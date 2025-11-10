 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Ferrari“ prezidentas po nesėkmingo etapo Brazilijoje „kirto“ Hamiltonui ir Leclercui

2025-11-10 21:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 21:57

Sekmadienį „Interlagos“ trasoje (Brazilija) praūžė kupinos įvykių 21-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės – San Paulo GP.

Lewisas Hamiltonas ir Charlesas Leclercas | Scanpix nuotr.

Sekmadienį „Interlagos“ trasoje (Brazilija) praūžė kupinos įvykių 21-osios „Formulės 1“ sezono lenktynės – San Paulo GP.

0

Šios lenktynės itin nesėkmingai susiklostė „Ferrari“ komandai. Charlesą Leclercą po grandininės reakcijos iš trasos išmušė Kimi Antonelli, o Lewisas Hamiltonas kliudė Franco Colapinto, pažeidė bolidą ir vėliau taip pat pasitraukė iš trasos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ferrari“ prezidentas Johnas Elkannas etapą Brazilijoje pavadino dideliu nusivylimu. J. Elkanno teigimu, mechanikai ir inžinieriai atlieka puikų darbą, bet pilotai lūkesčių nepateisina.

„Iš vienos pusės, mes komandoje turime mechanikus, kurie dirba kaip tikri čempionai. Jei pažiūrėsime į inžinierius, tai irgi bus akivaizdu, kad jų darbas padėjo patobulinti bolidą. Visa kita mūsų komandoje neatitinka standarto. Mūsų pilotams reikėtų mažiau kalbėti ir daugiau dirbti. Laukia dar ne vienerios svarbios lenktynės, mes dar nepraradome šansų pakovoti dėl antros vietos konstruktorių įskaitoje“, – sakė J. Elkannas.

„Ferrari“ (362 taškai) po košmaro Brazilijoje konstruktorių įskaitoje nukrito į 4-ą vietą ir jau 36 tšk. atsilieka nuo 2-oje pozicijoje esančios „Mercedes“. Iki sezono pabaigos dar liko 3 etapai.

22-osios sezono lenktynės – Las Vegaso GP (JAV) – vyks ankstyvą lapkričio 23 d. rytą Lietuvos laiku. Visą veiksmą iš šio etapo tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

