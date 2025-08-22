Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aplinkosaugininkai nustėro – Vilniaus rajone namo grindyse asmuo laikė 4 metrų pitoną

2025-08-22 09:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 09:39

2025 m. rugpjūčio 19 d. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, gavę informaciją , kad Vilniaus rajone Kabelių kaime policijai atliekant kratą viename iš gyvenamųjų namų, buvo aptikta grindyse įrengta ertmė primenanti terariumą, kurioje buvo laikomas suaugęs, maždaug 4 metrų ilgio pitonas pranešama aplinkos apsaugos departamentas.

0

Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus pareigūnams atvykus į nurodytą vietą, paaiškėjo, kad asmens namuose laikomas tamsusis tigrinis pitonas (Python molurus), neturint kilmę ar įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Pitono savininkui pradėta administracinė teisena už neteisėtą gyvūno laikymą. Šis egzotinis laukinis gyvūnas perduotas Laukinių gyvūnų globos centro globai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aplinkosaugininkai dėkoja policijos pareigūnams už bendradarbiavimą ir pagalbą padėjus išaiškinti ir nustatyti šį pažeidimą.

Svarbu

Norint laikyti saugomus laukinius gyvūnus, būtina turėti teisėto įsigijimo ir kilmę pagrindžiančius dokumentus bei Aplinkos apsaugos agentūros išduodamą prekybos laukiniais gyvūnais leidimą (vykdant laukinių gyvūnų prekybą ar eksponavimą).

„Prieš įsigyjant egzotinį gyvūną svarbu iš anksto išsiaiškinti, kokių dokumentų reikia norint jį teisėtai laikyti. Pirmiausia, rekomenduojame susipažinti su mūsų svetainėje skelbiama informacija, o prireikus – pasikonsultuoti su konsultantais telefonu +370 700 02022 “, – teigia Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Kazakevičius. Išsamią informaciją apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje rasite departamento atmintinėje – laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje tvarka.

Atsakomybė

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 303 straipsnio 7 dalį, gresia bauda nuo 500 iki 2 050 eurų ir neteisėtai laikomų laukinių gyvūnų konfiskavimas.

Primename, kad apie pastebėtus pažeidimus galite pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].

