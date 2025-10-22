Trumpas atsimušė į sieną: viltims pasiekti taiką Ukrainoje sutrukdė realybė

Ekspertai įvertino Trumpo sprendimą atšaukti susitikimą su Putinu: kas bus toliau?
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė atšaukiantis susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu. Apie tai, kokią įtaką šis sprendimas gali turėti tarptautinei politikai, portalui tv3.lt pasakoja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) dėstytoja Dovilė Jakniūnaitė bei politinis apžvalgininkas Marius Laurinavičius.
Zelenskis skelbia naujausią informaciją apie kruviną rusų smūgį Ukrainai: žuvo 6 žmonės, 2 iš jų – vaikai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakomentavo rusų naktį įvykdytus išpuolius prieš Ukrainą. Naktį rusai atakavo kelis Ukrainos miestus.
„Dar viena naktis, įrodanti, kad Rusija nejaučia pakankamo spaudimo dėl karo vilkinimo. Visą naktį ir rytą dirbo mūsų oro gynybos pajėgos, mobiliosios ugnies grupės, dronų-perėmėjų įgulos.
Buvo bombarduojami įprasti miestai, daugiausia mūsų energetikos objektai, bet daug smūgių pataikė ir į gyvenamuosius namus. Gaisrai Zaporižioje, smūgiai į namus Kyjive. Nukentėjo Kyjivo, Odesos, Černihivo, Dniepropetrovsko, Kirovohrado, Poltavos, Vinyčios, Zaporižios, Čerkasų ir Sumų sritys. Šiuo metu žinoma apie 17 nukentėjusių žmonių.
Šeši žmonės, iš jų du vaikai, deja, žuvo. Reiškiu užuojautą artimiesiems ir šeimos nariams“, – savo „Telegram“ kanale rašo V. Zelenskis.
Anot jo, rusų žodžiai apie diplomatiją nieko nereiškia, kol Rusijos vadovai nesusiduria su rimtomis problemomis.
„Tai galima užtikrinti tik sankcijomis, tik tolimais smūgiais ir tik visų mūsų partnerių koordinuota diplomatija. Atėjo laikas priimti griežtą Europos Sąjungos sankcijų paketą. Taip pat tikimės stiprių sankcijų iš JAV ir G7, iš visų, kurie siekia taikos. Labai svarbu, kad pasaulis dabar ne tylėtų ir kad į žiaurius rusų smūgius būtų bendras atsakas.
Kiekvienas, kas dabar padeda Ukrainai, teikdamas priešlėktuvinės gynybos sistemas ir raketas, gina gyvybes. Esame už tai dėkingi. Ir kiekvienas, kas padės Ukrainai tolimais smūgiais, priartins karo pabaigą“, – pabrėžia jis.
Švedija praneša, kad į šalį atvyks Zelenskis, bus skelbiamas gynybos eksporto pranešimas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį vyks į Švediją, kur abi šalys paskelbs „gynybos eksporto“ pranešimą, informuoja Švedijos vyriausybė.
V. Zelenskis ir Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas susitiks Linšiopingo mieste, kuriame įsikūrusi gynybos grupė „Saab“ – ji, be kitų ginklų, gamina naikintuvus „Gripen“.
„U. Kristerssonas ir V. Zelenskis po susitikimo surengs bendrą spaudos konferenciją, kad paskelbtų pranešimą gynybos eksporto srityje“, – pareiškime tvirtino vyriausybė.
„Stipri ir pajėgi Ukraina yra svarbus Švedijos prioritetas, ir mes toliau užtikrinsime, kad Ukraina galėtų priešintis Rusijos agresijai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė U. Kristerssonas.
Praėjusiais metais Švedija sustabdė planus Ukrainai nusiųsti savo naikintuvų „Gripen“, kai šalys partnerės paprašė pirmenybę teikti amerikietiškiems F-16.
Spaudos konferencija numatyta 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku.
NATO vadovas išvyko į Vašingtoną susitikti su Donaldu Trumpu
NATO vadovas Markas Rutte antradienį išvyko į Vašingtoną susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, pranešė Aljansas.
„Generalinis sekretorius susitiks su Jungtinių Valstijų prezidentu“, – sakoma Aljanso pareiškime, nepateikiant išsamesnės informacijos.
Karinis aljansas koordinuoja ginklų tiekimą Ukrainai. Daugelį ukrainiečiams skirtų ginklų iš JAV įsigijo Kanada ir Europos šalys.
Kyjivo karinė administracija: per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės
Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje žuvo mažiausiai du žmonės, trečiadienį pranešė miesto karinės administracijos vadovas.
„Žuvusiųjų sostinėje padaugėjo iki dviejų“, – sakė Tymuras Tkačenka platformoje „Telegram“.
Kiti miesto pareigūnai pranešė apie didelę dronų ataką prieš sostinę.
