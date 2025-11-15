Šiauliečiai kovojo iki galo, bet pergalę išsivežė „Rytas“

Pirmąsias šių dviejų ekipų tarpusavio rungtynes Vilniuje „Rytas“ laimėjo užtikrintai – 94:79.
Darius Songaila savo ginklų arsenale neturėjo Cedrico Hendersono, Dovydo Romančenko, Siimo-Sanderio Vene bei ekipą ką tik papildžiusio Stefano Simaničiaus. Atsivėrus skylėms sudėtyje, strategas suteikė šansą trumpus debiutus lygoje užfiksavusiam jaunuolių duetui – Gabrieliui Krivui ir Gustui Dembinskiui.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo šeimininkai Šiaulių krepšininkai, kurie po Oskaro Pleikio tritaškio pirmavo 8:4. Skirtumą dar labiau didino Cameronas Reddishas (12:6), bet vilniečiai priartėjo po Gyčio Masiulio taškų – 11:12. Solidžiai „Šiaulių“ komandoje ir toliau rungtyniavo O.Pleikys (18:15), tačiau vilniečiai atsakė dviem sėkmingomis atakomis (19:18), tačiau kėlinį sėkmingiau užbaigė „Šiauliai“ – 22:19.
Atkakli kova vyko ir antrajame susitikimo kėlinyje. Svečiai perėmė iniciatyvą ir G.Masiulis buvo padidinęs pranašumą iki 5 taškų – 33:28. Vis tik šeimininkų gretose vėl ryškus buvo O.Pleikys (32:33), o D.McKnightas išvedė į priekį šiauliečius – 38:37. Vis tik ketvirtį sėkmingiau užbaigė Vilniaus klubas – 46:42.
Po pertraukos vilniečiai didino apsukas ir po Artūro Gudaičio dvitaškio komandas skyrė 9 taškai – 51:42. Šiauliečiai atsakė sėkmingomis atakomis (47:51), o tritaškį dar pridėjo C.Reddishas – 50:51. Tolimu metimus atsakė ir J.Wiley (54:50), tačiau šeimininkai vėl artėjo – 57:58. „Rytas“ pranašumą iki 7 taškų didino po G.Masiulio dvitaškio (71:64), o pasibaigus trečiajam kėliniui vilniečiai pirmavo 77:69.
Dariaus Songailos auklėtiniai pirmosiomis ketvirtojo kėlinio minutėmis vėl priartėjo – 78:81. Vilniečiams taškus rinko G.Masiulis (85:78), tačiau tikslūs buvo M.Valinskas ir C.Reddishas – 84:85. Svečiai iš Vilniaus surengė spurtą ir susikūrė dviženklį pranašumą (97:86), tačiau Šiaulių komandą toliau traukė C.Reddishas ir O.Pleikys – 94:99. Vis tik šiauliečių bandymai gelbėtis jau nebuvo sėkmingi ir pergalė šventė vicečempionų klubas –105:100.
„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 28 (9 atk. kam.), Oskaras Pleikys 23 (8/9 dvit.), Marius Valinskas 18 (8 rez. per.), Danielis Baslykas 15, Dayvionas McKnightas 12
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 21 (5 rez. per.), Gytis Masiulis 20 (8/9 dvit.), Artūras Gudaitis 16 (8 atk. kam.), Jacobas Wiley 14 (8 atk. kam.), Ignas Sargiūnas 10, Jordanas Walkeris 9, Ignas Sargiūnas , Gytias Radzevičius 6.
