Paslėpta grėsmė fronte: rusų triukas gali susilpninti HIMARS smūgius

Ukraina ir Švedija stiprina partnerystę gynybos inovacijų srityje
Ukrainos gynybos ministras Denisas Šmyhalis ir Švedijos gynybos ministras Pålas Jonsonas pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo siekiama plėtoti bendradarbiavimą gynybos inovacijų srityje ir atverti naujas galimybes Ukrainos gynybos pramonės plėtrai.
D. Šmyhalis apie sutarties pasirašymą paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Jis pažymėjo, kad šis dokumentas taip pat paskatins naujus bendradarbiavimo formatus ir padės Ukrainai integruotis į Europos inovacijų ir pramonės ekosistemą.
Per susitikimą ministrai aptarė Ukrainos oro gynybos pajėgumų stiprinimą, įskaitant galimą švediškų naikintuvų „Gripen“ tiekimą.
D. Šmyhalis pasiūlė apsvarstyti galimybę bendrai kurti „žemė-oras“ raketų gaudykles ir gaminti radiolokacines sistemas.
Ministrai taip pat aptarė Ukrainos oro gynybos sistemų stiprinimą. „Būtume dėkingi už papildomų raketų mūsų sistemoms tiekimą“, – sakė D. Šmyhalis.
Jis padėkojo Švedijai už nuoseklią paramą nuo pat Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Švedija jau suteikė daugiau kaip 9 mlrd. dolerių paramos ir paskelbė, kad per ateinančius dvejus metus skirs dar 8 mlrd. dolerių.
D. Šmyhalis taip pat išreiškė padėką už Švedijos dalyvavimą Ukrainos prioritetinių poreikių sąrašo (PURL) iniciatyvoje, taip pat už jos dalyvavimą Danijos modelyje, pagal kurį Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo 400 tolimojo nuotolio kovinių bepiločių orlaivių.
Pasak „Kyiv Independent“, šiuos orlaivius Ukraina dažnai naudoja smūgiams prieš Rusijos gilumoje esančias naftos perdirbimo gamyklas.
ES dėl karo Ukrainoje ribos vizų išdavimą rusams
Europos Sąjunga (ES) pareiškė dėl karo Ukrainoje ribosianti vizų išdavimą rusams.
Kremlius sureagavo į pranešimus apie Putino ir Lavrovo konfliktą
Kremlius paneigė gandus, esą Vladimiras Putinas susipyko su vienu iš seniausių ir ištikimiausių savo padėjėjų – užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.
„The Moscow Times“ straipsnyje teigiama, kad nesutarimų tarp šių dviejų politikų priežastimi galėjo tapti „katastrofiškas“ S. Lavrovo pokalbis su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
Šis pokalbis, kaip nurodoma, įvyko prieš pat Vašingtonui paskelbiant sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms ir atšaukiant planuotą V. Putino bei D. Trumpo susitikimą.
Įspėjama apie grėsmę: Baltarusijoje dislokuotos „Orešnik“ raketos kelia rimtą pavojų Ukrainai
Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad šalyje dislokuojamos Rusijos vidutinio nuotolio balistinės raketos „Orešnik“. Leidinys „Forbes“ įspėja, jog toks žingsnis gali gerokai padidinti grėsmę Ukrainai ir sustiprinti Rusijos smogiamąjį potencialą.
Įvardijo 6 Ukrainos sritis, kurios pateko į rimtą pavojų
Rusija žengė dar vieną žingsnį – į savo bombas įmontavusi reaktyvinius variklius, jos dabar gali smogti dvigubai toliau. Ekspertai perspėja, kad naujieji ginklai kelia grėsmę 6 Ukrainos regionams ir dar labiau apsunkins jau ir taip įtemptą šalies oro gynybos sistemą, rašo „The Telegraph“.
Ukrainos pajėgos naktį neutralizavo 94 iš 128 Rusijos bepiločių orlaivių
Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė arba nuslopino 94 bepiločius orlaivius, kuriuos Rusijos kariuomenė panaudojo per naktines atakas prieš šalį, o smūgiai buvo užfiksuoti 11-oje vietų, platformoje „Telegram“ paskelbė Ukrainos oro pajėgos.
