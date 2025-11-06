Ukrainoje veikiantys Pietų Afrikos samdiniai šaukiasi pagalbos sugrįžti namo

Plataus masto karas, prasidėjęs 2022 metais Rusijai įsiveržus į Ukrainą, pritraukė samdinių į abi puses, taip pat ir iš kelių Afrikos šalių.
PAR vyriausybė „sulaukė pagalbos prašymų padėti grįžti namo iš 17 Pietų Afrikos vyrų, 20–39 metų amžiaus, kurie yra įstrigę karo nuniokotame Donbase“, ketvirtadienį nurodė prezidentūra.
Pareiškime aiškiai nenurodyta, kurioje pusėje šie vyrai kovojo.
Vyrai buvo „įvilioti prisijungti prie samdinių pajėgų, dalyvaujančių Ukrainos ir Rusijos kare, prisidengiant pelningomis darbo sutartimis“, sakoma jame.
Donbasas, daugiausia pramoninis regionas Rytų Ukrainoje, besiribojantis su Rusija, yra vienas svarbiausių karo veiksmų laukų, kuriame veikia abiejų šalių pajėgos.
Prezidentas Cyrilas Ramaphosa (Sirilas Ramafosa) nurodė atlikti tyrimą dėl Pietų Afrikos vyrų verbavimo į samdinius, pranešė prezidentūra.
Pietų afrikiečiams draudžiama prisijungti prie užsienio kariuomenių, nebent atitinkamą leidimą duotų vyriausybė.
Rusijos gynybos ministerija praėjusių metų kovą pranešė, kad nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 Pietų Afrikos samdinių.
Nepriklausomai patvirtinti šio teiginio neįmanoma.
