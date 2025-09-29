Skandalingoji Rolando Pakso apkaltos istorija ir planas „Strekoza“: po 20 metų dar liko ramybės neduodančių klausimų

Šį kartą laidoje apsilankė tuometinis Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Egidijus Kūris, tuometinis Rolando Pakso bendražygis ir vienas didžiausių jo gynėjų Valentinas Mazuronis ir knygą apie šį skandalą parašęs politologas Raimundas Lopata.
2003 m. sausį Rolandas Paksas laimėjo Lietuvos prezidento rinkimus prieš Valdą Adamkų, tačiau euforija truko trumpai. Valstybėje kilo tikras skandalas, kai paaiškėjo, jog R. Paksas neteisėtai suteikė Lietuvos pilietybę Jurijui Borisovui – žmogui, kurio pavardė puikavosi grėsmę keliančių asmenų sąrašuose.
„Svarbiausia, kas vyko po to, kai jie susipažino ir kai jų interesai pradėjo sutapti. Tada paaiškėjo, kad J. Borisovas turi visą sąrašą reikalavimų Rolandui Paksui. Kai kas labai stipriai prasilenkė su liberalia demokratija“, – pasakojo buvęs KT pirmininkas E. Kūris.
Skandalingasis planas „Strekoza“
Paaiškėjo, kad Jurijus Borisovas buvo vienas didžiausių R. Pakso rėmėjų – atseikėjo virš milijono litų. Mainais norėjo patarėjo vietos, politinių sprendimų, garantijų savo verslui. Tuo metu pradėta kalbėti, kad J. Borisovas turi planą, kaip užvaldyti valstybę. Valstybės saugumo departamentas (VSD) skelbė, kad pas J. Borisovą rastas dokumentas „Strekoza“ (liet. Laumžirgis).
„Strekoza“ plane buvo numatyta strategija, kaip nukreipti dėmesį nuo R. Pakso ir J. Borisovo. Dokumentuose – net planas pavaizduoti Algirdą Brazauską kaip korumpuotą, kitus – kaip Kremliaus statytinius.
„Planas buvo vykdomas. Buvo ir pikantiškų įsipareigojimų, pavyzdžiui, J. Borisovas reikalavo valstybės apdovanojimo – jis jo negavo. Kad jis būtų paskirtas prezidento patarėju – paskutiniu momentu, vykstant apkaltos bylai, jis juo buvo paskirtas ir greitai tas dekretas buvo sunaikintas. Vienai nakčiai jis buvo paskirtas (prezidento patarėju – tv3.lt). Buvo įsipareigojimai žaisti reguliariai tenisą (su R. Paksu – tv3.lt). O mes suprantame, kad tenisas yra kaip Donaldui Trumpui golfas – ten sprendžia visokius reikalus“, – teigė E. Kūris.
Tačiau, kaip pabrėžė buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, kai kurių plano detalių nežinome iki šiol. Pavyzdžiui, tyrimo metu buvo sudaryta laikinoji Seimo komisija, kuri apklausė įvairius liudytojus. Tarp jų buvo ir keletas pareigūnų iš specialiųjų tarnybų, kurie taip pat davė parodymus, bet vietoj jų parodymų tose vietose yra daugtaškiai, kadangi ta informacija buvo įslaptinta. E. Kūris iškėlė klausimą, galbūt jau būtų laikas šią informaciją išviešinti, kadangi nuo skandalo praėjo jau daugiau nei 20 metų.
„Buvo įvykdytas valstybės perversmas“
R. Pakso šalininkas V. Mazuronis teigė, kad plane „Strekoza“ nebuvo R. Pakso parašo, tad šis planas neva gali būti suklastotas arba specialiai pakištas prezidentui, siekiant sugadinti jo reputaciją.
„Akivaizdu, kad tuo metu, kada buvo prasidėjęs visas procesas, buvo įvykdytas valstybės perversmas nušalinant Lietuvos prezidentą. (...) Šis perversmas buvo sėkmingai įvykdytas ir visų Lietuvos žmonių išrinktas prezidentas buvo pašalintas, nors praėjus 21 metams nuo visų įvykių nei vienas teismas nepriėmė nei vieno sprendimo, kad prezidentas R. Paksas pažeidė įstatymus, padarė kažkokį nusikaltimą ar kitaip nusikalto Lietuvos valstybei ir padarė kažką neteisėto“, – tikino V. Mazuronis.
E. Kūris paprieštaravo, kad nors R. Paksas nebuvo nuteistas, J. Borisovas – buvo: „Jis buvo nuteistas už tai, kad jis grasino prezidentui, šantažavo. O R. Paksas, šantažuojamas, metus sėdėjo kaip pelė po šluota ir ėjo naktimis žaisti tenisą. Jam buvo siūloma pasakyti, kas yra. Jis tylėjo iki paskutinės minutės, kol peržengė ribą.“
2004 m. balandžio 6 d. Konstitucinis Teismas pripažino – prezidentas šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Tą pačią dieną Seimas balsavo už apkaltą ir Rolandas Paksas buvo išmestas be galimybės sugrįžti.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.
