TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Beliauskas tritaškiais prisidėjo prie sunkios „Dinamo“ pergalės

2025-11-16 15:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 15:20

Italijos pirmenybėse pergalę iškovojo Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (2/6) ekipa, kuri namie 89:88 (28:21, 21:29, 23:22, 17:16) įveikė Trento „Dolimiti Energia“ (3/5) krepšininkus.

L.Beliauskas pataikė 3 tritaškius

Italijos pirmenybėse pergalę iškovojo Lauryno Beliausko atstovaujama Sasario „Dinamo“ (2/6) ekipa, kuri namie 89:88 (28:21, 21:29, 23:22, 17:16) įveikė Trento „Dolimiti Energia“ (3/5) krepšininkus.

0

Pergalę Sasario komandai lėmė Rashwano Thomaso dvitaškis likus žaisti 21 sekundei. Trento ekipa nors ir surengė ataką, bet ji nebuvo sėkminga.

Lietuvis per 26 minutes pelnė 9 taškus (3/6 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.

Sasario ekipai Nate’as Johnsonas įmetė 19 taškų (4/6 trit.), Desure’as Buie pridėjo 17 (2/8 trit.).

Trento komandai Khalifas Battle’as pelnė 22 taškus (2/8 trit.), DeVante Jonesas surinko 19.

