Trumpas sulaukė Putino patarimo dėl rinkimų: „Protingas vyras“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad Vladimiras Putinas sutinka su juo, kad leidžiant rinkėjams balsuoti paštu kyla pavojus sąžiningiems rinkimams, rašo „Reuters“.
„Vladimiras Putinas, protingas vyras, sakė, kad sąžiningų rinkimų negalima surengti balsuojant paštu“, – po jų susitikimo „Fox news“ sakė D. Trumpas.
„Jis sakė, kad šiuo metu nė viena šalis pasaulyje to nenaudoja“, – pasakoja D. Trumpas.
Tokios kalbos akivaizdžiai patiko D. Trumpui. Jis ne kartą skleidė melagingą informaciją, kad 2020 m. rinkimai buvo suklastoti ir kad juos iš tikrųjų laimėjo ne Joe Bidenas, o jis.
V. Putinas nuo 1999 m. yra Rusijos prezidentas arba ministras pirmininkas. Jis buvo išrinktas dar vienai kadencijai 2024 m., surinkęs 87 proc. balsų. Vakaruose dėl rinkimų sąžiningumo Rusijoje keliami klausimai. Kone aršiausias opozicijos lyderis Aleksejus Navalnas mirė 2024 m. Arkties kolonijoje.
Rusijos prezidentas anksčiau yra sakęs, kad kai kurie JAV rinkimai buvo sugadinti suklastotais balsavimais, tačiau nepateikė jokių įrodymų. Ši pozicija atspindi D. Trumpo melagingus teiginius apie sukčiavimą 2020 m. rinkimų metu.
Teisingumo departamento ir Senato tyrimai nustatė, kad Maskva bandė daryti įtaką kampanijoms, siekdama padėti D. Trumpui laimėti 2016 m. rinkimus. JAV žvalgybos pareigūnai pareiškė manantys, kad Rusija bandė padaryti tą patį 2020 m. rinkimuose ir norėjo, kad D. Trumpas laimėtų 2024 m.
Trumpas grįžta į Baltuosius rūmus
JAV prezidento Donaldo Trumpo lėktuvas nusileido Vašingtone
Jis iškart įsėdo į juodą automobilį ir tuoj pat nuvažiavo. D. Trumpas žurnalistams nekomentavo.
Kremlius: trišalis susitikimas tarp Trumpo, Putino ir Zelenskio nebuvo aptartas
Kremlius teigia, jog trišalis susitikimas tarp Doanldo Trumpo, Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio Aliaskoje nebuvo aptartas, remdamiesi TASS skelbia „Sky news“.
Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas sakė nežinantis, kada JAV ir Rusijos prezidentai susitiks vėl.
Iškalbingas gestas: virš Putino galvos Aliaskoje praskrido ypatingas bombonešis
Tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas žengė raudonuoju kilimu Aliaskoje, virš jų galvų praskrido ypatingas bombonešis ir naikintuvai, rašo „ABC News“.
CNN: Putinas Aliaskoje nuskynė dvi dideles pergales
Po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, JAV prezidentas Donaldas Trumpas atrodė nusiminęs ir pavargęs, rašo CNN. Galbūt todėl, kad V. Putinas atrodė energingas ir nepasiduodantis.
Trumpoje spaudos konferencijoje su susitikimo V. Putinas atvirai kalbėjo apie tariamas karo Ukrainoje „pagrindines priežastis“. Jis akivaizdžiai ir drąsiai kartojo Kremliaus propagandos gaidelę. Rusija savo agresiją prieš Ukrainą bando pateisinti tokiais pareiškimais.
V. Putinas atrodė užtikrintas ir jo žodžiai skambėjo kaip grasinimas. V. Putinas net įspėjo Kyjivą ir jo Europos sąjungininkus nesikišti į jokius vykstančius procesus.
„Tikimės, kad Kyjivas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nesudarys jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ir užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“, – sakė V. Putinas.
Tuo pačiu metu D. Trumpas stovėjo stipriai nereaguodamas į V. Putino kalbas. Galiausiai iš D. Trumpo veido išraiškos ir žodžių buvo aišku, kad jam nepavyko sudaryti jokio reikšmingo susitarimo. Jie net nepietavo kartu, o V. Putinas skubiai išskrido savo lėktuvu.
Kol D. Trumpas negali pasigirti jokiais akivaizdžiais laimėjimais, CNN rašo, kad V. Putinas nuskynė bent dvi dideles pergales Aliaskoje.
„Pirma, įspūdingas raudono kilimo pasveikinimas Jungtinėse Valstijose ir važiavimas „Beast“ automobiliu – tai yra nepaprastas reputacijos atkūrimo būdas tariamam karo nusikaltėliui“, – rašo leidinys.
