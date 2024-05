Ukraina su nerimu skaičiuoja – turi du mėnesius smogti rusams, antraip bus per vėlu

Akivaizdus Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino planas pergudrauti savo priešininkus gali suveikti. Arba šie metai dar gali pasirodyti esantys Ukrainos „tamsioji naktis prieš aušrą“.

2024 m. gali būti sunkūs

Portalas „Newsweek“ teigė, jog neseniai lankydamasis Ukrainoje NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas paragino sąjungininkus vykdyti savo įsipareigojimus dėl karinės pagalbos Kyjivui ir pareiškė: „Ukrainai dar ne per vėlu nugalėti“.

Rusija toliau tęsia žūtbūtinį veržimasi į Vakarus visame Rytų fronte, o Maskvos kariai stengiasi užimti naujas teritorijas Donecko, Luhansko, Charkivo ir Zaporožios srityse. Visiškai užimti Donecko ir Luhansko sritis buvo pagrindinis Kremliaus tikslas nuo tada, kai 2014 m. jis sukėlė sukilimą Rytų Ukrainoje.

Dabartinis vangus puolimas ruošia dirvą naujam vasaros puolimui. Tarp galimų naujojo puolimo taikinių yra Donecko miestas Časiv Jaras, kuris jau yra fronto linijoje ir Kupjanskas, gyvybiškai svarbūs vartai į Charkivą.

Vadovybė gali rinktis

JAV Karo studijų institutas rašė, kad Rusijai užėmus ir stabilizavus į šiaurės vakarus nuo Avdijivkos esantį rajoną, „Rusijos vadovybė galės rinktis, ar toliau stumtis į vakarus link Pokrovsko, kuris, kaip pranešama, yra jos operacinis tikslas, ar bandyti veržtis į šiaurę ir vykdyti galimas papildomas puolamąsias operacijas kartu su Rusijos pastangomis aplink Časiv Jarą“.

Časiv Jaras yra tik už 9 kilometrų į rytus nuo Bachmuto, kuris ilgą laiką buvo karštas Donecko srities fronto taškas, net ir po to, kai 2023 m. gegužę jis atiteko Rusijos pajėgoms. Dabar beveik visų prieškario gyventojų apleistas miestas buvo svarbus Ukrainos pajėgų apsistojimo punktas ir yra ant kalvos, nuo kurios atsiveria puikus vaizdas į apylinkes.

Tai taip pat yra vartai į Kramatorsko ir Slovjansko miestus, kurie yra strateginiai Maskvos pajėgų, siekiančių užimti visą Donecko sritį, tikslai.

Kyjivas sutelkė daug išteklių Časiv Jare po to, kai 2014 m. Maskva pakurstė sukilimą Donbase. Dėl šios priežasties ten buvo įkurta svarbi karinė ligoninė, o vėliau – jungtinių pajėgų operacijos prieš Rusiją ir jos vietinius įgaliotinius štabas.

Pokrovskas yra maždaug už 41 kilometro į šiaurės vakarus nuo Avdijivkos, dviejų pagrindinių kelių, vedančių į Donecko miestą ir į Bachmutą, taip pat geležinkelio, einančio per Avdijivką, sankryžoje. Sėkmingas veržimasis iki pat Pokrovsko atskleistų pietinius Časiv Jaro, Kramatorsko ir Slovjansko flangus.

Nėra išteklių naujam puolimui

Pavelas Luzinas, Rusijos karinis analitikas, Fletcherio teisės ir diplomatijos mokyklos vizituojantis mokslininkas teigė, kad „sunku pasakyti“, ar Maskvos pajėgos sugebės įvykdyti vasaros puolimą.

„Nėra per daug išteklių didesniam puolimui. Be to, beveik visi šie lūkesčiai yra nustatyti pačios Maskvos. Mes matome, kad Rusija bandė apsupti didelę Ukrainos pajėgų grupę Avdijivkoje, lygiai taip pat, kaip 2014 m. rugpjūtį Ilovaiske ir 2015 m. vasarį Debalcevėje, bet nesugebėjo to padaryti. Gali būti, kad Rusija dar kartą bandys apsupti tokiu pat būdu, nes jai reikia stipresnių pozicijų, kad galėtų padaryti pertrauką kare“, – kalbėjo P. Luzinas

P. Luzinas pridūrė, kad ši pertrauka leistų Kremliui pailsėti ir sustiprinti nualintas pajėgas. Kyjivo lyderiai ne kartą įspėjo, kad Maskva suinteresuota tik laikinomis paliaubomis, o ne ilgalaike taika. P. Luzinas su tuo sutiko.

„Jiems reikia pertraukos, bet jie nesiruošia nutraukti karo“, – sakė jis.

Sieks sutrikdyti komunikacijas

Kol Ukraina kausis, Kyjivas taip pat sieks kuo labiau sutrikdyti Rusijos komunikacijas, logistiką ir pramonę. Tolimojo nuotolio bepiločių lėktuvų smūgiai į taikinius Rusijos teritorijoje tapo įprastu reiškiniu, ir Ukraina nerodo jokių ženklų, kad ketina švelninti savo atakas. Ir tai kelia nerimą JAV.