Pasak kariuomenės, nuo ketvirtadienio, lapkričio 6 d., 20 val. okupantai į Ukrainą paleido 128 įvairaus tipo bepiločius orlaivius, įskaitant „Shahed“ ir „Gerbera“ bepiločius. Jie buvo paleisti iš Rusijos Kursko, Oriolo, Milerovo ir Primorsko Achtarsko miestų teritorijų, taip pat iš Čaudos laikinai okupuotame Kryme. Nustatyta, kad apie 80 taikinių buvo „Shahed“ tipo puolamieji bepiločiai orlaiviai.
Puolimą atrėmė Ukrainos orlaiviai, priešlėktuvinių raketų pajėgos, elektroninės karybos ir nepilotuojamųjų sistemų daliniai bei mobiliosios ugnies grupės. Pirminiais duomenimis, iki penktadienio, lapkričio 7 d., 9 val. oro gynybos pajėgos šiauriniuose, pietiniuose ir rytiniuose šalies regionuose numušė arba nuslopino 94 rusų bepiločius orlaivius.
11-oje vietų fiksuoti 31 puolamojo bepiločio orlaivio smūgiai. Oro pajėgos pažymėjo, kad ataka vis dar tęsiasi, nes Ukrainos oro erdvėje šiuo metu stebimi keli rusų bepiločiai.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 170 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų lapkričio 7 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 148 tūkst. 910 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 170 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 330 (+1) priešo tankų, 23 tūkst. 543 (+2) šarvuotas kovos mašinas, 34 tūkst. 301 (+13) artilerijos sistemą, 1 tūkst. 535 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 tūkst. 238 (+1) oro gynybos sistemas, 428 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 78 tūkst. 678 (+248) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 918 (+0) kruizinių raketų, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 66 tūkst. 723 (+65) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 993 (+2) specialiosios įrangos vienetus.
Šaltiniai: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis artimiausiu metu lankysis Ispanijoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis artimiausiu metu lankysis Ispanijoje, ketvirtadienį pranešė šaltiniai iš Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo biuro.
„Galime patvirtinti, kad vizitas įvyks netrukus, tačiau dėl saugumo priežasčių negalime atskleisti datos“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas šaltinis.
Tai būtų antroji V. Zelenskio kelionė į Ispaniją po 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą po to, kai surengė vizitą 2024-ųjų gegužę.
Ispanijos radijo stotis „Cadena SER“ ketvirtadienį pranešė, kad pareigūnai tikisi, jog kelionė įvyks „maždaug per dvi savaites“.
Vizito metu V. Zelenskis turėtų susitikti su P. Sanchezu ir aplankyti Nacionalinį karalienės Sofios (Sofijos) muziejų Madride, kuriame saugomas Pablo Picasso antikarinis šedevras „Gernika“, praneša „Cadena SER“.
AFP susisiekus su šaltiniais iš Ispanijos lyderio biuro, jie teigė, kad Madridas ir Kyjivas „šiuo metu rengia programą“.
2022 metais V. Zelenskis, kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, palygino Rusijos invaziją prieš jo šalį su 1937-aisiais nacių įvykdytu Šiaurės Ispanijos Gernikos miesto bombardavimu.
Tęsiantis Rusijos kariniams veiksmams, Ukraina įnirtingai prašo sąjungininkų daugiau ginklų, ypač oro gynybos sistemų.
Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“
Buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas perspėja, kad Ukrainai gresia „amžinas karas“ ir lėtas teritorijų praradimas, jei Europa nesiims ryžtingesnių veiksmų prieš Rusiją. Anot jo, tik didesnis spaudimas Maskvai, įskaitant oro gynybos sistemų dislokavimą ir karinės paramos stiprinimą, gali priversti Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo, skelbia „The Guardian“.