Daugeliui ukrainiečių tai buvo siaubinga. Padėtį dar paaištrino tai, kad V. Putinas pavadino Ukrainą „broliška“ tauta, nepaisant to, kad tris su puse metų žudė jos civilius.
„Antrasis laimėjimas – laikas. Putinas laimėjo daugiau laiko savo pajėgoms žengti į priekį fronto linijoje. Neaišku, ar Trumpas yra pakankamai supykęs, kad artimiausiais dienomis gali būti įvestos antrinės sankcijos. Tačiau Putinas nesielgė taip, tarsi skubėtų, ir užsiminė apie tolesnius susitikimus ir tęsiamą darbą. Laikas yra svarbus, nes Putino vasaros puolimas netrukus gali paversti laipsniškus laimėjimus strateginėmis pergalėmis“, – teigiama tekste.
Trumpas pripažino klydęs dėl karo Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad tiek Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas, tiek Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nori, kad jis dalyvautų galimame abiejų lyderių susitikime, rašo CNN.
„Abu jie nori, kad aš ten būčiau“, – „Fox news“ sakė D. Trumpas.
„Abu jie nori, kad aš ten būčiau, ir aš ten būsiu“, – teigia jis.
D. Trumpas taip pat pareiškė tikintis, kad taika Ukrainoje bus pasiekta „gana greitai“.
D. Trumpas taip pat pripažino, kad klydo manydamas, jog Rusijos ir Ukrainos konfliktas bus „lengviausias“ iš visų konfliktų.
D. Trumpas rinkiminės kampanijos metu karą Ukrainoje žadėjo užbaigti per parą.
„Maniau, kad tai bus lengviausias iš visų, o pasirodė, kad buvo sunkiausias“, – sakė Trumpas.
Vokietijos diplomatas apie susitikimą Aliaskoje: vienas nulis Putino naudai
Buvęs Miuncheno saugumo konferencijos pirmininkas Wolfgangas Ischingeris nusivylęs penktadienį Aliaskoje įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu rezultatu.
„Jokio realaus progreso – akivaizdžiai vienas nulis V. Putino naudai. Jokių naujų sankcijų. Ukrainiečiams – nieko. Europai – didelis nusivylimas“, – buvęs diplomatas rašė žinutėje socialiniame tinkle „X“.
Anot jo, D. Trumpas nutiesė V. Putinui raudonąjį kilimą, o mainais negavo nieko. Kaip ir būgštauta, nepasiektos nei paliaubos, nei taika, pridėjo jis.
Penktadienį Aliaskoje įvykęs D. Trumpo ir V. Putino susitikimas baigėsi be jokių pareiškimų apie galimas paliaubas Ukrainoje.
D. Trumpas minėjo, kad susitarta dėl svarbių klausimų, tačiau išsamiau to nekomentavo. V. Putinas taip pat sakė, kad susitikimas gali būti atspirties tašku siekiant išspręsti Ukrainos klausimą.
W. Ischingeris 2001-2006 m. buvo Vokietijos ambasadoriumi JAV. 2008-2022 m. jis pirmininkavo Miuncheno saugumo konferencijai, kasmetiniam saugumo politikos renginiui, kuris Miunchene vyksta nuo 1963 m.
Po Trumpo ir Putino pokalbio – ataka prieš Ukrainą: Rusija paleido dešimtis dronų, balistinę raketą
Naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusija vėl atakavo Ukrainą, skelbia „Sky news“. Tai iškalbinga turint omenyje tai, kad tą pačią naktį Aliaskoje vyko JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktį Rusija į Ukrainos teritoriją paleido 85 atakos dronus ir balistinę raketą, rašo „Sky news“.
Pranešime teigiama, kad smūgiai buvo nukreipti į fronto teritorijas Sumų, Donecko, Černihivo ir Dnipropetrovsko regionuose. Ukrainos karinės oro pajėgos sunaikino 61 droną.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo kasdienėje rytinėje ataskaitoje nurodė, kad per pastarąją parą fronto linijoje įvyko 139 susirėmimai.
Įvertino Trumpo kūno kalbą: po pokalbio su Putinu jis staigiai persimainė
Psichologas ir kūno kalbos ekspertas Peteris Collettas įvertino JAV prezidento Donaldo Trumpo kūno kalbą po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, rašo „Sky news“.
„Palyginus susitikimą ant kilimo tako su tuo, kas vyko spaudos konferencijoje, atrodo, kad tai du visiškai skirtingi pasauliai, bent jau kūno kalbos požiūriu“, – sako jis.
Ant raudonojo kilimo oro bazėje V. Putiną sutikęs D. Trumpas šypsojosi, plojo.
Anot eksperto, susitikimo pradžia buvo labiau susijusi su „draugyste, draugiškumu ir susibūrimu – beveik taip, tarsi Trumpo pagrindinis rūpestis būtų išlaikyti Putiną savo pusėje“.
