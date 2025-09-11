Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

4 ypač gardžios šio savaitgalio meniu idėjos, kurioms sutaupysite „Iki“: nereikės sukti galvos ar išlaidauti

REKLAMA / 2025-09-11 09:16 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Grįžtant į rudenišką rutiną, norisi kuo mažiau vargo ir išlaidų. Kiekvienuose namuose tradicinis ir kartais nemažą galvos skausmą sukeliantis klausimas – „Tai ką valgom?“. Šį savaitgalį nuo jo pailsėkite – „Iki“ siūlo skanias meniu idėjas, jau pritaikytas prie naudingų akcijų. Leiskite sau atsipalaiduoti, pasimėgauti skaniu maistu ir sutaupyti.

Prie naudingų IKI akcijų pritaikytos skanaus meniu idėjos

Grįžtant į rudenišką rutiną, norisi kuo mažiau vargo ir išlaidų. Kiekvienuose namuose tradicinis ir kartais nemažą galvos skausmą sukeliantis klausimas – „Tai ką valgom?“. Šį savaitgalį nuo jo pailsėkite – „Iki“ siūlo skanias meniu idėjas, jau pritaikytas prie naudingų akcijų. Leiskite sau atsipalaiduoti, pasimėgauti skaniu maistu ir sutaupyti.

1
„Žinome, kad pirkėjams kainos yra labai svarbu, tad akcijas kas savaitę skelbiame tūkstančiams produktų, kad net ir taupydami gyventojai galėtų pasirūpinti subalansuota bei įvairia mityba. „Iki“ nuolaidų visada būna šviežios mėsos, šviežių vaisių ir daržovių, bakalėjos, šviežios žuvies ir jūrų gėrybių bei kituose skyriuose. Dėl to pavyks sumažinti išlaidas savęs neribojant ir renkantis kokybiškus, pamėgtus produktus. Pigiau galima ir pasilepinti – dar liko kelios dienos pasinaudoti net iki 50 proc. siekiančiomis nuolaidomis „Smaližių fiestoje“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Iki“ nuolat ieško būdų ir kaip būti dar naudingesniam savo pirkėjams. Pavyzdžiui, nauja VIPenktadienių iniciatyva, kai vieną dieną galima pasinaudoti ypač plačiomis išskirtinėmis nuolaidomis, sulaukia didelio susidomėjimo. Tik šį penktadienį, rugsėjo 12 dieną, lojaliems pirkėjams 40 proc. nuolaida „Iki“ skelbiama įvairiems bulvių ir kukurūzų traškučiams. Taip pat net 50 proc. nuolaida „Iki“ taikoma tam, ko reikia visuose namuose – pigiau apsirūpinkite tualetiniu popieriumi, popieriniais rankšluosčiais ir servetėlėmis.

O visą savaitgalį „Iki“ – ištisa nuolaidų šventė. Lojalūs pirkėjai gali stipriai sutaupyti pirkdami „Žemaitijos ilgaamžės tradicijos“ pieno produktus, šaldytą produkciją, šaltai ir karštai rūkytus mėsos gaminius, padažus, prieskonius ir konditerijos kepimo priedus, gazuotą ir negazuotą vandenį. O įvairių rūšių kosmetikai taikoma net 50 proc. nuolaida.

Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Pirkėjų patogumui, „Iki“ dalijasi ir receptų idėjomis. Jos pritaikytos prie ypač gerų pasiūlymų, kurie „Iki“ parduotuvėse jau pradeda galioti ketvirtadienį ir tęsis iki sekmadienio, rugsėjo 14 d. Kad sutaupytumėte, teliks kasoje pasinaudoti „Iki“ programėle arba lojalumo kortele.

Tobulas „crostini“ su karamelizuotais svogūnais ir figomis

Figų sezonas – pačiame įkarštyje, kai šie vaisiai ne tik itin skanūs, bet ir džiugina mažomis kainomis. Sultinga, kvapni figa „Iki“ šią savaitę tekainuoja 29 centus, todėl pasisaldinti jomis savaitgalį tiesiog privalu. Turėsite pasakiškai skanų užkandį, kuris sužadins jūsų skonio receptorius ir privers norėti dar. Išlaidos bus minimalios, nes ir vienas iš pagrindinių ingredientų – svogūnai – „Iki“ šį savaitgalį siūlomi už super kainą – tik 39 ct/kg.

Reikės: 5-6 šviežių figų, 2 CLEVER svogūnų, 3 šaukštų IKI sviesto, 1 prancūziško ilgojo batono SU MEILE IKI, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, 250 g sūrio (rikotos, ožkos arba su mėlynuoju pelėsiu), druskos, pipirų, skysto medaus.

Gaminame:

  1. Didelėje keptuvėje įkaitinkite 3 šaukštus sviesto ir sudėkite plonai supjaustytus svogūnus. Pagardinkite druska ir pipirais, uždenkite ir kepkite 5-6 minutes, kol suminkštės. Tada įpilkite ¼ puodelio vandens, sumažinkite ugnį iki vidutinės ir kepkite dar 10-15 minučių, kol svogūnai karamelizuosis.
  2. Supjaustykite batoną riekelėmis, patepkite alyvuogių aliejumi ir trumpai paskrudinkite orkaitėje ar ant grilio. 
  3. Jei naudojate rikotą – pagardinkite ją citrinos žievele, druska, pipirais. 
  4. Ant kiekvienos riekelės užtepkite sūrio, tada dėkite karamelizuotų svogūnų, supjaustytų figų ir šiek tiek medaus. Skanaus!