„ABC News“: Pokrovsko žlugimas gali tapti skaudžiausia Kyjivo nesėkme fronte
Ukraina atsidūrė ties vienos svarbios pozicijos praradimo riba. Po daugiau nei pusantrų metų įnirtingų kovų Rusijos pajėgos artėja prie Pokrovsko Donecko srityje – miesto, kuris tapo vienu pagrindinių Kremliaus taikinių. Ekspertai perspėja, kad jo praradimas būtų skaudus smūgis Kyjivui ir galėtų tapti viena rimčiausių Ukrainos nesėkmių nuo pavasario.
Ukrainos smūgis Rusijos logistikos objektams Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai
Laikinai okupuotame Kryme driokstelėjo galingi sprogimai – Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos surengė taiklius smūgius Rusijos okupacinių pajėgų logistikos objektams Kryme. Dronų atakos metu buvo sunaikintos kelios naftos bazės ir degalų sandėliai, kilo galingi gaisrai.
Naktį Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų padaliniai smogė priešo logistikos objektams laikinai okupuoto Krymo teritorijoje.
Savo „Telegram“ kanale Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos paskelbė smūgių vaizdus ir pateikė išsamesnę informaciją apie operacijos eigą.
Pranešama, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dronai atakavo naftos bazę. Smūgio metu buvo sunaikintas naftos rezervuaras RVS-400, kuris tuo metu buvo pilnas.
Tuo pačiu metu buvo sunaikinti du traukiniai su cisternomis. Smūgio metu jie buvo pakrauti naftos produktais.
„Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų dronai taip pat smogė kelioms naftos bazėms ir degalų sandėliams Simferopolyje bei jo apylinkėse. Buvo užfiksuota daugybė gaisrų“, – teigiama pranešime.
Rusijos dronai atakavo Odesą: smogė į energetikos objektus
Naktį Rusijos dronai surengė ataką prieš Odesos sritį. Kaip pranešama, dronai pataikė į energetikos objektus, buvo apgadinti sandėliai ir administracinis pastatas, tačiau žmonės per išpuolį nenukentėjo.
Kremliaus marionete vadinama bendrovė persigalvojo dėl „Lukoil“ turto pirkimo
Bendrovė „Gunvor“, JAV vadinama Kremliaus marionete, staiga atsiėmė savo pasiūlymą pirkti Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ turtą. Tokį sprendimą bendrovė priėmė po to, kai Vašingtonas pareiškė, kad „niekada“ nepatvirtins šio sandorio, kurį vadina grėsme sankcijų režimui prieš Maskvą, rašo „Politico“.
Ukraina derasi su JAV dėl „Tomahawk“ raketų: pranešama apie „teigiamus“ signalus
Ukraina veda „teigiamas“ derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl „Tomahawk“ raketų įsigijimo, pranešė šalies ambasadorė JAV Olha Stefanišyna. Pasak jos, Kyjivas siekia išplėsti ilgojo nuotolio ginklų arsenalą ir sustiprinti šalies gynybinius pajėgumus prieš Rusijos agresiją, rašo UNIAN.
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karas Ukrainoje gali būti arti pabaigos. Pasak jo, Vašingtonui pavyko pasiekti „reikšmingą pažangą“.
Apie tai jis pranešė per susitikimą su Centrinės Azijos šalių atstovais Baltuosiuose rūmuose, rašoma UNIAN.
„Forbes“: yra tik viena priežastis, kodėl Putinui reikia branduolinės ginkluotės
Vladimiras Putinas vėl grasina pasauliui – šįkart branduoline torpeda „Poseidon“. Tačiau, pasak „Forbes“, šis ginklas reikalingas visai ne kovai su JAV, o tam, kad Kremlius paslėptų savo nesėkmes kare prieš Ukrainą.
Pastangos paversti Donaldą Trumpą Rusijos sąjungininku galutinai žlugo, todėl V. Putinas grįžo prie įprastos taktikos – branduolinio šantažo ir bauginimo. Šiuo tikslu Kremlius pasigyrė tariamai sėkmingais branduolinės torpedos „Poseidon“ bandymais, rašo „Forbes“.
Ši torpeda aprūpintas ne tik 2 megatonų galingumo branduoline galvute, bet ir branduoliniu varikliu.
