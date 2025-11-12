 
Lukašenkos planai 2026-iesiems: nubrėžė šalies tikslus

2025-11-12 16:00 / šaltinis: BNS
Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka kaip ir kiekvieną rudenį išleido įsaką dėl šalies socialinės ir ekonominės raidos tikslų kitiems metams patvirtinimo – 2026-aisiais šalies ekonomika turi augti 2,8 proc., o infliacija neviršyti 7 procentų.

Lukašenka: „Dvokianti Europa netrukus mokės Baltarusijai už švarų orą“ (nuotr. SCANPIX)

1

Prezidento įsaku taip pat numatyti pinigų politikos, ekonomikos augimo užtikrinimo, infliacijos ribojimo priemonių tikslai.

Nustatė ekonomikos augimą

Prieš metus patvirtintuose tokiuose planuose šiems metams numatytas ekonomikos augimas 4,1 proc., 5 proc. neviršijanti infliacija.

Tuo tarpu nacionalinės statistikos tarnybos „Belstat“ duomenimis, per tris šių metų ketvirčius ekonomika augo tik 1,6 proc., o metų infliacija šalyje spalį sudarė 6,9 procento.

Tarptautinio valiutos fondo praėjusį mėnesį skelbtoje pasaulio ekonomikos apžvalgoje Baltarusijos ekonomikai pranašaujamas ekonomikos augimas 2,1 proc. šiemet, 1,4 proc. kitąmet.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

