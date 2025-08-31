Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenės vadas: taikysimės į „Hamas“ lyderius užsienyje

2025-08-31 18:44 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 18:44

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras sekmadienį pažadėjo taikytis į palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius užsienyje.

Izraelio kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras sekmadienį pažadėjo taikytis į palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius užsienyje.

REKLAMA
0

Taip jis pareiškė, reaguodamas į tai, kad savaitgalį Gazos Ruože buvo nukautas „Hamas“ ginkluotojo sparno – Ezzedine'o al Qassamo brigadų atstovas Abu Obeida. 

„Gazos Ruože vakar smogėme vienam iš vyresniųjų „Hamas“ lyderių Abu Obeidai. Tai dar ne pabaiga, didžioji dalis „Hamas“ vadovybės yra užsienyje, ir mes pasieksime ir juos“, – per posėdį kariuomenės Šiaurės vadovybės centre, skirtame įvertinti situaciją, sakė E. Zamiras, teigiama kariuomenės paskelbtame pranešime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų