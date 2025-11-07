Rutte įspėjo Rusiją: NATO atsakas bus triuškinantis

M. Rutte teigė netikintis, kad Rusija imsis atakos prieš NATO šalis, nes žino, kad „negalėtų laimėti“, rašo „Evropeiskaja pravda“.
NATO reakcija bus triuškinanti
„O jei vis dėlto puls, jie žino, kad mūsų reakcija bus triuškinanti. Jei Rusija ar kas nors kitas užpuls Rumuniją, jie žino, jog Rumunija bus palaikoma visų kitų NATO šalių, o jų yra 31, ir visos jos gins Rumuniją pasitelkdamos kolektyvines Aljanso galimybes: jūrų, oro ir sausumos pajėgas“, – pabrėžė jis.
Tuo pat metu M. Rutte pažymėjo, kad būtina daugiau investuoti į gynybą„ kad įsitikintume, jog išliekame tokie pat stiprūs“.
