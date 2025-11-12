Prezidentas prašo vežėjų supratingumo: negalime nieko nedaryti dėl Baltarusijos hibridinių atakų

„Galiu suprasti vežėjų situaciją – ji nėra lengva, bet aš prašyčiau, kad ir jie suprastų tai, kokioje situacijoje mes dabar esame. Tikrai patiriame hibridinę ataką ir negalime tiesiog stebėti ir nieko nedaryti dėl to“, – LNK televizijai trečiadienį kalbėjo G. Nausėda.
„Esame pasirengę techninio lygio deryboms, spręsti problemas kompleksiškai – ne tik vieną (problemą – ELTA), kuri patinka Baltarusijos pusei, bet visas, kurios egzistuoja. Manau, kad deeskalacija vis dar yra įmanoma“, – tikina valstybės vadovas.
Mano, kad Baltarusijos režimas nenori spręsti kontrabandos problemų
Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuvos santykiai su Baltarusija blogėjo jau keletą metų – nuo to laiko, kai 2020 m. Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka šalyje numalšino opozicijos protestus, o po metų pasienyje režimas pradėjo migrantų krizę.
„Tai yra ilga istorija santykių su šita valstybe ir tikrai ne dabar reikėtų fotografuoti ir sakyti – čia yra atspirties taškas, kai pradėjo blogėti mūsų santykiai su Baltarusija, tai atsitiko gerokai anksčiau“, – sakė G. Nausėda.
Pasak jo, jeigu Baltarusijos valdžia turėtų noro spręsti kontranbandos problemas, atsakingi asmenys jau būtų patraukti atsakomybėn.
„Tai, kas vyksta dabar, yra Baltarusijos hibridinė ataka prieš Lietuvą – tikrai negalima būti tokie naivūs, kad galvotume, jog Lukašenkos valstybėje galima taip lyg niekur nieko (...) kelti balionus į orą, tie balionai kyla, keliasdešimt kilometrų juda Baltarusijos teritorija, tada įskrenda į Lietuvos teritoriją“, – pridūrė šalies vadovas.
„Galimas dalykas, kad jie yra suinteresuoti, kad šita problema egzistuotų, nes tai yra kontrabandinės cigaretės, biznis, verslas ir kas gali paneigti, kad iš tų pajamų minta taip pat ir režimas “, – sakė jis.
G. Nausėda taip pat sukritikavo Baltarusijos siūlymą dėl situacijos pasienyje normalizavimo tartis ne techniniu pasieniečių lygmeniu, tačiau aukštesniu diplomatų lygiu.
„Darau tokią prielaidą, kad norima kalbėti apie sankcijų panaikinimą, dalykus, kurie tikrai būtų skanūs, geri saldainiai Lukašenkai“, – kalbėjo prezidentas.
Jis taip pat kritikavo Minsko režimo nenorą diskutuoti apie tai, kad leidžiami kontrabandiniai balionai destabilizuoja Lietuvos oro erdvę, kelią pavojų gyventojams.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę, kad jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
