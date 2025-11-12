 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas vyksta pirmojo vizito į užsienį

2025-11-12 10:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 10:39

Antradienį prisiekęs naujasis krašto apsaugos ministras trečiadienį išvyksta pirmojo oficialaus vizito į Suomiją, kur dalyvaus Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikime (NB8).

R. Kaunas (nuotr. KAM)

Antradienį prisiekęs naujasis krašto apsaugos ministras trečiadienį išvyksta pirmojo oficialaus vizito į Suomiją, kur dalyvaus Šiaurės ir Baltijos šalių gynybos ministrų susitikime (NB8).

1

Susitikime Šiaurės ir Baltijos šalių ministrai aptars saugumo situaciją bei šešėlinio laivyno ir oro gynybos klausimus.

Dėmesio taip pat bus skirta iniciatyvai „Rytų flango sargyba“ bei paramos Ukrainai temai.

Susitikimai vyks lapkričio 12–13 dienomis.

Šiaurės–Baltijos šalių aštuonetukas – neformalus valstybių bendradarbiavimo formatas, kuriame, be Lietuvos, taip pat dalyvauja Latvija, Estija, Danija, Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija.

ELTA primena, jog prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą R. Kauną krašto apsaugos ministru. 

Pastarasis iškilmingai prisiekė antradienį vykusioje krašto apsaugos ministrų ministrų pasikeitimo ceremonijoje.

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Protestas prie Prezidentūros dėl R. Kauno kandidatūros į krašto apsaugos ministrus (nuotr. Elta)
Protestuotojai prie Prezdidentūros ragina Kauno neskirti ministru (41)
Robertas Kaunas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kaunas: dvigubos paskirties įsigijimai būtini, bet visos lėšos turi būti skirtos tik gynybai (9)

