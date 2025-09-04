„Hamas“ sako esanti pasirengusi susitarimui, Izraelis tai vadina „tuščiais žodžiais“

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro pranešime sakoma, kad „Hamas“ pareiškimas yra viso labo tolesnė teroristinės organizacijos „manipuliacija“. Jame esą nėra nieko nauja. Karas, anot pranešimo, galėtų būti iš karto nutrauktas Izraelio kabineto nurodytomis sąlygomis. Tai be visų įkaitų paleidimo ir „Hamas“ nuginklavimo apima ir Gazos Ruožo demilitarizavimą bei Izraelio saugumo kontrolę palestiniečių teritorijoje.
„Hamas“ pareiškime tik nurodoma, kad grupuotė pasirengusi „visapusiškam susitarimui, kuris numato visų pasipriešinimo (judėjimo) laikomų priešo belaisvių paleidimą mainais į sutartą skaičių palestiniečių kalinių, kuriuos laiko okupantai, paleidimą“. „Hamas“ grupuotės rankose esančius įkaitus visad vadina belaisviais.
Be to, „Hamas“ organizacija pritaria „nepriklausomos, technokratinės nacionalinės administracijos“ Gazos Ruože sudarymui“, sakoma toliau pranešime. Apie kitus Izraelio reikalavimus karui užbaigti grupuotė neužsiminė.
