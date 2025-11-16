 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Giedraitis – rezultatyviausias Tenerifės gretose, tačiau pergalę iškovojo „Valencia“

2025-11-16 15:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 15:30

Ispanijos čempionate Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ (5/2) ekipa išvykoje 79:96 (28:25, 15:17, 15:24, 21:30) nusileido Valensijos „Valencia“ (6/1) krepšininkams.

Ispanijos čempionate Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna" (5/2) ekipa išvykoje 79:96 (28:25, 15:17, 15:24, 21:30) nusileido Valensijos „Valencia" (6/1) krepšininkams.

0

Lietuvis buvo rezultatyviausias savo komandoje. Jis aikštėje praleido 27 minutes, pelnė 15 taškų (4/8 trit., 3/4 baud.), išprovokavo 3 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.

Valensijos komandai Kameronas Tayloras įmetė 23 taškus (7 atk. kam.), Nathanas Reuversas pridėjo 14, Jeanas Montero ir Omari Moore’as – po 13.

Tenerifės ekipai Marcelinho Huertas pelnė 13 taškų (5 rez. per.), Giorgi Shermadini surinko 11 (6 atk. kam.).

Eurolygoje „Valencia“ penktadienį namie susitiks su Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa.

