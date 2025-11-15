 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Šiauliai“ – „Rytas“ (GYVAI)

2025-11-15 18:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 18:40

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, Vilniaus „Ryto“ (6/2) krepšininkai išvykoje susitinka su „Šiaulių“ (4/4) komanda.

„Rytas“ žaidžia išvykoje (BNS nuotr.)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, Vilniaus „Ryto“ (6/2) krepšininkai išvykoje susitinka su „Šiaulių“ (4/4) komanda.

0

Vilniečiai šiuo metu turnyrinėje lentelėje užima antrą vietą, o Šiaulių klubas žengia penktoje pozicijoje.

Pirmąsias šių dviejų ekipų tarpusavio rungtynes Vilniuje „Rytas“ laimėjo užtikrintai – 94:79.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimo eigą 19.10 val. gyvai sekite portale Krepsinis.net.

Rungtynes sėkmingiau pradėjo šeimininkai Šiaulių krepšininkai, kurie po Oskaro Pleikio tritaškio pirmavo 8:4. Skirtumą dar labiau didino Cameronas Reddishas (12:6), bet vilniečiai priartėjo po Gyčio Masiulio taškų – 11:12. Solidžiai „Šiaulių“ komandoje ir toliau rungtyniavo O.Pleikys (18:15), tačiau vilniečiai atsakė dviem sėkmingomis atakomis (19:18), tačiau kėlinį sėkmingiau užbaigė „Šiauliai“ – 22:19.

Atkakli kova vyko ir antrajame susitikimo kėlinyje. Svečiai perėmė iniciatyvą ir G.Masiulis buvo padidinęs pranašumą iki 5 taškų – 33:28. Vis tik šeimininkų gretose vėl ryškus buvo O.Pleikys (32:33), o D.McKnightas išvedė į priekį šiauliečius – 38:37. Vis tik ketvirtį sėkmingiau užbaigė Vilniaus klubas – 46:42.