Rusai amerikiečiams slapta nusiuntė raštą: išdėstė savo reikalavimus dėl Ukrainos
Rusija savaitgalį nusiuntė amerikiečiams neoficialų komunikatą su savo sąlygomis karui Ukrainoje baigti, skelbia „Reuters“. Apie tai agentūrai patvirtino du JAV pareigūnai ir dar vienas su situacija susipažinęs šaltinis.
Vienas iš šaltinių sako, kad Rusija pakartojo savo reikalavimą perimti visą Ukrainos Donbaso regioną. Tai reiškia, kad rusai atmetė D. Trumpo siūlymą, kad fronto linijos turėtų būti įšaldytos esamose vietose.
Rusija taip pat pakartojo savo reikalavimą, kad pagal bet kokį taikos susitarimą Ukrainoje neturi būti dislokuotos NATO pajėgos.
Rusija atakavo Kyjivą balistinėmis raketomis
Rusijos kariuomenė balistinėmis raketomis atakavo taikinius Ukrainos sostinėje Kyjive, ankstyvą trečiadienio rytą pranešė pareigūnai.
Preliminariais Ukrainos oro pajėgų pranešimais, buvo paleistos mažiausiai keturios raketos. Vienas dpa žurnalistas miesto centre girdėjo apie dešimt sprogimų, daugiausia nuo priešlėktuvinės ugnies.
Kyjivo meras Vitalijus Kličko per „Telegram“ pranešė, kad pietiniame Holosijivskio rajone kilo gaisras. Jis pridūrė, kad raketų nuolaužos taip pat nukrito kituose dviejuose rajonuose ir padegė mažiausiai vieną automobilį.
Karo analitikai svarstė, kad atakos taikinys galėjo būti dvi miesto šiluminės elektrinės.
Atakos Zaporižioje ir Kamianskėje
Pareigūnai pranešė apie papildomus smūgius pietryčių Ukrainoje. Devyni Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai smogė Zaporižios miestui ir padegė kelis gyvenamuosius namus, „Telegrame“ pranešė regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas.
Rusijos raketos ir dronai taip pat buvo nukreipti į pramoninį Kamianskės miestą, pranešė Ukrainos oro pajėgos. Iš pradžių nebuvo pranešta apie kokią nors žalą ar aukas.
Elektros tiekimo sutrikimai Izmaile
Anksčiau keli Rusijos koviniai bepiločiai orlaiviai taip pat buvo nukreipti į pietinį Ukrainos uostamiestį Izmailą netoli Rumunijos sienos.
Ukrainos visuomeninis transliuotojas pranešė apie sprogimus ir elektros energijos tiekimo sutrikimus mieste, nors oficialaus patvirtinimo nebuvo.
Dėl tebesitęsiančių Rusijos dronų ir raketų atakų prieš energetikos infrastruktūrą šildymo sezonas Ukrainos miestų centralizuotose sistemose atidėtas.
Oro temperatūrai jau nukritus iki vienženklių skaičių ir krentant dar žemiau, daugelis miestų gyventojų savo būstus gali šildyti tik oro kondicionieriais ir kitokiais elektriniais šildytuvais.
Ukrainiečių smūgis: atakuota chemijos gamykla Rusijos Briansko srityje
Ukrainos pajėgos per kombinuotą oro ataką smogė chemijos gamyklai Rusijos Briansko srityje, antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
„Buvo surengtas masinis kombinuotas raketų ir oro smūgis, be kita ko, buvo panaudotos iš oro paleidžiamos raketos „Storm Shadow“, kurios sėkmingai prasiskverbė pro Rusijos oro gynybos sistemą“, – pranešė Generalinis štabas „Telegram“ tinkle.
Jis teigė, kad visas žalos mastas dar vertinamas, ir pabrėžė objekto svarbą Rusijos gynybos pramonei.
Oficialiomis žiniomis, atakuota chemijos gamykla Brianske yra viena iš pagrindinių Rusijos sprogmenų gamintojų, gaminanti artilerijos sviedinius ir raketų kovines galvutes.
Tuo tarpu Rusijos kariuomenė antradienio vakarą pranešė, kad virš minėto regiono numušė 57 ukrainiečių bepiločius orlaivius. Oficialiai nepranešta apie jokią žalą, o gubernatorius Aleksandras Bogomazas sakė, kad buvo pasitelktos gelbėjimo tarnybos.
Trumpas atsakė, kodėl atšaukė susitikimą su Putinu
JAV Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad atšaukė planus Budapešte surengti aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje, nes nenorėjo, kad susitikimas būtų iššvaistytas.
Šis D. Trumpo atšaukimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai jis paskelbė, kad per dvi savaites Vengrijos sostinėje susitiks su V. Putinu po, kaip jis pavadino, produktyvaus telefoninio pokalbio dėl Rusijos karo nutraukimo.
Praėjusį penktadienį per įtemptas derybas Vašingtone JAV vadovas spaudė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį atsisakyti rytinio Donbaso regiono mainais į taiką, naujienų agentūrai AFP sakė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas.
