 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos kultūristai ir fitneso atstovai Maltoje laimėjo penkis medalius

2025-11-11 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 13:10

Savaitgalį Maltoje vykusiose tarptautinėse IFBB „Malta International Grand Prix“ kultūrizmo ir fitneso varžybose Lietuvos sportininkai pademonstravo puikią formą ir iškovojo net penkis medalius.

IFBB nuotr. | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį Maltoje vykusiose tarptautinėse IFBB „Malta International Grand Prix“ kultūrizmo ir fitneso varžybose Lietuvos sportininkai pademonstravo puikią formą ir iškovojo net penkis medalius.

REKLAMA
0

Sužibėjo Evaldas Nausėda, tapęs vyrų naujokų klasikinio kultūrizmo atviros kategorijos čempionu. Trenerio Šarūno Raižio auklėtinis taip pat pateko tarp geriausiųjų ir vyrų klasikinio kultūrizmo kategorijoje virš 175 cm ūgio, kur užėmė šeštąją vietą. Toje pačioje grupėje penktas finišavo Vytautas Stankevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dviem sidabro medaliais džiaugėsi Renata Černauskė (treneris Rinaldas Česnaitis). Ji užėmė antrąją vietą moterų bikini kategorijoje iki 172 cm ir antrąją vietą veteranių (40 m. ir vyresnių) kategorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Dar vieną sidabro apdovanojimą Lietuvai pelnė Agnė Valiūnaitė-Ročė (tren. Šarūnas Raižys), kuri dalyvavo moterų kūno fitneso kategorijoje virš 163 cm.

Medalių kolekciją užbaigė Gerda Pakenienė, pasipuošusi bronzos medaliu – ji užėmė trečiąją vietą moterų veteranių kūno fitneso (per 40 metų) kategorijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų