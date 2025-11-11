 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

„ATP Finals“ Turine paženklino žiūrovų netektis: mačų metu mirė du sirgaliai

2025-11-11 13:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 13:32

Turine (Italija) vykstantį prestižinį baigiamąjį ATP turo sezono turnyrą „ATP Finals“ sudrebino nelaimė – pirmadienį mirė du žiūrovai.

„ATP Finals“ | Scanpix nuotr.

REKLAMA
1

1

„Italijos teniso ir padelio federacija (FITP) ir ATP reiškia giliausią užuojautą po tragiškos dviejų žiūrovų mirties šiandien vykusio „ATP Finals“ turnyro metu Turine.

Abu asmenys, 70 ir 78 metų amžiaus, atvyko į „Inalpi“ areną stebėti mačų. Abu skirtingu metu patyrė staigų širdies sustojimą. Medicinos ir gelbėjimo personalas vietoje reagavo nedelsiant, suteikdamas visą įmanomą pagalbą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant greitos intervencijos ir vėlesnio pervežimo į ligoninę, abu, deja, mirė. FITP ir ATP reiškia nuoširdžią užuojautą abiejų žiūrovų šeimoms ir artimiesiems“, – skelbiama pranešime.

Šie turnyrai Turine vyksta nuo 2021 metų. Tikimasi, kad Italijoje turnyras liks iki 2030-ųjų, o Turine – iki 2026-ųjų, tuo metu dar keturių kitų vieta kol kas nenustatyta. Pasak su derybomis susipažinusių „The Athletic“ šaltinių, turnyro rėmėjas „Nitto“ jau nuo praėjusių metų siekia perkelti varžybas iš Turino į Milaną.

Turnyras tęsis antradienį – šiuo metu geriausias pasaulio tenisininkas Carlosas Alcarazas susitiks su Tayloru Fritzu, o Lorenzo Musetti kovos su Alexu de Minauru.

 