„Jie savo kūno kalba sukūrė aiškų įspūdį, kad tai du seni draugai, kurie labai džiaugiasi vėl matydami vienas kitą“, – sako P. Collettas.
Tai, anot jo, „skiriasi nuo to, kas paprastai vyksta, kai Trumpas susitinka su kitais valstybių vadovais“.
Tačiau po beveik tris valandas trukusių derybų su V. Putinu surengtoje spaudos konferencijoje JAV prezidento kūno kalba labai pasikeitė.
„Manau, kad buvo daug išsidavimų, daug mažų kūno kalbos ženklų, rodančių, kad jis nebuvo laimingas“, – sako ekspertas.
Trumpas asmeniškai perdavė Putinui vieną dalyką – laišką nuo žmonos Melanios
JAV prezidentas Donaldas Trumpas asmeniškai Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui perdavė laišką, kurį parašė jo žmona Melania, skelbia „Reuters“.
Anot agentūros, laiškas yra apie pagrobtus ukrainiečių vaikus.
Tai agentūrai patvirtino du Baltųjų rūmų pareigūnai. Anot jų, tai buvo asmenšikas laiškas apie vaikų padėtį Ukrainoje ir Rusijoje, ypač pagrobtų vaikų.
Šaltiniai plačiau neatskleidė laiško turinio.
M. Trump į Aliaską nevyko.
Ukraina sako, kad Rusija pagrobė dešimtis tūkstančių vaikų be šeimos ar globėjų sutikimo. Ukraina tai pavadino karo nusikaltimu.
Trumpas po susitikimo su Putinu: „Dabar viskas priklauso nuo prezidento Zelenskio“
Po susitikimo su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu Donaldas Trumpas davė interviu „Fox news“. Jo metu D. Trumpo buvo paklausta, kokį patarimą jis duotų Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
„Sudarykite susitarimą, jūs privalote sudaryti susitarimą“, – nurodė jis.
„Rusija yra labai galinga valstybė, o jie – ne“, – pridūrė D. Trumpas.
D. Trumpas nurodė, kad susitarimo nepavyko pasiekti, tačiau atsisakė atskleisti bet kokias derybų su V. Putinu detales, tik pasakė, kad „padaryta didelė pažanga“.
„Tai visiškai nėra baigtas susitarimas. Ukraina turi sutikti, prezidentas Zelenskis turi sutikti“, – sako D. Trumpas.
„Mes susitarėme dėl daugelio dalykų. Tai yra, susitarėme dėl daugelio dalykų. Bet nėra tiek daug... yra vienas ar du gana svarbūs klausimai, bet manau, kad juos galima išspręsti“, – kalbėjo D. Trumpas.
„Dabar viskas priklauso nuo prezidento Zelenskio“, – pridūrė jis ir taip pat pareiškė, kad Europos šalys taip pat turi atlikti savo vaidmenį.
Putinas Kyjivui ir Europai aiškino „nekurti kliūčių taikai“
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kalbėdamas kartu su JAV prezidentu Donaldu Trumpu po penktadienio viršūnių susitikimo, kuriame buvo aptariama Rusijos invazija į Ukrainą, kalbėjo apie susitarimą, pasiektą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris, jo teigimu, gali atnešti taiką Ukrainai, tačiau detalių nepateikė.
„Tikimės, kad pasiektas susitarimas... atvers kelią taikai Ukrainoje“, – sakė jis po viršūnių susitikimo surengto bendroje spaudos konferencijoje.
Rusijos prezidentas sakė, kad Ukraina ir jos Europos sąjungininkės neturėtų kurti „kliūčių“ taikai.
Maskva, pasak V. Putino, tikisi, „kad Kijevas ir Europos sostinės visa tai vertins konstruktyviai ir nekels jokių kliūčių, nebandys provokacijomis ar užkulisinėmis intrigomis sutrukdyti atsirandančią pažangą“.
Į žurnalistų klausimus spaudos konferencijos metu nei V. Putinas, nei D. Trumpas neatsakinėjo.
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas po susitikimo dėl Ukrainos išvyko iš JAV karinės bazės
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas penktadienį po susitikimo dėl konflikto Ukrainoje išvyko iš karinės bazės Aliaskoje.
Dviejų lyderių lėktuvai kelių minučių skirtumu pakilo iš Elmendorfo-Richardsono (Ričardsono) oro pajėgų bazės.
Prieš tai jie buvo surengę maždaug tris valandas trukusias derybas dėl karo, kuris tęsiasi jau daugiau nei trejus metus – nuo tada, kai Maskva 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į kaimyninę šalį.
Vladimiras Putinas šalia Donaldo Trumpo prakalbo angliškai
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas penktadienį spaudos konferencijos su Donaldu Trumpu metu netikėtai prakalbo angliškai.
