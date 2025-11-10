Po skaudaus rusų smūgio ukrainiečiams – Syrskio komentaras: įvardijo, kur padarytos klaidos

Rusijos pajėgos per praėjusią parą Ukrainoje neteko dar 1 tūkst. 90 karių
Rusijos pajėgos nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. lapkričio 10 d. neteko apie 1 mln. 152 tūkst. 160 karių, įskaitant dar 1 tūkst. 90 kariškių, kurie buvo likviduoti per praėjusią parą, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.
Be to, Rusijos kariuomenė neteko 11 tūkst. 342 tankų (+7), 23 tūkst. 552 šarvuotųjų kovos mašinų (+7), 34 tūkst. 349 artilerijos sistemų (+9), 1 tūkst. 538 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 1 tūkst. 239 oro gynybos sistemų, 428 lėktuvų, 347 sraigtasparnių, 79 tūkst. 425 bepiločių orlaivių (+57), 3 tūkst. 926 kruizinių raketų, 28 laivų, vieno povandeninio laivo, 66 tūkst. 957 automobilių (+77) ir 3 tūkst. 993 specialiosios technikos vienetų.
Pažymima, kad šie duomenys tikslinami.
Ukraina ir ES ruošia naujas sankcijas Rusijai: Zelenskis skelbia, prieš ką jos bus nukreiptos
Ukraina kartu su savo partneriais Europos Sąjungoje (ES) rengia 20-ąjį sankcijų paketą ir siūlo į sąrašą įtraukti Rusijos įmones ir asmenis, kurie ir toliau pelnosi iš energijos išteklių. Kaip praneša „Ukrinform“, tai savo vakariniame vaizdo kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Šiandien Ukraina įvedė sankcijas. Rusija tęsia savo karą, todėl mes kartu su partneriais turime daryti stiprų spaudimą – tokį, kurį Rusija tikrai pajustų, kuris atneštų jiems nuostolių ir būtų juntamas politiškai“, – tvirtino V. Zelenskis.
„Šiandienos dekretai dėl sankcijų nukreipti prieš politikos veikėjus – Rusijos vyriausybės pareigūnus, dirbančius su okupantais, įvairius propagandistus, kurie teisina (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino veiksmus ir bando „normalizuoti“ karą ir okupaciją. Taip pat įvedame sankcijas kolaborantams ir visiems tiems, kurie tarnauja Rusijos karo mašinai“, – sakė jis.
Pasak V. Zelenskio, Rusija ne kartą bandė apgauti pasaulį dėl to, kas vyksta, ir sutrikdyti procesus, kuriuose dalyvauja Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europa. Jis pažymėjo, kad „viskas sulaukia atskiros reakcijos, atskirų sankcijų“.
„Kartu su savo ES partneriais jau rengiame 20-ąjį sankcijų paketą. Tikimės, kad šio paketo turinys bus parengtas per mėnesį, ir siūlome į 20-ąjį ES sankcijų paketą įtraukti Rusijos juridinius ir fizinius asmenis, kurie vis dar pelnosi iš energijos išteklių. Taip pat bus pateikta naujausia informacija apie Ukrainos vaikų pagrobėjus – į tai turi būti reaguojama išties pasauliniu spaudimu. Be to, žinoma, reikia smarkiai padidinti spaudimą visoms schemoms, kurios sudaro sąlygas karinių prekių gamybai Rusijoje. Tai gyvybiškai svarbu“, – kalbėjo jis.
„Kiekvienoje Rusijos raketoje ir kiekviename Rusijos bepiločiame orlaivyje yra konkrečių detalių iš kitų šalių, konkrečių šalių, be jų tiesiog nebūtų jokių rusiškų ginklų. Darbas šiuo klausimu turi būti gerokai sustiprintas, o atsakomybė visų pirma tenka užsienio reikalų ministerijai“, – apibendrino V. Zelenskis.
Zelenskis: Ukraina ketina užsisakyti iš JAV 27 sistemas „Patriot“
Ukraina ketina užsakyti iš Amerikos gamintojų 27 oro gynybos sistemas „Patriot“, kad sustiprintų šalies apsaugą nuo Rusijos atakų iš oro, sekmadienį interviu „The Guardian“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Jis taip pat sakė, kad Europos valstybės galėtų aprūpinti Kyjivą savo turimomis sistemomis „Patriot“.
Ukrainos prezidentas davė interviu po niokojančių Rusijos smūgių į Ukrainos elektros tinklą, dėl jų daugumoje šalies regionų nutrūko elektros tiekimas. Per pokalbį šviesa Marijos rūmuose Kyjive užgeso du kartus.
„Tokios mūsų gyvenimo sąlygos“, – sakė V. Zelenskis. Jis teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsako rengti „teroristines atakas“ prieš Ukrainos energetikos sistemą, žudo civilius gyventojus ir palieka juos be elektros ir vandens. „Jis negali kelti įtampos mūsų visuomenėje jokiu kitu būdu“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas teigė, kad glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis partnerėmis, siekdamas sustiprinti apsaugą nuo Rusijos dronų. Pasak jo, Jungtinė Karalystė ir kitos sąjungininkės vis dar atsisako siųsti naikintuvus patruliuoti Vidurio ir Vakarų Ukrainos padangę.
