Lietuvos kultūristai ir fitneso atstovai Maltoje laimėjo penkis medalius

Sužibėjo Evaldas Nausėda, tapęs vyrų naujokų klasikinio kultūrizmo atviros kategorijos čempionu. Trenerio Šarūno Raižio auklėtinis taip pat pateko tarp geriausiųjų ir vyrų klasikinio kultūrizmo kategorijoje virš 175 cm ūgio, kur užėmė šeštąją vietą. Toje pačioje grupėje penktas finišavo Vytautas Stankevičius.
Dviem sidabro medaliais džiaugėsi Renata Černauskė (treneris Rinaldas Česnaitis). Ji užėmė antrąją vietą moterų bikini kategorijoje iki 172 cm ir antrąją vietą veteranių (40 m. ir vyresnių) kategorijoje.
Dar vieną sidabro apdovanojimą Lietuvai pelnė Agnė Valiūnaitė-Ročė (tren. Šarūnas Raižys), kuri dalyvavo moterų kūno fitneso kategorijoje virš 163 cm.
Medalių kolekciją užbaigė Gerda Pakenienė, pasipuošusi bronzos medaliu – ji užėmė trečiąją vietą moterų veteranių kūno fitneso (per 40 metų) kategorijoje.
