Ekspertas negaili kritikos dėl naujųjų Vilniaus laivų: pavadinti juos viešuoju transportu yra apgaulė

Apie klimato situaciją Lietuvoje naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja klimatologas, Vilniaus universiteto (VU) lektorius dr. Justinas Kilpys ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos („Meteo.lt“) hidrologas Rytis Veverskis.
Praėjusį savaitgalį pasklido žinia, kad naujasis pramoginis Vilnius miesto laivas, kuris plaukia upe, negali plaukti, nes tiesiog yra per daug vandens. Gyventojai juokėsi, bet galbūt jūs, kaip hidrologas, galite paaiškinti, kodėl taip nutiko?
R. Veverskis: Kadangi laivas plaukia Nerimi, o Neries krantinės yra įbetonuotos, tai visa upės hidrodinamika po tokių liūčių pasikeičia, vandens lygis labai pakyla. Jeigu gerai prisimenu, per tris paras Neries vandens lygis pakilo per pusę metro, kas yra visai didelis šuolis. Natūralu, kad dėl to gali sutrikti laivyba.
Per kiek laiko vanduo gali nuslūgti iki reikiamo lygio?
R. Veverskis: Kadangi tai yra poplūdis, kaip ir minėjo Justinas, jis yra intensyvus. Greitai prasideda, bet ilgai ir neužsilaiko. Jau dabar vandens lygis stabilizavosi ir pradėjo kristi.
J. Kilpys: Važiuodamas į studiją, mačiau, kad laisvas jau plaukia. (Šypteli.) Jeigu aš teisingai supratau situaciją, tas laivas nėra pritaikytas labai dideliam srovės greičiui, tai yra debitui, ir tada dėl saugumo juo nebuvo plaukiama.
Dažniausiai mes turėsime situaciją, kai laivai galės plaukti Nerimi, bet pavasario potvynio metu arba vasaros poplūdžių metu gali būti, kad laivas bus sustabdytas.
Štai jau tokie minusai, nors laivas galbūt nė neplauks ištisus metus. Ar jis buvo gerai suprojektuotas, pagamintas?
J. Kilpys: Mano asmenine nuomone, tai buvo daugiau viešųjų ryšių akcija. Pavadinti tuos laivelius viešuoju transportu tai irgi yra apgaulė. Jeigu tai būtų viešasis transportas, tada galėtum su tuo pačiu bilietėliu įlipti į laivelį, tada į troleibusą. Tai būtų viešojo transporto dalis.
Dabar tai yra pramoginis laivelis, skirtas galbūt net labiau miesto svečiams, kurie atvyksta į Vilnių. Ir viskas su tuo yra tvarkoje. Iš tikrųjų, labai smagu, kad yra tie pramoginiai laiveliai, skirti pamatyti miestą iš upės perspektyvos, aks tikrai atveria naują požiūrį į miestą.
Bet tai nėra viešasis transportas ir mes neturėtume į jį taip žiūrėti ir piktintis, kai tas „viešasis transportas“ nebeveikia, nes pakilo vandens lygis. Taip, tai yra pramoginis laivelis ir nieko tokio, jei jis kartais ir negali plaukti.
