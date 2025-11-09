Dėl Ukrainos smūgių mažiausiai 20 tūkst. žmonių Rusijoje liko be elektros

Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad to paties pavadinimo regiono sostinėje „elektros ir šilumos tiekimo tinklams padaryta didelė žala“.
„Kelios gatvės yra paveiktos elektros tiekimo sutrikimų (...). Daugiau kaip 20 tūkst. gyventojų neturi elektros“, – sakė jis platformoje „Telegram“.
Vakarinėje Kursko srityje „vienoje iš elektrinių Korenevo kaime kilo gaisras“, dėl kurio nutrūko elektros tiekimas dešimtyje vietovių, „Telegram“ teigė gubernatorius Aleksandras Chinšteinas.
Gaisras kilo ir pietinėje Voronežo srityje esančiame šilumos punkte, pranešė gubernatorius Aleksandras Gusevas.
Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu teigė, kad virš pasienyje esančios Briansko srities numušė 44 dronus.
Ukrainos valstybinė elektros tiekėja pranešė, kad dėl šeštadienio Rusijos išpuolių prieš energetikos infrastruktūrą Ukrainoje sekmadienį jos elektros gamybos pajėgumai nukrito iki nulio.
Per išpuolį buvo padaryta didelė žala Ukrainos elektrinėms ir žuvo mažiausiai keturi žmonės.
Maskva, kuri pastaraisiais mėnesiais suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos infrastruktūrą, naktį į sekmadienį į energetikos objektus visoje šalyje paleido 69 dronus, iš kurių, Ukrainos oro pajėgų duomenimis, 34 buvo numušti.
