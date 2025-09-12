Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lietuvoje vėjas vartė medžius – ugniagesiai į pagalbą skubėjo virš 70 kartų

2025-09-12 07:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 07:05

Pastarąją parą ugniagesiai visoje Lietuvoje 72 kartus vyko šalinti vėjo nuverstų medžių nuo važiuojamosios kelio dalies, automobilių, pastatų, elektros laidų, praėjimų.

Lietus sostinėje. ELTA / Dainius Labutis

Per įvykius žmonės nenukentėjo.

0

Per įvykius žmonės nenukentėjo.

„Kauno apskrityje tokių įvykių buvo 13, Alytaus – 11, Klaipėdos – 9, Panevėžio ir Marijampolės po – 7, Vilniaus ir Šiaulių – po 6”, – Eltai penktadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Saulius Žilinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį po pietų kai kur Lietuvoje pūtė stiprus vėjas, vėliau ėmė lyti. 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, kad penktadienio dieną daug kur palis, Vakarų Lietuvoje vyraus trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 15-18 laipsnių šilumos.

Šeštadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas daugiausia pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nuvirtęs medis, asociatyvi nuotr. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Lietuvoje siautėja stiprus vėjas: nuvirtę medžiai užtvėrė kelius, užkrito ant automobilių (2)
Stipri audra talžė Lietuvą: gyventojai dalijasi, kaip vėjas lankstė medžius, pylė lyg „iš cisternų“ (tv3.lt koliažas)
Lietuviai dalijasi vaizdais iš užklupusios audros: pylė lyg „iš cisternų“ (5)

