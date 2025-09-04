Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ sako esanti pasirengusi susitarimui, Izraelis tai vadina „tuščiais žodžiais“

2025-09-04 07:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 07:58

Islamistinė palestiniečių organizacija „Hamas“ pareiškė esanti pasirengusi „visapusiškam susitarimui“ su Izraeliu dėl paliaubų Gazos kare. Trečiadienio vakarą „Hamas“ teigė ir toliau laukianti Izraelio atsakymo į tarptautinių tarpininkų pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo. Tačiau tarp Izraelio sąlygų susitarimui pasiekti yra visų įkaitų paleidimas bei „Hamas“ nuginklavimas. Izraelis iš karto atmetė „Hamas“ pareiškimą. Gynybos ministerija jį pavadino „tuščiais žodžiais“.

„Hamas“

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pranešime sakoma, kad „Hamas“ pareiškimas yra viso labo tolesnė teroristinės organizacijos „manipuliacija“. Jame esą nėra nieko nauja. Karas, anot pranešimo, galėtų būti iš karto nutrauktas Izraelio kabineto nurodytomis sąlygomis. Tai be visų įkaitų paleidimo ir „Hamas“ nuginklavimo apima ir Gazos Ruožo demilitarizavimą bei Izraelio saugumo kontrolę palestiniečių teritorijoje.

„Hamas“ pareiškime tik nurodoma, kad grupuotė pasirengusi „visapusiškam susitarimui, kuris numato visų pasipriešinimo (judėjimo) laikomų priešo belaisvių paleidimą mainais į sutartą skaičių palestiniečių kalinių, kuriuos laiko okupantai, paleidimą“. „Hamas“ grupuotės rankose esančius įkaitus visad vadina belaisviais.

Be to, „Hamas“ organizacija pritaria „nepriklausomos, technokratinės nacionalinės administracijos“ Gazos Ruože sudarymui“, sakoma toliau pranešime. Apie kitus Izraelio reikalavimus karui užbaigti grupuotė neužsiminė.