Gurmaniškos vištienos blauzdelės su šviežiomis figomis

Šviežios figos už itin gerą kainą puikiai dera ir su vištiena, sukurdamos skanų saldumo ir pikantiškumo derinį. Pavyzdžiui, gurmaniškiems pietums artimuosius palepinkite sultingomis, apskrudusiomis vištienos blauzdelėmis su figomis. Darbo visiškai mažai, o „Iki“ sutaupysite ne tik figoms, bet ir šviežioms viščiukų broilerių, užaugintų be antibiotikų, blauzdelėms – šią savaitę jos net 44 proc. pigesnės, tik 1,99 Eur. Tad vos už kelis eurus paruošite įspūdingą patiekalą.

Reikės: 8 IKI šviežių viščiukų broilerių blauzdelių, 400 g figų, 3 šaukštų aliejaus, druskos, 2 šaukštelių granuliuoto česnako, 1 CLEVER svogūno, 175 ml balzamiko acto, laiškinių česnakų.

Gaminame:

  1. Įdėkite blauzdeles į kepimo indą, apšlakstykite 1 šaukštu aliejaus ir pagardinkite druska, granuliuotu česnaku. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40-50 minučių.
  2. Supjaustykite svogūną ir perpjaukite figas per pusę, pašalinkite kotelius. Kai blauzdelėms liks kepti 15-20 minučių, keptuvėje su aliejumi pakepkite svogūnus, kol jie taps permatomi. Tuomet sudėkite figas, balzamiko actą, 1 šaukštelį druskos. Padidinkite ugnį ir vis pamaišant kaitinkite, kol padažas sutirštės.
  3. Kai vištiena iškeps, užpilkite figų padažu, pabarstykite laiškiniais česnakais ir patiekite.

Sultingi kotletai su slaptu ingredientu – morkomis

Dažnoje šeimoje kotletai nuolat sukasi kasdieniame meniu. Šį savaitgalį įvairių rūšių „Iki“ šviežiai fasuotai mėsai taikoma net 20 proc. nuolaida, taip pat – ir smulkintai, todėl sotiems savaitgalio pietums tai puiki idėja. Bet stop – o gal šįkart juos praturtinkite daržovėmis? Šviežios morkos, kurių „Iki“ įsigysite už super kainą, vos 39 ct/kg, suteiks mėsai daugiau sultingumo, kotletai bus minkštesni. Be to, morkos kotletus natūraliai šiek tiek pasaldins, tad tai patiks ir vaikams.

Reikės: 600 g IKI smulkintos kiaulienos (arba kiaulienos ir jautienos), 3-4 CLEVER morkų, 2-3 IKI kiaušinių, 3 CLEVER svogūnų, ryšulėlio krapų arba petražolių, džiūvėsėlių, 1 šaukštelio maltos saldžiosios paprikos, druskos, pipirų pagal skonį.

Gaminame:

  1. Svogūną smulkiai supjaustykite ir pakepkite aliejuje, kol taps auksinės spalvos. Morkas sutarkuokite stambia tarka, sudėkite prie svogūnų ir troškinkite kartu apie 8–10 minučių.
  2. Smulkintą mėsą sudėkite į dubenį, sudėkite svogūnus ir morkas, išplaktus kiaušinius, įberkite džiūvėsėlių, susmulkintų žalumynų ir prieskonių. Gerai išminkykite – mišinys bus lipnus.
  3. Drėgnomis rankomis formuokite kotletus, apvoliokite džiūvėsėliuose ir iškepkite keptuvėje iš abiejų pusių. Patiekite su mėgstamu garnyru – kruopomis, daržovėmis ar bulvių koše.

Lašiša su pistacijų plutele

Lašiša – daugelio mėgstamiausia žuvis, kuriai neatsispiria ir tie, kurie sako nemėgstantys žuvies. 3 širdelių formato „Iki“ parduotuvėse jau įsigaliojusi 40 proc. nuolaida lašišų pjausniams, gabalėliams ir filė – proga dar kartą įsitikinti, kaip lengvai ir skaniai ji yra paruošiama. Pavyzdžiui, reikės tik trijų ingredientų: lašišos, aliejaus ir pistacijų. Pistacijoms taip pat pasinaudokite fantastišku pasiūlymu „Iki“ – vos 11,99 Eur/kg.

Reikės: 4 lašišos filė gabalėlių (maždaug po 200 g), 400 g sūdytų pistacijų, alyvuogių aliejaus.

Gaminame:

  1. Pistacijas susmulkinkite į trupinius naudodami maisto smulkintuvą arba peilį.
  2. Lašišos filė iš abiejų pusių patepkite aliejumi ir gausiai apvoliokite smulkintose pistacijose. Gerai prispauskite jas prie žuvies.
  3. Dėkite lašišą ant kepimo popieriumi išklotos kepimo skardos ir šaukite į iki 200° C įkaitintą orkaitę. Po 8-10 minučių sumažinkite temperatūrą iki 180° C ir kepkite dar apie 10 minučių. Išimkite iš orkaitės ir patiekite. Jei norite, pagardinkite trupučiu išspaustos citrinos.

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt  ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

