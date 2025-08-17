Žolinių savaitgalio pabaiga: iš pajūrio grįžtantiems vairuotojams – svarbūs patarimai

Rekomenduojama nuolat sekti navigacines programėles, rinktis optimaliausią maršrutą ir, jei reikia, koreguoti išvykimo laiką. Didelius atstumus įveikiantys vairuotojai turėtų reguliariai daryti pertraukas, išlikti budrūs ir pasirinkti saugų greitį.
Savo ruožtu, „Kelių priežiūros“ komanda nuolat deda pastangas, kad visi eismo dalyviai valstybinės reikšmės keliuose saugiai pasiektų savo kelionės tikslą.
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose - 0,12 Eur/min., Bitė - 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
