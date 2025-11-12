 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: Lietuva yra pasirengusi techninio lygio deryboms su Baltarusija

2025-11-12 16:48 / šaltinis: BNS
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi techninio lygio deryboms su Baltarusija, tačiau nori kalbėti ne tik apie sienos uždarymą, bet ir kitus probleminius klausimus, įskaitant ir kontrabandinių balionų keliamą grėsmę.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi techninio lygio deryboms su Baltarusija, tačiau nori kalbėti ne tik apie sienos uždarymą, bet ir kitus probleminius klausimus, įskaitant ir kontrabandinių balionų keliamą grėsmę.

1

„Esame pasirengę techninio lygio deryboms spręsti problemas kompleksiškai, ne tik tai vieną, kuri patinka Baltarusijos pusei, bet visas, kurios egzistuoja. Galimas dalykas, deeskalacija vis dar yra įmanoma“, – interviu LNK Žinioms trečiadienį sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip prezidentas kalbėjo Baltarusijos prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai nurodžius surengti derybas su Lietuvos pareigūnais dėl padėties pasienyje normalizavimo.

„Iš Baltarusijos gauname laišką, kuris adresuotas mūsų VSAT vadovui apie tai, kad norime su jumis derėtis sienos uždarymo klausimu. Palaukite, jūs nematote, nuo ko viskas prasidėjo ir sienos uždarymo klausimas yra tik vienas iš klausimų, bet jūs nenorite kalbėti apie tai, kad jūs destabilizuojate mūsų oro erdvę ir keliate pavojų mūsų piliečių, skrendančių lėktuvams, saugumui. Tai apie ką šitos derybos“, – teigė G. Nausėda.

Jis svarstė, kad Minskas siekia derybų su Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM) dėl to, kad nori derėtis ne tik dėl pasienio punktų atvėrimo, bet ir dėl sankcijų švelninimo.

„Darau tokią prielaidą, kad norima kalbėti apie sankcijų panaikinimą, apie dalykus, kurie labai būtų skanūs, geri saldainiai Lukašenkai. Bet mes pirmiausia turime suprasti problemas, kurias Lukašenka ir jo režimas sukūrė Lietuvai. Nereikia apsimetinėti, kad jie nežino apie tų problemų egzistavimą“, – kalbėjo G. Nausėda.

Prezidentas neatmetė galimybės, kad režimas gauna finansinės naudos iš kontrabandininkų, tad nėra suinteresuotas stabdyti jų leidžiamus balionus.

Kaip rašė BNS, Baltarusijoje dėl uždarytų pasienio punktų yra įstrigę apie 1 tūkst. Lietuvos vilkikų ir puspriekabių, dėl to piktinasi vežėjų atstovai.

G. Nausėda ragina verslą suprasti, su kokia grėsminga situacija susiduria Lietuva.

„Galiu suprasti vežėjų situaciją, ji nėra lengva, bet prašyčiau, kad ir jie suprastų, kokioje situacijoje esame, patiriame hibridinę ataką, negalime tiesiog stebėti ir nieko nedaryti“, – sakė prezidentas.

Lietuva sieną su Baltarusija iki lapkričio 30-osios uždarė reaguodama į padažnėjusius kontrabandininkų naudojamų oro balionų skrydžius iš Baltarusijos teritorijos, kurie ne kartą paveikė Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uosto darbą.

