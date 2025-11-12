Žiniasklaida: Lietuvos bendrovės lėktuvą pilotavo apsišaukėlis kapitonas

Kas turi kokią valdžią lėktuve, yra aiškiai apibrėžta. Hierarchijos viršūnėje yra kapitonas. Jo žodis yra įstatymas ir jam reikia paklusti. Todėl norint pasiekti šį lygį, taikomi griežti reikalavimai, pažymima aviacijai skirtame leidinyje. Tačiau L. A. B. inicialais pristatomas asmuo (kurio tikrąjį vardą „Aerotelegraph“ tikina žinantys), kuris pastaruoju metu dirbo oro linijoms „Avion Express“, tariamai į tai nekreipė dėmesio.
Remiantis „Aerotelegraph“ gauta informacija, vyras bent jau praėjusią vasarą skraidė kaip Lietuvoje registruotos bendrovės lėktuvo kapitonas, nors niekada nebuvo įgijęs reikiamos kvalifikacijos.
Anksčiau L. A. B., kaip teigiama, dirbo tik kaip antrasis pilotas „Garuda Indonesia“ oro linijoms. Tariamai vėliau jis suklastojo savo dokumentus, kad galėtų įsidarbinti „Avion Express“ kapitonu.
„Avion Express“ patvirtino incidentą: vyksta tyrimas
„Avion Express“ patvirtino dalį šios informacijos gavusi internetinio leidinio užklausą. „Galime patvirtinti, kad minėtas asmuo buvo buvęs mūsų kompanijos pilotas, – cituojamas kompanijos atstovas. – Kompanija neseniai sužinojo apie nepatvirtintą informaciją dėl jo profesinės patirties. Buvo nedelsiant pradėtas vidinis tyrimas, kuris šiuo metu tebevyksta.“
Aviakompanija pabrėžia, kad jos įdarbinimo procedūros atitinka visus aviacijos reglamentus. „Sauga ir atitiktis reikalavimams išlieka mūsų didžiausiais prioritetais“, – priduriama pranešime. „Avion Express“ dar nepateikė daugiau informacijos apie vidaus tyrimo eigą ar L. A. B. darbo pobūdį.
Skelbiama, kad galimas apsišaukėlis taip pat skraidė su kitomis Vakarų Europos aviakompanijomis, įskaitant „Eurowings“ Vokietijoje. „Mes kreipėmės į savo saugos ekspertus, kad jie išsamiau išnagrinėtų šį klausimą. Šiuo metu neturime daugiau informacijos“, – cituojami „Eurowings“.
„Avion Express“ yra Lietuvos oro linijų bendrovė, įsikūrusi Vilniuje. Bendrovė yra verslininko Gedimino Žiemelio valdomos „Avia Solutions Group“ dalis. Įkurta 2005 m., specializuojasi teikiant oro linijų bendrovėms visame pasaulyje orlaivius ir įgulas trumpam laikotarpiui, ypač piko sezonu. Jos lėktuvų garažą sudaro daugiausiai „Airbus A320“ ir „A321“ orlaiviai, kurie skraido Europoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!