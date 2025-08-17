Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žolinių savaitgalio pabaiga: iš pajūrio grįžtantiems vairuotojams – svarbūs patarimai

2025-08-17 13:27 / šaltinis: BNS
2025-08-17 13:27

Ilgasis Žolinių savaitgalis artėja prie pabaigos. Kaip skelbia AB „Kelių priežiūra“, atsižvelgiant į jo metu susidariusias spūstis bei kilusius eismo įvykius, šiandien grįžtantiems iš pajūrio rekomenduojama itin atsakingai planuoti keliones.

Eismo spūstys (nuotr. Paulius Peleckis/BNS)

1

Rekomenduojama nuolat sekti navigacines programėles, rinktis optimaliausią maršrutą ir, jei reikia, koreguoti išvykimo laiką. Didelius atstumus įveikiantys vairuotojai turėtų reguliariai daryti pertraukas, išlikti budrūs ir pasirinkti saugų greitį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu, „Kelių priežiūros“ komanda nuolat deda pastangas, kad visi eismo dalyviai valstybinės reikšmės keliuose saugiai pasiektų savo kelionės tikslą.

Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose - 0,12 Eur/min., Bitė - 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.

