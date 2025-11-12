 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė apie sprendimą ceremonijoje neleisti pasisakyti Šakalienei: niekada nesivadovavau tokiomis taisyklėmis

2025-11-12 14:50 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 14:50

Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atstatydintai Dovilei Šakalienei pareiškus, kad ministrų apsikeitimo ceremonijoje jai nebuvo leista sakyti kalbos ir atsisveikinti su kariais, premjerė Inga Ruginienė teigia, jog toks sprendimas buvo „smulkmeniškas“. Pasak Vyriausybės vadovės, ji pati tokiomis taisyklėmis nesivadovauja ir mano, kad per tokias ceremonijas galimybė pasisakyti turėtų būti suteikiama visiems.

Dovilė Šakalienė BNS Foto

Iš krašto apsaugos ministrės pareigų atstatydintai Dovilei Šakalienei pareiškus, kad ministrų apsikeitimo ceremonijoje jai nebuvo leista sakyti kalbos ir atsisveikinti su kariais, premjerė Inga Ruginienė teigia, jog toks sprendimas buvo „smulkmeniškas“. Pasak Vyriausybės vadovės, ji pati tokiomis taisyklėmis nesivadovauja ir mano, kad per tokias ceremonijas galimybė pasisakyti turėtų būti suteikiama visiems.

REKLAMA
4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man atrodo, tai yra labai smulkmeniška neduoti kažkam pasisakyti. Nežinau, aš niekada nesivadovavau tokiomis taisyklėmis. Man atrodo, kad jeigu darai ceremoniją – reikia duoti visiems (galimybę – ELTA) pasisakyti ir tai būtų garbinga ir gražu“, – po Vyriausybės posėdžio žurnalistams komentavo I. Ruginienė. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, antradienį vykusioje krašto apsaugos ministrų pasikeitimo ceremonijoje anksčiau šiai institucijai vadovavusi D. Šakalienė perdavė dabartiniam ministrui Robertui Kaunui ministerijos vėliavą ir įteikė valdžios regaliją – skeptrą.

REKLAMA

Tiesa, Vyriausybės vadovė prisipažino apskritai nežinojusi, kad keičiantis Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovui vyksta tokia ceremonija. 

„Vakar per visą šitą aptarimą pirmą kartą sužinojau, kad pas juos (KAM – ELTA) yra tokia ceremonija, nes paprastai kiekviena ministerija turi savo tradiciją. Kai aš tapau socialinės apsaugos ir darbo ministre, mūsų ceremonija buvo tokia, kad buvęs ministras atvažiuoja į Seimą pasiimti ministrą ir pristato kolektyvui jau naują ministrą (...). Labai buvau nustebusi, kad Krašto apsaugos ministerija turi tokią pompastišką ceremoniją reikalų perdavimui“, – teigė premjerė. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, antradienį iš krašto apsaugos ministrės pareigų atstatydinta Dovilė Šakalienė socialiniame tinkle  „Facebook“ teigė, kad vykusios ceremonijos metu jai nebuvo leista atsisveikinti su kariais ir pasisakyti.

„Visi Lietuvos krašto apsaugos ministrai turėjo galimybę atsisveikinti su kariais – apeiti rikiuotę ir tarti žodį. Man nebuvo leista to padaryti“, – „Facebook“ skelbė D. Šakalienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, jog prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą R. Kauną krašto apsaugos ministru. Pastarasis antradienį prisiekė Seime. 

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė.

Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų