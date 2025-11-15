LKL: „Šiauliai“ – „Rytas“ (GYVAI)

Vilniečiai šiuo metu turnyrinėje lentelėje užima antrą vietą, o Šiaulių klubas žengia penktoje pozicijoje.
Pirmąsias šių dviejų ekipų tarpusavio rungtynes Vilniuje „Rytas“ laimėjo užtikrintai – 94:79.
Susitikimo eigą 19.10 val. gyvai sekite portale Krepsinis.net.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo šeimininkai Šiaulių krepšininkai, kurie po Oskaro Pleikio tritaškio pirmavo 8:4. Skirtumą dar labiau didino Cameronas Reddishas (12:6), bet vilniečiai priartėjo po Gyčio Masiulio taškų – 11:12. Solidžiai „Šiaulių“ komandoje ir toliau rungtyniavo O.Pleikys (18:15), tačiau vilniečiai atsakė dviem sėkmingomis atakomis (19:18), tačiau kėlinį sėkmingiau užbaigė „Šiauliai“ – 22:19.
Atkakli kova vyko ir antrajame susitikimo kėlinyje. Svečiai perėmė iniciatyvą ir G.Masiulis buvo padidinęs pranašumą iki 5 taškų – 33:28. Vis tik šeimininkų gretose vėl ryškus buvo O.Pleikys (32:33), o D.McKnightas išvedė į priekį šiauliečius – 38:37. Vis tik ketvirtį sėkmingiau užbaigė Vilniaus klubas – 46:42.
