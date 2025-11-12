Lukašenkos planai 2026-iesiems: nubrėžė šalies tikslus

Prezidento įsaku taip pat numatyti pinigų politikos, ekonomikos augimo užtikrinimo, infliacijos ribojimo priemonių tikslai.
Nustatė ekonomikos augimą
Prieš metus patvirtintuose tokiuose planuose šiems metams numatytas ekonomikos augimas 4,1 proc., 5 proc. neviršijanti infliacija.
Tuo tarpu nacionalinės statistikos tarnybos „Belstat“ duomenimis, per tris šių metų ketvirčius ekonomika augo tik 1,6 proc., o metų infliacija šalyje spalį sudarė 6,9 procento.
Tarptautinio valiutos fondo praėjusį mėnesį skelbtoje pasaulio ekonomikos apžvalgoje Baltarusijos ekonomikai pranašaujamas ekonomikos augimas 2,1 proc. šiemet, 1,4 proc. kitąmet.