Teoriškai pastarasis suteikia „Poseidon“ neribotą veikimo nuotolį, leidžiantį nepastebimai priartėti prie priešo pakrantės ir sunaikinti uostus.
Vis dėlto „Forbes“ autorius nesikoncentruoja į „Poseidon“ technines charakteristikas ar galimus naudojimo scenarijus. Vietoj to jis bando paaiškinti, kodėl V. Putinas apskritai pradėjo girtis ginklu.
Žurnalisto nuomone, V. Putinas kalba apie šį projektą todėl, kad dėl itin nesėkmingo karo su Ukraina Rusija prarado pažangiausios karinės galios reputaciją.
Pareiškimai apie unikalius ginklus, kurių niekas kitas pasaulyje neturi, turėtų parodyti, kad Rusija vis dar yra pažangiausių ginklų lyderė.
Autoriaus teigimu, V. Putinas pasirinko tam tinkamą momentą – tai akivaizdi reakcija į kalbas apie galimą „Tomahawk“ raketų tiekimą Ukrainai.
„Poseidon“ atspindi Maskvos siekį išlaikyti strateginį paritetą su Vakarais po nesėkmių mūšio lauke ir pramonės apribojimų. Nepriklausomai nuo to, ar jis pakeis povandeninį karą, ar liks daugiausia simbolinis, „Poseidon“ pabrėžia platesnį Rusijos bandymą atkurti savo lyderio vaidmenį karinėje technologijoje ir sustiprinti strategines pozicijas pasaulio saugumo srityje“, – apibendrina autorius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Tuo tarpu kacapijoje sustojo Tuapse naftos terminalas, ukrainos jūrų dronai rusijos ekonomiką pastatė rakum
Slava Ukraini, smert kacapam!
Paslėpta grėsmė fronte: rusų triukas gali susilpninti HIMARS smūgius
Rusija rado būdą, kaip silpninti Ukrainos ginkluotės galią. Karo analitikas Sergejus Beskrestnovas atskleidė, kad Maskva per metus sukūrė veiksmingą sistemą, galinčią „apakinti“ Ukrainos žvalgybos dronus ir taip sumažinti tokių ginklų kaip HIMARS tikslumą. Pasak eksperto, pagrindinis šios grėsmės ginklas – ne raketos ar dronai, o naujos kartos radijo stotys, slepiamos netoli fronto linijos.
Pasak jo, aukšto lygio tikslumo ginklų, tarp jų ir tokių sistemų kaip HIMARS, veiksmingumas priklauso nuo patikimos ir aktualios žvalgybos. Jei priešas užblokuos priėjimą prie taikinių, artilerijos smūgiai praras efektyvumą.
SKVP (oro erdvės kontrolės sistema) – mažų radarų ir ryšio stočių tinklas, sukurtas aptikti ir sekti žvalgybinius bepiločius orlaivius netoli fronto. Sistema fiksuoja dronus, nustato jų apytikslę vietą ir perduoda duomenis operatoriams bei priešdroninėms priemonėms, taip sudarydama galimybę greitai reaguoti.
S. Beskrestnovas teigia, kad prieš sunaikinant taikinį, pirmiausia jį reikia pamatyti. Šiuo metu apie 90 proc. priešdroninių stebėjimo sistemų sudaro SKVP. Rusija didžiąja dalimi nukopijavo ir pritaikė idėjas, kurios Ukrainos gynybos pajėgose atsirado 2024 m. pavasarį-vasarą.
Tokias radarų stotis aptikti nėra paprasta. Jas sunku užfiksuoti elektroninės kovos priemonėmis. Radijo techninės žvalgybos palydovai gali pastebėti spinduliavimą, bet nurodo tik apytikslį rajoną.
Vizualinė paieška iš dronų lieka vienintelė patikima priemonė nustatyti tikslų stoties lokalizavimą.
S. Beskrestnovas pažymi, kad Ukrainai būtina sukurti specialius sprendimus mažų, sunkiai pastebimų radarų aptikimui ir neutralizavimui sudėtingose vietovėse.