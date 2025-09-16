Įspėja ūkininkus: pažeidus taisykles – bauda iki 1,1 tūkst. eurų

Be to, keitėsi ūkininkams taikomos prievolės, susijusios su tręšimo planais ir mėšlo duomenų pateikimu.
Taisyklių atnaujinimai užtikrina, kad ūkininkai galėtų lengviau derinti žemės ūkio veiklą su aplinkos apsaugos reikalavimais.
Netinkamai tvarkomi mėšlas ir srutos kelia grėsmę aplinkai
Jei mėšlas ir srutos laikomi ar naudojami netinkamai, dirvožemyje nepasisavinamos maistinės medžiagos patenka į vandenis bei orą. Tai gali lemti vandens telkinių užžėlimą, dumblių plitimą, deguonies stygių ir žuvų žūtį. Be to, srutos gali užteršti geriamojo vandens šulinius nitratais ir nitritais, kurie kelia grėsmę žmonių sveikatai.
Aplinkosaugininkų atnaujinta atmintinė apie mėšlo ir srutų tvarkymą padeda ūkininkams užtikrinti, kad mėšlas ir srutos būtų tvarkomi pagal naujausius reikalavimus, siekiant sumažinti aplinkos taršą.
Patikslintos prievolės ūkininkams: duomenys apie panaudotą mėšlą ir tręšimo planas
Tręšiant, skleidžiant mėšlą ir srutas 10 ha ir daugiau, duomenys apie einamaisiais metais panaudotą mėšlą, srutas turi būti įvesti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje ne rečiau kaip kartą per metus – iki gruodžio 10 d. Anksčiau reikėjo du kartus per metus pateikti duomenis (iki liepos 1 d. ir iki gruodžio 10 d.).
Tręšimo planas anksčiau buvo privalomas net ir mažesniems ūkiams. Dabar jei per kalendorinius metus tręšiama daugiau nei 30 ha žemės ūkio naudmenų azoto turinčiomis trąšomis (kartu su mėšlu, srutomis, tik mėšlu, tik srutomis ar jų mišiniu) ir bendras azoto kiekis (kg/ha) viršija nustatytas maksimaliąsias normas pagal augalų poreikius, būtina parengti tręšimo planą.
Tręšimas mėšlu ir srutomis: pasikeitę atstumai nuo melioracijos griovių
Iki šiol buvo draudžiama skleisti skystąjį mėšlą ir (ar) srutas arčiau kaip 3 metrai iki melioracijos griovių viršutinių briaunų, t. y. buvo taikomas vienodas atstumas nuo melioracijos griovių briaunų, o dabar taikomi skirtingi atstumai.
Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti arčiau kaip 3 metrus nuo melioracijos griovių viršutinių briaunų, jei griovio ilgis yra ne mažesnis kaip 3 kilometrų.
Draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti arčiau kaip 1 metrą nuo melioracijos griovių viršutinių briaunų, jei griovio ilgis yra mažesnis kaip 3 kilometrų.
Atnaujinti reikalavimai dėl tirštojo mėšlo kaupimo
Iki šiol tirštąjį mėšlą tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvartų galėjo kaupti asmenys, laikantys ne daugiau kaip 50 sutartinių gyvulių (SG). Dabar mėšlidėje, tvarte arba rietuvėje prie tvarto galima kaupti mėšlą, laikant 1–100 SG.
Iki šiol mėšlidžių, tirštojo mėšlo rietuvių prie tvartų ir (ar) srutų kauptuvų tūris arba plotas galėjo atitinkamai būti mažesnis, kai mėšlas ir (ar) srutos laikomos tvarte, kai naudojamos komposto, biodujų gamybai ar perduodamos kitam asmeniui tvarkyti. Dabar mėšlidžių, tirštojo mėšlo rietuvių prie tvartų ir (ar) srutų kauptuvų tūris arba plotas gali būti mažesnis ir tais atvejais, kai mėšlas kompostuojamas laukuose kompostavimo rietuvėse.
Gresia ir bauda
Anksčiau mėšlą laukuose buvo galima laikyti lauko rietuvėse, kurios turėjo būti įrengtos ne arčiau kaip 100 m nuo gyvenamųjų pastatų, o mėšlo laikymo laikotarpis buvo nustatytas iki 8 mėnesių.
Pagal naujausius reikalavimus atstumai nuo gyvenamųjų pastatų padidinti iki 150 m, o mėšlo laikymo laikotarpis prailgintas iki 24 mėnesių.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 260 straipsnį už netinkamą mėšlo tvarkymą asmenims gresia bauda iki 230 eurų, o kitiems atsakingiems asmenims – iki 430 eurų.
Už pakartotinį pažeidimą asmuo gali sulaukti baudos iki 430 eurų, o kiti atsakingi asmenys – iki 1 100 eurų. Be to, gali tekti atlyginti ir gamtai padarytą žalą.