Tačiau antradienį vienas Baltųjų rūmų pareigūnas sakė, kad, nepaisant pranešimo dėl Budapešto, dabar „artimiausiu metu neplanuojama, kad prezidentas Trumpas susitiks su prezidentu Putinu“.
„Nenoriu, kad susitikimas būtų iššvaistytas“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete, paklaustas, kodėl susitikimas su V. Putinu buvo atidėtas.
„Nenoriu, kad būtų švaistomas laikas, todėl pažiūrėsiu, kas nutiks“, – teigė jis.
AFP žurnalisto paklaustas, kas pakeitė jo nuomonę, D. Trumpas atsakė: „Karo fronte vyksta daug dalykų. Ir mes per ateinančias dvi dienas jums pranešime, ką darome“.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas po pirmadienio pokalbio telefonu taip pat atšaukė numatytą susitikimą Budapešto aukščiausiojo lygio susitikimui surengti, pranešė Baltieji rūmai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
Trumpas atsimušė į sieną: viltims pasiekti taiką Ukrainoje sutrukdė realybė
JAV prezidento Donaldo Trumpo ambicingas tikslas pasiekti taiką Ukrainoje ir vėl atsimušė į sieną: pastaroji savaitė dar kartą parodė, kad jo teiginys, esą Vladimiras Putinas nori taikos, yra daugiau grįstas JAV prezidento viltimis, o ne realybe, rašo CNN apžvalgininkas Stephenas Collinsonas.
D. Trumpas atsisakė planų surengti antrąjį susitikimą su Rusijos prezidentu, antradienį pareikšdamas, kad nenori gaišti savo laiko, nors dar praėjusį ketvirtadienį buvo paskelbęs, jog nori susitikti su V. Putinu Budapešte ir aptarti karą Ukrainoje.
„Nenoriu, kad susitikimas būtų beprasmis. Nenoriu gaišti laiko“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
Prezidentas taip kalbėjo po pirmadienį įvykusio JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio ir jo kolegos iš Rusijos Sergejaus Lavoro pokalbio viršūnių susitikimui aptarti, kuris, panašu, nedavė jokių rezultatų. Pasak žiniasklaidos pranešimų, Baltieji rūmai mano, kad Rusija ir Ukraina nėra pasirengusios rimtoms taikos deryboms, todėl D. Trumpo ir V. Putino susitikimas artimiausiu metu neplanuojamas.
Pasak S. Collinsono, JAV prezidento nusivylimas tebuvo paskutinė serija itin painioje savaitėje, per kurią jis atrodė pasiryžęs siųsti Ukrainai sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, buvo perkalbėtas V. Putino, o tada, pasak spaudos pranešimų, uždaro pokalbio metu Ovaliajame kabinete susikivirčijo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Kol kas Trumpo pastangos (dėl taikos – ELTA) Ukrainoje pasiekė tik viena – paneigė jo paties abejotinus teiginius, kad Putinas nori taikos“, – rašo CNN apžvalgininkas.
„JAV prezidentas vylėsi, kad Rusija pademonstruos tikrus politikos pokyčius, kurie pateisintų jo asmeninės diplomatijos su Putinu atnaujinimą. Tačiau Kremliaus lyderis tiesiog išnaudojo savo klasikinę taktiką – paskambino Trumpui dieną prieš šiam priimant Zelenskį Baltuosiuose rūmuose, taip parodydamas lankstumą, kuriuo siekė sušvelninti naują JAV spaudimą ir prezidento pyktį bei nusivylimą“, – priduria S. Collinsonas.
Pasak jo, šią „melodramos“ seriją jau ne kartą matėme.
„Ši melodrama pakartojo gerai pažįstamą ciklą. Putinas sureagavo, kai atrodė panašu, kad Trumpas gali priversti Rusiją sumokėti už šios nusižengimus. Tada JAV prezidentas, pasikalbėjęs su Putinu, ėmė spausti Ukrainą atsisakyti teritorijos. Tada procesas vėl užstrigo, o Trumpas liko nusivylęs“, – pažymi CNN apžvalgininkas.
Kremlius, pasak jo, iš esmės nepakeitė pozicijos, su kuria Kyjivas niekada nesutiks: ji nori, kad Ukraina atiduotų teritoriją dviejuose rytiniuose regionuose, Luhanske ir Donecke, kurios Rusijai per trejus karo metus nepavyko visiškai užimti. Ukraina, S. Collinsono teigimu, su tuo nesutiks todėl, kad tokia baigtis padarytų ją pavojingai pažeidžiamą rusų puolimui iš šių svarbių teritorijų ateityje.
„Po savaitės karštų diskusijų ir pozicijų keitimų, beveik niekas nepasikeitė“, – rašo jis.
Tad JAV prezidento metodai pasiekti taiką Ukrainoje daugiau grįsti JAV prezidento viltimis, o ne realybe, reziumuoja CNN apžvalgininkas.