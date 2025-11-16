Giedraitis – rezultatyviausias Tenerifės gretose, tačiau pergalę iškovojo „Valencia“

Lietuvis buvo rezultatyviausias savo komandoje. Jis aikštėje praleido 27 minutes, pelnė 15 taškų (4/8 trit., 3/4 baud.), išprovokavo 3 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 10 naudingumo balų.
Valensijos komandai Kameronas Tayloras įmetė 23 taškus (7 atk. kam.), Nathanas Reuversas pridėjo 14, Jeanas Montero ir Omari Moore’as – po 13.
Tenerifės ekipai Marcelinho Huertas pelnė 13 taškų (5 rez. per.), Giorgi Shermadini surinko 11 (6 atk. kam.).
Eurolygoje „Valencia“ penktadienį namie susitiks su Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipa.
