Vilniuje vagys nugvelbė du autobusus, nuostolis – 15 tūkst. eurų

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį, gauta informacija, kad rugpjūčio 5 d., apie 14 val., Vilniuje, Liepkalnio gatvėje, įmonės darbuotojas perdavė transportuoti į Baltarusiją du autobusus „Mercedes-Benz“ (pagaminti 2006 m.), kuriuos pavogė.
Bendras nuostolis – 15 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
