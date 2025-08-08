Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – pusšimčio žmonių protestas prieš Sviatlanos Cichanouskajos biurą: „Lauk iš Lietuvos“

2025-08-08 13:36 / šaltinis: BNS
2025-08-08 13:36

Apie pusšimtis prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) Vilniuje penktadienį susirinkusių žmonių mitingavo prieš Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biurą Vilniuje.

Sviatlana Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Apie pusšimtis prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) Vilniuje penktadienį susirinkusių žmonių mitingavo prieš Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biurą Vilniuje.

REKLAMA
3

„Mitingas surengtas po URM atsakymo, kad net nesvarstys raginimų nutraukti akreditaciją Cichanouskajos biurui ir finansavimą tam tikroms išlaidoms ir veikloms“, – žurnalistams sakė protesto akcijos organizatorius, parlamentaras Vytautas Sinica.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot politiko, Lietuva pasitelkdama S. Cichanouskają ir jos biurą tikėjosi labiau nepriklausomos nuo Rusijos, provakarietiškos ir demokratiškos kaimyninės šalies.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien žiūrėdami atgal, mes iš esmės matome, kad ta linkme Lietuva nieko nepasiekė ir šitas būdas nepasiteisino. Lietuva turėtų ieškoti naujų kelių“, – teigė parlamentaras.

REKLAMA

41-erių įmonės vadovas Mantas BNS sakė, kad dalyvauti akcijoje jį paskatino S. Cichanouskajos sutuoktinio Siarhejaus Cichanouskio pasisakymai apie autonominio baltarusių rajono kūrimą Lietuvoje.

„Aš atėjau išreikšti savo pilietinės pozicijos ir palaikymo vieninteliam Seimo nariui, kuris sureagavo į S. Cichanouskio viešai skelbtus tikslus apie Lietuvos teritorinio vientisumo pažeidimus“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pats S. Cichanouskis yra sakęs, kad buvo neteisingas suprastas, jis tik kalbėjo apie verslo erdvių baltarusių verslininkams kūrimą.

Į mitingą atvykę dalyviai laikė „Parama – ne be atsakomybės, Cichanouskiai lauk iš Lietuvos“, „Baltarusiai kaip bumerangai – kodėl vis grįžta pas Batką?“, „Jau laikas baigti Lukašenkos projektą“. 

Akcijoje dalyvavo ir baltarusis, apsigaubęs istorine šios šalies vėliava. Jis žurnalistams sakė, jog dėl dažnai girdimų raginimų „dingti iš Lietuvos“ sunku būti šalyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai požiūris, kurio mes nenusipelnėme“, – teigė jis, laikydamas plakatą su užrašu „Ačiū Lietuvai už palaikymą“.

Anot jo, toks mitingas prisideda prie neigiamo lietuvių požiūrio į baltarusius, o šis kasdien vis blogėja.

V. Sinica reikalauja nedelsiant panaikinti URM suteiktą akreditaciją S. Cichanouskajos vadovaujamai Baltarusių demokratijos atstovybei, nutraukti jos finansavimą iš Lietuvos biudžeto lėšų, griežtai reaguoti į bet kokius Baltarusijos režimo ir opozicijos politikų pasisakymus, kurie kertasi su Lietuvos nacionaliniais interesais, menkina jos valstybingumą, iškraipo mūsų šalies istorijos faktus.

REKLAMA

Ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Stonys prieš mitingą žurnalistams teigė, kad Lietuva nuosekliai remia Baltarusių opozicines jėgas.

„Tik galime priminti, kad Lukašenkos režimas yra įkalinęs daugiau kaip 1,2 tūkst. politinių kalinių. Todėl Lietuvos nacionalinio saugumo klausimas ir interesas yra laisva ir demokratinė Baltarusija“, – sakė URM atstovas.

REKLAMA

Migracijos departamento duomenimis, Lietuvoje leidimą gyventi turi apie 52 tūkst. Baltarusijos piliečių. 

Jų skaičius smarkiai išaugo po 2020 metų rugpjūtį Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų, kurių nugalėtoju pasiskelbęs Aliaksandras Lukašenka ėmėsi masinių represijų prieš į gatves išėjusius protestuotojus, reikalavusius sąžiningų ir demokratinių rinkimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Danielius
Danielius
2025-08-08 13:47
Kada žinai kad Lietuva vienintelė šalis pasaulyje kurioje vis dar užslaptinti kgb archyvai, tada supranti kodėl mūsų valdžia taip myli ir saugo šitą kgbistę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų