Paramos banga išblėso: Lenkijoje auga priešiškumas ir agresija ukrainiečių atžvilgiu

Praėjus mėnesiui po plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, Varšuvos viešosios nuomonės centro CBOS atlikta apklausa parodė, kad 94 proc. lenkų noriai priimtų ukrainiečių pabėgėlius.
Tačiau praėjusio mėnesio CBOS apklausa rodo, kad šis rodiklis nukrito beveik dvigubai – iki 48 proc. Be to, pusė lenkų dabar mano, kad valstybės pagalba atvykusiems ukrainiečiams yra pernelyg dosni.
„Šios solidarumo įtrūkimai tampa vis akivaizdesni, nes pasipriešinimas paramai Ukrainai –pagrindiniu klausimu kovoje dėl valdžios aukščiausiuose Lenkijos politikos sluoksniuose“, – pažymi „Bloomberg“.
Ukrainiečiai padeda Lenkijos ekonomikai
Ekspertai pabrėžia, kad ukrainiečiai imigrantų stipriai prisideda prie Lenkijos ekonomikos. Lenkijos plėtros bankas kovo mėnesį apskaičiavo, kad ukrainiečių darbininkai, įskaitant tuos, kurie imigravo iki 2022 m., sudaro iki 2,4 proc. Lenkijos bendrojo vidaus produkto (BVP).
O 2024 m. ataskaitoje nurodyta, kad 78 proc. į Lenkiją persikėlusių ukrainiečių buvo įdarbinti – tai daugiau nei bet kurioje kitoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyje.
„Dėl ukrainiečių migrantų mes galėjome užpildyti darbo jėgos trūkumą esant staigiam demografiniam nuosmukiui“, – sakė Krokuvoje veikiančio Jogailaičių universiteto Europos studijų instituto ekonomistas Janas Brzozowskis.
Jis įspėjo, kad šalis neturėtų ukrainiečių laikyti savaime suprantamu dalyku.
„Jie nėra verčiami likti Lenkijoje, todėl gali persikelti į Vokietiją, Prancūziją ar kitas ES šalis. Neigiamas požiūris į juos turės įtakos“, – pabrėžė ekspertas.
Neapykantos ir diskriminacijos nusikaltimų statistiką sekti nėra paprasta, nes daugelis aukų nepraneša apie įvykius, o kai praneša, ne visada nurodo tautybę ar kilmę.
Policija pareiškė, kad 2024 m. užregistravo 651 bylą prieš Ukrainos piliečius Lenkijoje, o per pirmuosius devynis šių metų mėnesius – dar 477.
Asociacija „„Nigdy Więcej““ (Niekada daugiau), Varšuvos nevyriausybinė organizacija, kuri renka duomenis apie rasizmo ir ksenofobijos apraiškas, teigia, kad 2024–2025 m. laikotarpiu padaugėjo ir fizinių užpuolimų prieš Ukrainos piliečius Lenkijoje.
„Nedėkingo ukrainiečio“ stereotipas užima svarbią vietą anti-ukrainietiškuose naratyvuose, mano migracijos tyrėja Elena Babakova. Kai lenkai sutinka ukrainiečius, atsisakančius imtis bet kokio darbo ar konkuruojančius darbo rinkoje, tai, anot jos, pažeidžia nerašytą socialinį susitarimą.
Lenkijos noras padėti ukrainiečiams patiria pakilimų ir nuosmukių, ir, galbūt, nuosmukių bus vis daugiau, teigė Piotras Burašas, Varšuvoje įsikūrusio Europos užsienio santykių tarybos vyresnysis analitikas.
„Pirminė paramos banga po 2022 m. dabar išblėso“, – sako jis.
