip pat mini česnakiniais batonais.
„Pirkėjams pristatėme ir daugelio mėgstamus čeburekus, legendinius beliašus su mėsa. Taip pat įpūtėme į „Iki“ lentynas graikiškų vėjų – jau kurį laiką pirkėjai gali įsigyti šviežiai keptų pitos duonelių. Įpjautą duonelę galima įdaryti kokiais tik norisi priedais – vištiena, kumpiu, sūriu, salotomis, humusu, traškiomis daržovėmis. Jos yra puikus variantas norint paįvairinti įprastus sumuštinius ar kebabus ir puikiai tinka į priešpiečių dėžutę“, – idėja dalijasi G. Kitovė.
„Iki“ kokybė dera su geromis kainomis
„Iki“ garsėja tiek patraukliomis kainomis, tiek aukšta šviežių kepinių kokybe. Nors bandelės, duona lentynose paprastai neužsiguli, tačiau jų „jaunystės laiką“ pailgina laikymo būdas – kepiniai dedami į nešildomas lentynas. Dėl to jie nedžiūva, ilgiau išlaiko drėgmę, šviežumą ir kvapą.
„Kas savaitę „Iki“ skelbia tūkstančius nuolaidų, ir jų niekad netrūksta šviežių kepinių skyriuje. Kaskart galima pigiau paskanauti vis kitų bandelių – jų įvairovė didelė, tad kasdienius užkandžius lengva paįvairinti. Be to, išlaikome ir pirkėjų pamėgtas tradicijas. Kasdien iki 10 valandos ryto „Iki“ parduotuvėse perkant dvi bet kurios rūšies spurgas arba kruasanus – vieną gausite dovanų. O nuo 20 val. iki parduotuvės darbo pabaigos „Pagaminta IKI“ šviežiai duonai ir bandelėms taikoma 50 proc. nuolaida“, – kaip sutaupyti, pataria G. Kitovė.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.