Penktadienį abu lyderiai susitiko Aliaskoje. Susitikimas truko beveik tris valandas, po jo buvo surengta trumpa spaudos konferencija.
Jos metu D. Trumpas dėkojo V. Putinui už susitikimą.
„Netrukus su jumis pasikalbėsime ir, tikriausiai, netrukus vėl susitiksime“, – sakė jis V. Putinui.
„Kitą kartą Maskvoje“, – netikėtai angliškai atsakė V. Putinas.
„Įdomu“, – atsakė D. Trumpas.
„Man dėl to teks šiek tiek pasistengti, bet manau, kad tai įmanoma“, – pridūrė jis.
Trumpas įvertino susitikimą su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį po susitikimo Aliaskoje su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu surengtoje bendroje spaudos konferencijoje sakė, kad susitikimas buvo labai produktyvus, buvo sutarta dėl daugelio dalykų, tarp jų ir dviejų „didelių“, o dėl kai kurių kitų esą pasiekta pažangos.
„Susitarimo nėra tol, kol yra susitarimas. Netrukus skambinsiu NATO (...) ir prezidentui Zelenskiui, ir jam papasakosiu apie šiandienos susitikimą. Galiausiai viską spręs jie“, – sakė D. Trumpas.
„Tad, labai trumpai, paskambinsiu keletui žmonių ir papasakosiu, kas įvyko. Tačiau mūsų susitikimas buvo nepaprastai produktyvus. Dėl daugelio punktų buvo sutarta. Liko vos keletas. Kai kurie – ne itin svarbūs, o vienas – turbūt visų svarbiausias.
Turėjome labai geras galimybes dėl jo sutarti, bet nepavyko. Noriu padėkoti prezidentui Putinui ir visai jo komandai, kurių daugelį pažįstu (...). Jūs beveik tokie pat garsūs, kaip jūsų bosas“, – penktadienį kalbėjo JAV prezidentas.
Po susitikimo su Trumpu – girdėta Putino gaidelė: kalba apie tariamas grėsmes Rusijai
Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas po susitikimo su Donaldu Trumpu toliau kartoja jau girdėtą gaidelę apie tariamas grėsmes Rusijai.
Kaip skelbia „Reuters“, V. Putinas spaudos konferencijoje po susitikimo pareiškė, kad Rusija yra „nuoširdžiai suinteresuota“ užbaigti karo veiksmus Ukrainoje.
„Padėtis Ukrainoje susijusi su esminėmis grėsmėmis mūsų saugumui. Be to, mes visada laikėme ukrainiečius broliška tauta, ir aš tai sakiau ne kartą“, – sakė jis.
„Kaip keistai tai gali skambėti šiomis aplinkybėmis. Mes turime tas pačias šaknis, ir viskas, kas vyksta, mums yra tragedija. Ir baisi žaizda. Todėl šalis nuoširdžiai suinteresuota užbaigti tai“, – pridūrė jis.
Putinas: derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“
Vladimiras Putinas pradėjo spaudos konferenciją ir sako, kad derybos vyko „konstruktyvioje abipusės pagarbos atmosferoje“, rašo „Sky news“.
„Mes vedėme labai išsamias derybas, kurios buvo gana naudingos“, – sakė jis.
V. Putinas taip pat padėkojo Donaldui Trumpui už pasiūlymą surengti viršūnių susitikimą Aliaskoje.
Rusijos lyderis taip pat kalbėjo apie bendrą Rusijos ir Amerikos istoriją Aliaskoje ir sako, kad tai buvo „logiška“ vieta jų deryboms.
Po Putino ir Trumpo derybų – puikios nuotaikos Rusijos ministras
Trumpame vaizdo įraše, paskelbtame platformoje „Telegram“, Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas Rusijos valstybinės naujienų agentūros „Tass“ paklaustas, kokia jo nuotaika po V. Trumpo ir V. Putino susitikimo, neslėpė šypsenos, praneša britų transliuotojas BBC.
„(Nuotaika – ELTA) puiki“, – šypsodamasis žurnalistams atsakė A. Belousovas.
Vyks bendra spaudos konferencija
Pasibaigus Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimui, prezidentai netrukus kartu dalyvaus spaudos konferencijoje.
Trumpo ir Putino susitikimas baigėsi
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino uždaras susitikimas Aliaskoje, kuris truko daugiau nei dvi su puse valandos, ką tik baigėsi, pranešė Kremlius.
Abu jie penktadienį susitiko Aliaskoje.
Trumpas ilgai kalbėjosi su Zelenskiu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ilgai kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu skrydžio į Vašingtoną metu, pranešė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt, rašo BBC.
D. Trumpas šiuo metu kalbasi su NATO lyderiais, ji sakė žurnalistams.