V. Zelenskis teigė palaikantis šiltus santykius su JK ministru pirmininku Keiru Starmeriu ir „nuolatinius kontaktus“ su Londonu.
Kadangi JAV prezidentas Donaldas Trumpas atmetė JAV karinio įsikišimo galimybę, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybės pažadėjo siųsti karius į Ukrainą, jei būtų sudarytas taikos susitarimas.
Paklaustas, ar norėtų, kad britų kariai atvyktų anksčiau, pavyzdžiui, užimtų gynybines pozicijas prie Ukrainos sienos su Baltarusija, V. Zelenskis atsakė: „Žinoma. Mes prašome daug ko, įskaitant ginklus ir narystę Europos Sąjungoje bei NATO.“
Drauge jis atkreipė dėmesį, kad Europos ginkluotųjų pajėgų buvimą Ukrainoje aktyvių karo veiksmų metu reikėtų vertinti atsargiai. „Vadovai bijo savo visuomenių. Jie nenori dalyvauti kare“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad karių dislokavimas yra tų šalių pasirinkimas, o jei Kyjivas pernelyg spaus, gali prarasti finansinę ir karinę partnerių paramą.
Ukrainoje apsilankiusi aktorė Jolie pasakojo apie dronų pavojų
Holivudo žvaigždė Angelina Jolie po savo apsilankymo Ukrainoje pasakojo apie nuolatinį dronų atakų pavojų žmonėms netoli fronto esančiose teritorijose.
„Tu girdi tylų zvimbimą danguje. Ten vietoje tai vadinama „žmonių safariu“, nes dronai naudojami, siekiant nuolat persekioti, medžioti ir terorizuoti žmones“, – prisiminė ji instagrame. Čia aktorė paskelbė ir nuotraukų.
„Buvo momentas, kai turėjome sustoti ir laukti, kai vienas dronas skrido virš mūsų“, – teigė A. Jolie. Ji turėjo apsauginę įrangą ir buvo ten tik keletą dienų. Tačiau žmonėms tai esą kasdienybė. Žiniasklaida jau skelbė apie kino žvaigždės vizitą Ukrainoje. Dabar ji apie jį papasakojo pati.
Pasak A. Jolie, ji lankėsi Chersono ir Mykolajivo srityse, kad pasikalbėtų su šeimomis iš pafrontės teritorijų. Žmonės mokyklas ir ligonines perkėlė į apsaugotas požemines slėptuves, nes gyvenimas turi tęstis. „Tai buvo sunkus, tačiau įkvepiantis patyrimas“, – tęsė aktorė. Ji prisiminė ir žmonių Sudane ir Gazos Ruože, taip pat kituose konfliktų regionuose kančias.
„Sunku suprasti, kaip pasaulyje, kuriame yra tokios stiprios diplomatinės galimybės, civiliai (...) turi kasdien kentėti – tarsi galingieji negalėtų nieko padaryti, kad užbaigtų šiuos konfliktus ir vienodai apsaugotų visus civilius“, – teigė ji. Aktorė, kuri taip pat gyrė pagalbos organizacijų ir savanorių drąsą, maždaug 20 metų iki 2022-ųjų buvo Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (UNHCR) specialioji įgaliotinė.
A. Jolie po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasarį jau lankėsi šalyje tų pačių metų balandį. Ji tada Lvive susitiko su karo paveiktais vaikais.
Po skaudaus rusų smūgio ukrainiečiams – Syrskio komentaras: įvardijo, kur padarytos klaidos
Ukrainos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis pakomentavo rusų smūgį Ukrainos karių apdovanojimų Dniepropetrovsko srityje metu, rašo UNIAN. Anot jo, gal būti, kad apie karių susirinkimą apdovanojimams rusai sužinojo dėl saugumo normų pažeidimo bendraujant socialiniuose tinkluose.
O. Syrskis TSN. Tyzhden“ vedėjai Alla Mazur nurodė, kad vykdomas vidinis tyrimas, jis atliekamas lygiagrečiai su Valstybinio tyrimų biuro tyrimu.
Pasak O. Syrskio, problema yra „ne tik tai, kad buvo pažeistas draudimas rengti šventes fronto zonose“.
„Vėl buvo grupinis pokalbis socialiniuose tinkluose, o tai yra pagrindinių saugumo normų nepaisymas. Būtent įsilaužę į tinklą rusai, greičiausiai, sužinojo apie susirinkimą“, – cituojamas O. Syrskis.
Vadas taip pat pareiškė užuojautą žuvusių karių šeimoms ir patikslino, kad šis atvejis buvo aptartas su korpuso vadais. Be to, jis išreiškė viltį, kad „priimti drausminiai sprendimai padės sumažinti riziką, kad panašios situacijos pasikartos“.