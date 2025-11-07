 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rutte įspėjo Rusiją: NATO atsakas bus triuškinantis

2025-11-07 13:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 13:55

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte perspėjo, kad Rusijos išpuolis prieš bet kurią Aljanso narę sulauktų „katastrofiško“ atsako. Jis pabrėžė, jog Maskva supranta, kad negalėtų laimėti karo su NATO, o Aljansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo šalį narę visomis turimomis pajėgomis.

Rutte kandžiai sureagavo į Putino sušauktą susirinkimą: jis rengia posėdžius, nes gauna algą (nuotr. SCANPIX)

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte perspėjo, kad Rusijos išpuolis prieš bet kurią Aljanso narę sulauktų „katastrofiško“ atsako. Jis pabrėžė, jog Maskva supranta, kad negalėtų laimėti karo su NATO, o Aljansas yra pasirengęs ginti kiekvieną savo šalį narę visomis turimomis pajėgomis.

REKLAMA
2

M. Rutte teigė netikintis, kad Rusija imsis atakos prieš NATO šalis, nes žino, kad „negalėtų laimėti“, rašo „Evropeiskaja pravda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NATO reakcija bus triuškinanti

„O jei vis dėlto puls, jie žino, kad mūsų reakcija bus triuškinanti. Jei Rusija ar kas nors kitas užpuls Rumuniją, jie žino, jog Rumunija bus palaikoma visų kitų NATO šalių, o jų yra 31, ir visos jos gins Rumuniją pasitelkdamos kolektyvines Aljanso galimybes: jūrų, oro ir sausumos pajėgas“, – pabrėžė jis.

Tuo pat metu M. Rutte pažymėjo, kad būtina daugiau investuoti į gynybą„ kad įsitikintume, jog išliekame tokie pat stiprūs“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (nuotr. SCANPIX)
Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (21)
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Rutte perspėja: Rusijos pavojus nesibaigs pasibaigus karui Ukrainoje (4)
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Markas Rutte pašiepė Rusiją: „Nereikia pervertinti“ (5)
Markas Rutte (nuotr. SCANPIX)
Rutte atskleidė, koks įvykis gali paskatinti Rusiją pulti NATO (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų