TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje vagys nugvelbė du autobusus, nuostolis – 15 tūkst. eurų

2025-08-08 08:41 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 08:41

Vilniuje pavogti du transportui perduoti autobusai, informavo policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilniuje pavogti du transportui perduoti autobusai, informavo policija.

1

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį, gauta informacija, kad rugpjūčio 5 d., apie 14 val., Vilniuje, Liepkalnio gatvėje, įmonės darbuotojas perdavė transportuoti į Baltarusiją du autobusus „Mercedes-Benz“ (pagaminti 2006 m.), kuriuos pavogė.

Bendras nuostolis – 15 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

