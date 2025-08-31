Izraelio kariuomenės vadas: taikysimės į „Hamas“ lyderius užsienyje

Taip jis pareiškė, reaguodamas į tai, kad savaitgalį Gazos Ruože buvo nukautas „Hamas“ ginkluotojo sparno – Ezzedine'o al Qassamo brigadų atstovas Abu Obeida.
„Gazos Ruože vakar smogėme vienam iš vyresniųjų „Hamas“ lyderių Abu Obeidai. Tai dar ne pabaiga, didžioji dalis „Hamas“ vadovybės yra užsienyje, ir mes pasieksime ir juos“, – per posėdį kariuomenės Šiaurės vadovybės centre, skirtame įvertinti situaciją, sakė E. Zamiras, teigiama kariuomenės paskelbtame pranešime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!