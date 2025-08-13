Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kinija įvedė sankcijas dviem Lietuvos bankams

2025-08-13 10:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 10:40

Reaguodama į Kinijos bankų įtraukimą į Europos Sąjungos sankcijų Rusijai paketą, šalies prekybos ministerija paskelbė neatidėliotinas atsakomąsias priemones dviem Lietuvos bankams. UAB „Urbo Bankui" ir AB „Mano Bankui" nuo šiol draudžiama vykdyti sandorius su Kinijos subjektais, praneša „Bloomberg".

Kinijos vėliava BNS Foto

Reaguodama į Kinijos bankų įtraukimą į Europos Sąjungos sankcijų Rusijai paketą, šalies prekybos ministerija paskelbė neatidėliotinas atsakomąsias priemones dviem Lietuvos bankams. UAB „Urbo Bankui“ ir AB „Mano Bankui“ nuo šiol draudžiama vykdyti sandorius su Kinijos subjektais, praneša „Bloomberg“.

2

Į savo atsakomųjų priemonių sąrašą bankus UAB „Urbo Bankas“ ir AB „Mano Bankas“ Pekinas įtraukė trečiadienį. Šiuo sprendimu Kinijos organizacijoms ir asmenims draudžiama vykdyti sandorius, bendradarbiauti ir vykdyti kitą su šiomis įstaigomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atskirame pareiškime ministerija pareiškė, kad tikisi, jog Europos Sąjunga brangins santykius su Kinija, ištaisys savo klaidas ir nustos kenkti kinų tautos interesams.

Praėjusį mėnesį ES įvedė sankcijas dviem Kinijos bankams ir penkioms Azijos šalyje įsikūrusioms bendrovėms, priimdama pastarąjį sankcijų prieš Maskvą paketą. ES pareiškė, kad bankai į sąrašą buvo įtraukti už kriptovaliutų paslaugų teikimą, o šios esą trukdo užtikrinti sankcijų laikymąsi.

Dėl artimų šalies ryšių su Rusija Kinijos bankams jau anksčiau buvo taikomos panašios JAV sankcijos, todėl šie buvo priversti peržiūrėti savo verslo modelį ir klientų sąrašus. 

Kai kurie valstybiniai bankai praėjusių metų pradžioje sugriežtino finansavimo Rusijos klientams apribojimus po to, kai JAV patvirtino antrines sankcijas užsienio finansų įmonėms, padedančioms Maskvai kariauti.

Nesutarimų tarp Kinijos ir Lietuvos būta ir anksčiau. Praėjusiais metais Lietuva išsiuntė tris Kinijos ambasados darbuotojus, teigdama, kad šie nebuvo akredituoti.

Be to, reaguodamas į Lietuvos sprendimą leisti atidaryti Taivano atstovybę Vilniuje, Pekinas anksčiau buvo sumažinęs šalies diplomatinio atstovavimo lygį.

Pastaraisiais metais Pekino ir Briuselio santykiai taip buvo įtempti – daugiausia dėl Kinijos paramos Rusijos karui Ukrainoje.

