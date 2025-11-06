 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Valdžioje 43 metus – ir dar ne pabaiga: vienos šalies vadovas pradeda eiti 8-ąją kadenciją

2025-11-06 21:27 / šaltinis: BNS
2025-11-06 21:27

Kamerūno prezidentas Paulas Biya, valdantis savo šalį jau 43 metus, ketvirtadienį buvo prisaikdintas aštuntai kadencijai, triumfavęs prieštaringai vertinamuose rinkimuose, kurie sukėlė masinius protestus ir vėlesnes represijas, per kurias žuvo keli demonstrantai.

Valdžioje 43 metus – ir dar ne pabaiga: vienos šalies vadovas pradeda 8-ąją kadenciją (nuotr. SCANPIX)

Kamerūno prezidentas Paulas Biya, valdantis savo šalį jau 43 metus, ketvirtadienį buvo prisaikdintas aštuntai kadencijai, triumfavęs prieštaringai vertinamuose rinkimuose, kurie sukėlė masinius protestus ir vėlesnes represijas, per kurias žuvo keli demonstrantai.

0

92-jų P. Biya, seniausias valstybės vadovas pasaulyje, buvo paskelbtas nugalėtoju spalio 12-ąją vykusiuose rinkimuose, surinkusiu 53,7 proc. balsų, rodo oficialūs rezultatai, o jo pagrindinis varžovas, buvęs vyriausybės ministras Issa Tchiroma Bakary surinko 35,2 proc. balsų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis buvo prisaikdintas per ceremoniją parlamente Jaundėje naujai septynerių metų kadencijai vadovauti šiai Centrinės Afrikos šaliai.

Žada dėti visas pastangas, kad būtų vertas pasitikėjimo

„Dėsiu visas pastangas, kad ir toliau būčiau vertas šio pasitikėjimo“, – P. Biya sakė susibūrime, kuriame dalyvavo vietos politiniai veikėjai, bet nebuvo užsienio lyderių.

„Puikiai suprantu mūsų šalies patiriamos situacijos rimtumą. Suprantu iššūkių, su kuriais susiduriame, skaičių ir rimtumą, taip pat suprantu nusivylimo mastą ir lūkesčių mastą“, – tęsė jis.

Issa Tchiroma Bakary, buvęs P. Biyos sąjungininkas, tapęs opozicijos veikėju, sukėlė netikėtą entuziazmą tarp pokyčių trokštančių jaunų rinkėjų. Jis ir toliau tvirtina esąs tikrasis rinkimų nugalėtojas.

„Dabar yra du prezidentai – Kamerūno žmonių išrinktas prezidentas (aš) ir Konstitucinės Tarybos (kurią jūs žinote) paskirtas prezidentas“, – trečiadienį socialiniuose tinkluose rašė jis.

Jis ne kartą ragino šalininkus protestuoti prieš oficialius rezultatus, P. Biyai laimėjus mažesne persvara nei tikėtasi. 

Pranešama, kad keli žmonės žuvo, kai saugumo pajėgos malšino opozicijos mitingus prieš pat ir po P. Biyos pergalės paskelbimo spalio 27 dieną. 

