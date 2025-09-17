Lenkija tiria, ar per bepiločių orlaivių įsiveržimą į namą pataikė jos pačios raketa

Iš pradžių buvo įtariama, kad į šį pastatą pataikė Lenkijos oro gynybos numušto rusiško bepiločio orlaivio nuolaužos. Ant žemės niekas nenukentėjo, tačiau šis incidentas sukūrė vienus dramatiškiausių šio epizodo, paaštrinusio įtampą tarp Maskvos ir NATO sąjungininkų, kuri jau ir taip buvo labai didelė dėl Rusijos invazijos į kaimyninę Ukrainą, vaizdų.
Lenkijos žiniasklaidos pranešimuose dabar sakoma, kad į namą, esantį Virikų kaime šalies rytuose, pataikė „oras-oras“ AIM-120 AMRAAM raketa, kurią paleido Lenkijos naikintuvas F-16, pakeltas medžioti bepiločių orlaivių.
„Tyrimas yra pradiniame etape, ir mes turime palaukti ekspertų išvados, kad nustatytume, kokio tipo ginkluotė apgadino šį namą“, – naujienų agentūrai AFP teigė nacionalinės prokuratūros atstovė Anna Adamiak.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas primygtinai tvirtino, kad nepaisant to, kokio tipo objektas pataikė į minimą namą, atsakomybė už incidentą tenka Maskvai.
„Visa atsakomybė už žalą, padarytą namui Virikuose, tenka bepiločių orlaivių provokacijos vykdytojams, būtent Rusijai“, – socialiniuose tinkluose pareiškė D. Tuskas.
„Atitinkamos tarnybos pateiks visas incidento aplinkybes visuomenei, vyriausybei ir prezidentui, kai tyrimas bus baigtas“, – pridūrė jis.
Rusija, kuri kasdien bepiločiais orlaiviais atakuoja Lenkijos kaimynę Ukrainą, neigia, kad taikėsi į Lenkiją.
Pasak A. Adamiak, tyrimas dėl „Lenkijos oro erdvės pažeidimo“ ir „grėsmės kėlimo“ žmonėms ir turtui apima visus bepiločių orlaivių įsiveržimus, užfiksuotus naktį iš rugsėjo 9 į 10 d.
NATO narė Lenkija ir kai kurie jos sąjungininkai dislokavo lėktuvus ir kitus karinius išteklius, kad galėtų atremti įsiveržusius bepiločius orlaivius. Dauguma jų galiausiai buvo numušti arba surasti, daugiausia rytinėje ir centrinėje šalies dalyse.