Atsiradus naujausiai ilgojo nuotolio amerikiečių ATACMS taktinei raketų sistemai, Kyjivui bus suteiktas didesnis pasiekiamumas nei bet kada anksčiau. Ilgojo nuotolio amunicija gali pataikyti į taikinius esančius ne daugiau nei 294 kilometrų atstumu. Tai yra beveik dvigubai daugiau nei trumpesnio nuotolio ATACMS amunicija, pirmą kartą suteikta Ukrainai 2023 m. pabaigoje. Tarp galimų jos taikinių yra logistikos arterija ir simbolinę galią turintis Kerčės tiltas.

Tačiau, kaip ir su visais naujais ginklais, Kyjivas turi nedaug laiko, per kurį gali panaudoti ATACMS.

„Kaip žinome, rusai sugeba prisitaikyti per labai trumpą laiką“, – teigė Ivanas Stupakas, buvęs Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) karininkas, o dabar Ukrainos parlamento nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komiteto patarėjas.

„Manau, kad turime ne daugiau kaip du mėnesius pašalinti kuo daugiau Rusijos karinių objektų, kol rusai prisitaikys“, – pridūrė I. Stupakas.

Reikšmingi oro pajėgų pasikeitimai

Šiais metais gali įvykti reikšmingas oro pajėgų pasikeitimas, nes Ukraina laukia dešimčių amerikiečių gamybos naikintuvų F-16 pristatymo. Kyjivas teigė, kad šie orlaiviai sustiprins gynybą nuo visoje šalyje į miestus paleidžiamų sparnuotųjų raketų ir bepiločių lėktuvų, taip pat suteiks labai reikalingą pagalbą fronto linijos kariams, kuriuos bombarduoja Rusijos aviacijos smūgiai.

Pirmoje 2024 m. pusėje Maskvos skraidančios bombos buvo labai reikšmingos, nes jos buvo metamos iš palyginti saugaus atstumo ant Ukrainos pozicijų. Dėl F-16 lėktuvų fronto linija taps pavojingesnė Rusijos pilotams, nes Ukraina tikisi naudoti raketas, kurių veikimo nuotolis siekia iki 498 kilometrų.

Tačiau kol Ukraina laukė F-16, Rusija neteko lėktuvų. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjo pranešimų apie numuštus Rusijos orlaivius net ir už fronto linijos. Šie nuostoliai gali tapti iššūkiu Rusijos oro pajėgoms būsimuose oro mūšiuose.

Vis dėlto Kyjivo vadovai ir kai kurie sąjungininkai užsienyje ne kartą perspėjo, kad nedidelės F-16 pajėgos mažai pakeis bendrą situaciją. Dar neaišku, ar Vakarų valstybėms pavyks įveikti logistinius ir politinius iššūkius, susijusius su didelio skaičiaus reaktyvinių lėktuvų pristatymu taip, kad Ukraina įgytų pranašumą mūšio lauke.

Tačiau naujai atgabenti lėktuvai padės sustiprinti Ukrainos oro pajėgas, kurios per dvejus karo metus gerokai išretėjo. Kyjivo lakūnai atlaikė pradinį Rusijos puolimą, nepaisant didžiulės užpuolikų kiekybinės persvaros. Ukrainos lakūnai pasirodė kur kas geriau nei tikėtasi, padarydami didelių nuostolių rusams ir paversdami dideles Ukrainos teritorijas per daug pavojingomis Maskvos lėktuvams.

Jūrinis katės ir pelės žaidimas

Tačiau jūrinis katės ir pelės žaidimas greičiausiai tęsis. Kyjivo bepiločiai lėktuvai ir sparnuotosios raketos Juodosios jūros laivynui sukėlė didelių problemų. Karinės pajėgos iš dalies pritaikė savo taktiką ir gynybą, tačiau patobulinti Ukrainos tolimojo nuotolio ginklai ir toliau kels didelę grėsmę Rusijos laivynui.

Ši grėsmė jau privertė Maskvą atitraukti savo vertingiausius karinio jūrų laivyno išteklius iš okupuoto Krymo – tradicinės Juodosios jūros laivyno buveinės. Kyjivas nuolat tobulina savo jūrinius bepiločius orlaivius ir, kaip tikimasi, tęs smūginius veiksmus net Rusijos vandenyse.

Ukraina neturi didelio karinio jūrų laivyno, nors Kyjivo vadovai jau seniai bendradarbiauja su Vakarų partneriais, siekdami įsigyti naujų laivų, įskaitant šarvuotus upių laivus iš JAV.

Šie maži laivai negalės mesti iššūkio Juodosios jūros laivynui – šis darbas ir toliau bus pavestas asimetriniam dronų arsenalui, kuris pasirodė galingesnis, nei buvo tikimasi.