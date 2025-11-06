 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje veikiantys Pietų Afrikos samdiniai šaukiasi pagalbos sugrįžti namo

2025-11-06 10:58 / šaltinis: BNS
2025-11-06 10:58

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) valdžia sako gavusi 17 piliečių, kurie prisijungė prie samdinių pajėgų, kovojančių karo nuniokotame Ukrainos Donbaso regione, prašymus padėti juos sugrąžinti namo.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) valdžia sako gavusi 17 piliečių, kurie prisijungė prie samdinių pajėgų, kovojančių karo nuniokotame Ukrainos Donbaso regione, prašymus padėti juos sugrąžinti namo.

1

Plataus masto karas, prasidėjęs 2022 metais Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pritraukė samdinių į abi puses, taip pat ir iš kelių Afrikos šalių.

PAR vyriausybė „sulaukė pagalbos prašymų padėti grįžti namo iš 17 Pietų Afrikos vyrų, 20–39 metų amžiaus, kurie yra įstrigę karo nuniokotame Donbase“, ketvirtadienį nurodė prezidentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareiškime aiškiai nenurodyta, kurioje pusėje šie vyrai kovojo.

Vyrai buvo „įvilioti prisijungti prie samdinių pajėgų, dalyvaujančių Ukrainos ir Rusijos kare, prisidengiant pelningomis darbo sutartimis“, sakoma jame.

Donbasas, daugiausia pramoninis regionas Rytų Ukrainoje, besiribojantis su Rusija, yra vienas svarbiausių karo veiksmų laukų, kuriame veikia abiejų šalių pajėgos.

Prezidentas Cyrilas Ramaphosa (Sirilas Ramafosa) nurodė atlikti tyrimą dėl Pietų Afrikos vyrų verbavimo į samdinius, pranešė prezidentūra.

Pietų afrikiečiams draudžiama prisijungti prie užsienio kariuomenių, nebent atitinkamą leidimą duotų vyriausybė.

Rusijos gynybos ministerija praėjusių metų kovą pranešė, kad nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 Pietų Afrikos samdinių.

Nepriklausomai patvirtinti šio teiginio neįmanoma.

