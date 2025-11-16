Beliauskas tritaškiais prisidėjo prie sunkios „Dinamo“ pergalės

Pergalę Sasario komandai lėmė Rashwano Thomaso dvitaškis likus žaisti 21 sekundei. Trento ekipa nors ir surengė ataką, bet ji nebuvo sėkminga.
Lietuvis per 26 minutes pelnė 9 taškus (3/6 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.
Sasario ekipai Nate’as Johnsonas įmetė 19 taškų (4/6 trit.), Desure’as Buie pridėjo 17 (2/8 trit.).
Trento komandai Khalifas Battle’as pelnė 22 taškus (2/8 trit.), DeVante Jonesas surinko 19.
